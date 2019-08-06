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Магистр теории марксизма

16:26. 6 августа 2019 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:


Где и как можно стать магистром марксизма за 612 тыс. рублей.
Университят Цзянсу предлагает платную трехлетнюю программу подготовки

Магистр теории марксизма

Введение в программу

Магистр по теориям марксизма в Университете Цзянсу (JSU) – это трехлетняя программа для иностранных студентов с преподаванием на английском языке.

О JSU

Университет Цзянсу (JSU) входит в число 100 лучших университетов из более чем 2000 высших учебных заведений в Китае. JSU является одним из старейших учебных заведений в Китае, и его происхождение восходит к 1902 году, когда он был впервые создан как Нормальный колледж Саньцзяна.

Направления исследований

1. Основные принципы марксизма
2. Синизация марксизма
3. Идеологическое и политическое воспитание

Требования при поступлении

Степень бакалавра
Требования к английскому: IELTS: 6; TOEFL: 70 или другой эквивалент
Требование к баллу: выше 70% или B или эквивалент

Необходимые документы

Фото на паспорт;
Копия паспорта (страница с фотографией)
Копия вашего итогового стенограммы (нотариально заверенный перевод на английский, если применимо)
Копия вашего диплома (нотариально заверенный перевод на английский, если применимо)
Сертификат владения английским языком (не англоговорящие страны)
Сертификат HSK-4 (для программ на китайском языке)
Семейный финансовый отчет
выписка из банка
Исследовательское предложение (только магистр и доктор философии)
2 рекомендательных письма (только магистр и доктор философии)
Ваше резюме

Срок подачи заявок

Весна: 20 января.
Осень: 10 августа.

Дата начала программы

Сентябрь и февраль

Стоимость обучения

Стоимость обучения составляет 22000 юаней в год. Общая сумма за трехлетнюю программу составляет 66 000 юаней (в рублях по текущему курсу ЦБ РФ 612 000 рублей)

Жилье
опционально

https://www.china-admissions.com/jiangsu-university/programs/masters/theories-marxism/ – цинк

Недешевое удовольствие получается, особенно с проживанием.

PS. И еще на тему Китая.
Интересная статья про инвестиции Сталина в Китай


Портрет Сталина на центральной площади поселка Нан Джи Кун, 2009 год.

В 1949 году, когда коммунисты захватили почти всю страну, из СССР уже в красную Поднебесную было поставлено товаров на сумму 420 миллионов рублей и в ответ получено товаров и сырья на 436 миллионов. Также в эти годы СССР поставил красному Китаю большие объемы оружия, делал это бесплатно, но это было исключительно трофейное японское вооружение, захваченное нашими войсками в 1945 году.

Когда же зашла речь о поставках китайским коммунистам современного оружия советского производства, то тут сталинский СССР обошелся без благотворительности. Новейшее вооружение китайским коммунистам предложили оплачивать свободно-конвертируемой валютой или золотом.

С золотом и валютой у коммунистов Китая был тогда большой дефицит. И в августе 1949 года третий человек в китайской компартии Лю Щаоци тайно прилетел в Москву на переговоры по всем финансовым и экономическим вопросам. В итоге, секретарь ЦК КПК Лю Шаоци и секретарь ЦК ВКП(б) Георгий Маленков подписали секретное соглашение о предоставлении Всесоюзной коммунистической партией большевиков для Компартии Китая кредита в размере $300 миллионов. С учетом изменившейся стоимости доллара это будет почти 15 миллиардов. Такое «финансовое» соглашение двух политических партий до сих пор является беспрецедентным в истории международных отношений.

Это была очень крупная сумма для СССР, в то время так же испытывавшего дефицит валютных запасов. Но власть коммунистов в Китае автоматически убирала с территории Поднебесной базы американских «летающих крепостей», которые тогда могли достичь Урала, главного промышленного центра послевоенного СССР, только с территории западного Китая. Безопасность от американских самолетов с ядерными бомбами стоила любых денег. Тем более что эти деньги компартия Китая брала в долг и почти треть этого кредита сразу же вернулась в СССР как оплата начавшихся поставок новейшего советского оружия.

Полностью читать здесь https://rusplt.ru/society/kak-stalin-v-kitay-investiroval-13386.html

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5188221.html

Метки: деньги, Китай, марксизм, образование, ссср, сталин

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