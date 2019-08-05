Построение культуры

Рассуждения о прошлом и настоящем культуры разных народов и цивилизаций часто основаны на недостоверном материале и приходится действовать подобно Владимиру Владимировичу в его стихотворении 1926 года «Разговор с фининспектором о поэзии»

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», 29 августа 1831 г.

Не то сына, не то дочь;

Вот с чем от слова до слова:

«…— Поэзия

— вся! —

езда в незнаемое.

Поэзия —

та же добыча радия.

В грамм добыча,

в год труды.

Изводишь

единого слова ради

тысячи тонн

словесной руды.»

В: чем дополнительно осложняется выявление существа и смысла исторического процесса?

О: это часто такие обстоятельства:

● смысл ключевых слов и выражений, дошедших до нас, нередко совершенно другой, по сравнению с тем, что эти слова и выражения означали в прошлом, это следствия того, чтО:

ᴏ продолжается развитие (деградация) процессов и самого общества до настоящего времени;

ᴏ не достаточно способности обозначать полноту жизненных процессов языковыми буквами и понятиями, звуками и знаками, ибо жизнь многогранна, а буквы и звуки – всего лишь одна из этих граней, поэтому частью целого нельзя полностью обозначить это целое – обязательно будут какие-то пробелы и недосказанности,

● сами источники сведений о давно прошедших процессах и событиях часто искажены (в крайнем случае, не только уничтожены, но и «зачищены» упоминания об этих источниках в других современных источниках, примерно так, как были стёрты даже со всех «камней» упоминания о фараоне Аменхотепе) в пользу тех, кто хотел приукрасить себя любимого, своих родственников и/или обосновать своё преимущество на управление делами общества по сравнению с «тёмными и грязными» соплеменниками и покоряемыми народами;

● чем выше уровень применяемых ОСУ (обобщённых средств управления), тем менее составляется письменных источников (чем выше стратегия, тем короче её изложение), на некоторые процессы вообще не составляется «бумаги» (чтобы не было формального повода обвинить в измене и других преступлениях) теми, кто организует начало и развёртывание тех или иных процессов:

ᴏ это совершается на основе «само собой разумения и понимания» их организаторов, существенно отличающихся от разумения большинства той или иной общности (так был дан «заказ» на формулирование библии);

ᴏ преследуется цель сведения до минимума противодействия противниками хода и результатов таких процессов;

ᴏ и т.д. и т.п.,

● существует разнообразие интересов, мнений, глубин проникновения различных общностей, классов, стран, цивилизаций в содержание и смысл процессов по сравнению с интересами и мнениями того или иного индивида по этим же процессам;

● и т.д. и т.п..

В: почему после нескольких тысяч лет устойчивого управления по схеме предиктор-корректор жреческая корпорация древнего Египта перешла к формированию проекта (замысла) завоевания и порабощения всех стран путём лживой концепции и построения соответствующей культуры?

О: это такие причины:

● низкий уровень нравственно-этических кодексов большинства населения древнего Египта, который определялся тем, что видимО:

ᴏ жреческая корпорация сохранила нравы и этику потопленной Атлантиды;

ᴏ остальное население поднималось со своего каменного века, при этом у него была короткая история развития, не позволившая за этот период на практике достичь высоких и праведных кодексов,

● не переосмыслен итог развития и гибели доминирующей в своё время допотопной цивилизации, который вполне способен не только уничтожить человечество (вернуть его остатки в первобытный (каменный) век), но видимо уничтожить и биосферу Земли с гораздо более длительным периодом развития, чем человечество, но биосфера, в том числе, подготовила условия для начала развития человечества после его творения;

● не сокращающийся в течении тысячелетий разрыв между уровнями воспитания, образования, преображения и возможностей жреческой корпорации и соответствующими уровнями «простых людей (тружеников)», которые видимо, использовались жреческой корпорацией в качестве «говорящих орудий», то есть повторялись порядки потопленной Атлантиды, но в других декорациях техносферной цивилизации;

● безмерное и бесконтрольное размножение «элит» древнего Египта, которым со временем стало «тесно» в его границах и «не соответствовало, по их мнению, их статусу», приведшее к:

ᴏ более чем трёх тысячелетней смуте западной цивилизации, грозящей ныне уничтожить всё человечество в глобальной катастрофе;

ᴏ «путешествию» библейской метрополии по странам и народам в поисках местных «элит», наиболее устойчивых, способных к интригам и с применением прочих ОСУ держать в повиновении другие страны и народы,

● и т.д. и т.п..

В: в чём отличия развития Русской цивилизации от библейской западной цивилизации?

