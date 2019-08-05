Взрыв склада боеприпасов под Ачинском

В районе Ачинска (Красноярский край) взорвался склад боеприпасов (в основном хранились артиллерийские снаряды, в том числе 152мм).Некоторые жители покидают город, на дорогах заметен поток машин. Начата организованная эвакуация из радиуса в 20 км от места взрыва.По первым сообщениям заявляется о трех пострадавших доставленных в больницу.По заявлению представителей Центрального Военного Округа, причиной пожара стало возгорание пороховых зарядов на складе.Причину возгорания пока не уточняют, но скорее всего либо нарушение техники безопасности, либо какая-то халатность.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5185392.html