Взрыв склада боеприпасов под Ачинском
15:58. 5 августа 2019 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В районе Ачинска (Красноярский край) взорвался склад боеприпасов (в основном хранились артиллерийские снаряды, в том числе 152мм).
Некоторые жители покидают город, на дорогах заметен поток машин. Начата организованная эвакуация из радиуса в 20 км от места взрыва.
По первым сообщениям заявляется о трех пострадавших доставленных в больницу.
По заявлению представителей Центрального Военного Округа, причиной пожара стало возгорание пороховых зарядов на складе.
Причину возгорания пока не уточняют, но скорее всего либо нарушение техники безопасности, либо какая-то халатность.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5185392.html