О: это такие особенности:

● общий высокий уровень нравственно-этических кодексов людей и общностей, формировавшийся, развиваемый ею в течение существования нескольких предшествующих глобальных цивилизаций и погибших каждая в результате своих внутренних ошибок. Этот уровень наяву:

ᴏ лицезрел Иисус, путешествуя по древней Руси, готовясь к своим проповедям в Иудее для остановки библейских проектов, концепции и строительства культуры;

ᴏ ощущали в качестве заботы и помощи в развитии все народы и страны на окраинах России (как ныне многие афганцы на своём опыте видят в своей стране различие деятельности контингентов армий СССР и США),

● отсутствие барьеров между «простыми» жителями Руси, её жрецами (волхвами, каликами перехожими), «элитами»: князьями и воеводами;

● заражение очередным уровнем спеси, высокомерия, жадности «элит» и её родственников в результате очередного этапа глобализации после увеличения и углубления контактов с «элитами» библейских стран, закономерное совместное разжигание ими очередной смуты, завершающейся построением очередного уровня общенародного государства в России;

В: чем примечателен этап вывода на уровень сознания первой версии добронравной концепции, начавшийся три десятка лет тому назад?

О: это такие черты:

● защита от распада СССР (затем РФ) путём публикации информации, ранее неведомой всем, кроме «хозяев» библейской цивилизации, при этом вывод информации началсяii практически синхронно с развитием Интернета, поэтому первые публикации были «заточены» на минимум библиотечного поиска дополнительных источников для читателей в любом месте РФ;

● многие построения и размышления КОБ (концепции общественной безопасности) были настолько непривычны массовым читателям, что авторскому коллективу (ВП СССР) в начинающейся неавторской культуре приходилось вынуждено не только применять библейские слова, понятия, обороты речи (других не было), но и часто повторятьiii основные «ходы» в рассуждениях практически во многих рассматриваемых вопросах;

● сравнительно малая скорость освоения новой информации (концепции в её полноте)

и преображения читателей на пути к состоявшимся человекам,

но в целом этими делами был совершён величайший прорыв в библейской культуре помыслами и усилиями людей Русской цивилизации и более лучший вариант такого развития процессов при учёте всех факторов вряд ли был возможен.

В: какие стороны построения новой культуры ещё предстоит развивать?

О: такие черты новой культуры пока только начинают разворачиваться:

● начато формулирование второй версии концепции, более освобождённой от «наследия» библейской культуры, и примечательно, что оно характеризуется следующим:

ᴏ проведением ПКФ (в 2018 году это был Петербургский концептуальный форум, в 2019 году – прикладной концептуальный форум);

ᴏ выпуском материала о первом уровне ОСУ – этикеiv, предваряющим все дальнейшие построения концепции,

● практические действия, которые будут видны многим жителям (патриотам) России вряд ли обойдутся:

ᴏ без организаторской деятельности какого-либо централизованного или рассредоточенного коллектива, способного к учёту и связыванию в сетевые графики МДП (метода динамического программирования) предложений от разных сторонников и их коллективов по разворачиванию действий и процессов по построению новой культуры, отслеживанию этих действий и формулированию необходимых корректировок;

ᴏ без идеологической деятельности весьма разных коллективов и индивидов, направленной не на заучивание текстов и формулировок из концепции, а на помощь определённым слоям населения и индивидам с различным уровнем подготовки в их собственных усилиях (главным образом по превращению самих себя в праведных и думающих людей (чтобы граница в 2% стала несущественной для многих людей)) по освоению существа и смысла концепции и преображения в состоявшихся человеков;

ᴏ без подбора и подготовки кадров управленческого корпуса новой формы общенародного государства, с последующим ненавязчивым включением этих кадров в существующее управление России,

● другие стороны практического воплощения концепции и построения добронравной культуры будут реализованы инициативой и творчеством многих сторонников праведного жизнеустройства,

● вопросам «погашения» библейских проекта, концепции, культуры, постепенного снижения её агрессии до нуля против стран и народов Земли, если западная цивилизация не желает своего бесславного окончания в серьёзной катастрофе, придётся многим людям Запада уделить величайшие внимание, желание, усердие, начиная с потомков корпорации египетских жрецов и признанияv их в том, что библия и все построения библейской культуры основаны на лжи, которую следует срочно переосмыслять и начинать себя вести правильно и праведно для реализации русла Промысла.







Русская цивилизация всегда готова оказать помощь Западу (и уже оказывала, чтобы мир не оказался в руках раковой опухоли «элит» в виде фашистов, нацистов, либерастов, приближающих глобальную катастрофу) в его преображении, начиная с формулирования замысла жизнеустройства.

В: в чём содержится не только отрицательная, но и положительная роль библейских проекта, концепции, культуры?

