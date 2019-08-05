Надо принять меры к странам, у которых хватило наглости влезть в дела РФ

Москва должна принять меры в отношении Запада, у которого хватило наглости влезть во внутренние дела России. Об этом «ПолитРоссии» заявил писатель и публицист Николай Стариков.

Речь идет о заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство направит обращения к США и Германии из-за вмешательства их дипломатов и государственных СМИ во внутренние дела России во время освещения несанкционированных акций в Москве. По её словам, американское посольство в российской столице опубликовало маршрут движения так называемой «прогулки», которая состоялась в субботу, чем фактически призвал граждан участвовать в акции оппозиции.

Известный писатель и публицист Николай Стариков считает, что подобное сотрудничество оппозиции с западными структурами указывает на явную государственную измену, которая может повлечь за собой уголовную ответственность.

«Я думаю, что любое государство имеет право защищать себя от вмешательства извне, и для этого оно должно использовать не только дипломатические органы, но и любые другие «компетентные структуры». Когда политики внутри одного государства получают инструкции, поддержку и, возможно, финансы от другого государства, то это весьма напоминает государственную измену, которая является в любом уголовно кодексе одним из самых тяжких преступлений. Поэтому когда симпатии США и коллективного Запада явственно находятся на стороне так называемой российской «оппозиции», очень разумно посмотреть источники финансирования этой самой оппозиции. Тем более, что по этому поводу были не только громкие расследования, но и даже уголовные дела», – отметил он в интервью корреспондентам портала «ПолитРоссии».

Захарова также рассказала, как государственная телерадиокомпания Германии Deutsche Welle и вовсе публиковала материалы на русском языке с откровенными призывами к москвичам поучаствовать в незаконном митинге. По словам Старикова, Москва должна принять меры в отношении стран, которым хватило наглости совершить вмешательство во внутренние дела России.

«Надо ставить наших западных партнеров в ситуацию, когда ничего просто так с рук им не сойдет. Deutsche Welle что-то публиковало на русском языке. Я считаю, что в отношении этого ресурса должны быть введены определенные ограничения, если оно вещает на территории Российской Федерации. Как минимум наше возмущение в виде дипломатической ноты в любом случае должно быть направлено всем государствам, которые имеют наглость пытаться вмешиваться в наши внутренние политические вопросы», – резюмировал политолог.

Стоит отметить, что организаторами незаконных митингов в Москве выступили сторонники блогера Алексея Навального, среди которых юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, а также Илья Яшин, Иван Жданов и другие незарегистрированные из-за массовых фальсификаций подписей кандидаты в Мосгордуму. В частности, Соболь уличили в использовании данных «мертвых душ», а также в создании целой «фабрики» по подделке подписей в свою поддержку.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107335