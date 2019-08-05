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Неоправданные ожидания. Игра в жизнь. Алексей Орлов и Александр Соколов

18:28. 5 августа 2019 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:

Алексей Орлов и Александр Соколов

Что такое ожидание?
Почему в жизни все идет наперекосяк? Почему жизнь играет с нами, как с котятами, и люди чаще встречаются с полуправдой и кривдой, а не с тем чего они от нее ждут. Оказывается, все дело в надетых на себя масках и ролях, которые люди взялись играть.
Надевая ту или иную маску, они перестают быть теми, кем они являются на самом деле.
Люди играют в жизнь, а не живут.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ilu0w6kLI_4

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