О: на протяжении более трёх тысяч лет люди и человечество в целом учились отделять сознательную ложь от неизбежных ошибок в познании нового и ответов на вопросы в жизненных ситуацияхvi. Как оказалось это не такой простой процесс, об этом было заявлено в снятой по либретто А.Н. Островского для ненаписанной оперы киносказке 1985 года: «После дождичка в четверг», в которой Кощей бессмертный дурачил богатырей фальшивым яйцом якобы своей смерти.



В текущем периоде вакханалия лжи, увеличившейся многократно, при применении Интернета настолько возросла, что людям не остаётся другого выбора, как научиться определять правду (исключая ложь) на слух, как это делала жар-птица в этой сказке.

Иными словами человечество поднимается в обработке триединства материи-информации-меры по ступеням в соответствии со своими нравственно-этическими кодексами:

● материи – её преимущественной обработкой люди и человечество занимались весь послепотопный исторический процесс;

● информация – её обработкой человечество занималось в увеличивающемся объёме на уровне сознания, особенно при применении технических средств её передачи и обработки,

● мера – по мере реализации возрастающих знаний о Мироздании, фантазий и мечты.

СБ СССР

03.08.2019

i В заметке возможные вопросы обозначаются – В:, возможные ответы на них – О:, основные цели и задачи читателей при чтении заметки: не только проверить правильность и достаточность приводимых вопросов и ответов, но и сформулировать свои вопросы и постараться найти на них ответы.

ii Первая публикация «Концептуальная власть: миф или реальность?» в журнале «Молодая гвардия» №2 1990 года тиражом 800 тыс. экземпляров, не принесла никаких явных откликов по причинам: ● отсутствия понимания читателями не только новых терминов, понятий (заключённых в старые слова), но и соответствующей области знания; ● не был охвачен (по причине противодействия редколлегий журналов по размещению «крамольного» материала) не весь спектр думающих людей, входящих в наблюдение Д.Б. Шоу: «2 процента людей – думают, 3 – процента людей думают, что они думают, а 95 процентов людей лучше умрут, чем будут думать», регулярно читающих следующие журналы: «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «Юный техник», совокупный тираж которых примерно равнялся количеству думающих людей в СССР.



Необходимо сразу сказать, что наблюдение Шоу, а также другие наблюдения ВП СССР за процессами в СССР и РФ больше всего характеризуют именно библейскую культуру, когда же будет построена другая культура, тогда процессы и люди в них будут характеризоваться другими параметрами и взаимозависимостями; ● не была пока явно сформулирована (этому позднее была посвящена книга 2000-го года: «Диалектика и атеизм: две сути несовместны») очередная версия диалектики для производства новых знаний хоть с нуля всеми готовыми к этому процессу людьми. Сама же новая диалектика невозможная без искренней веры Творцу и взаимодействию людей с Ним через совесть.

iii Вполне возможно, что следование такой практике и инерции процессов привело к формулированию большого количества «толстых» книг, которые по объёму значительно больше канонических вариантов библии и требуют для своего освоения значительных затрат времени и труда (потребность и практическое освоение скорочтения у людей формируется пока очень редко), особенно, по своему преображению, ибо выяснено, что процессы понимания сложных процессов сами являются многоуровневыми процессами, при этом каждый уровень понимания требует соответствующей подготовки и определённых характеристик (параметров) психики читателей.

iv «Об этике и её роли в жизни» 02.04.2019: https://dotu.ru/2019/04/02/20190402_about_ethics/

v Вопросы признания в своей лжи и последующих действий, лгавших персонажей, в художественных образах были решены А.С. Пушкиным в «Сказке о царе Салтане»:

«Царь слезами залился, Обнимает он царицу И сынка и молодицу, И садятся все за стол; И веселый пир пошел. А ткачиха с поварихой, С сватьей бабой Бабарихой, Разбежались по углам; Их нашли насилу там. Тут во всем они признались, Повинились, разрыдались; Царь для радости такой Отпустил всех трех домой.» Мало того, на протяжении всей сказки показаны и положительные образцы материализации царевной тех вещей (процессов), которые выдумывали ткачиха с поварихой и сватьей бабой Бабарихой, всё происходило точь-в-точь с их фантазиями, якобы оторванными от действительности.

vi Вследствие того, что интеллект ищет ответы на новые вопросы способом случайного поиска (подбрасывания кубиков, монет, результатов работы генераторов случайных чисел), то ошибки запрограммированы таким способом функционирования интеллекта, поэтому и в будущем будут появляться ошибки, весь вопрос в том, чтобы находить их вовремя без значительного ущерба системе, которая руководствуется этим интеллектом.

СБ СССР



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