“Мы же не социализм там хотим”
13:00. 5 августа 2019 Просмотров - 162 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Об объемах экономической и инфраструктурной помощи Афганистану в период Афганской войны.
Помощь СССР афганскому народу
С целью изобличения антикоммунистической теории, согласно которой СССР являлся империалистической страной, ниже приводятся выписки из статьи 2018 г. Брачёва, Полынова «СССР и Афганистан в период войны 1979 — 1989 гг.».
К 1978 г. при непосредственном участии СССР было построено и введено в эксплуатацию 70 промышленных и транспортных объектов, подготовлено до 60 тыс. специалистов различного профиля. СССР обеспечивал около 40% внешнеторгового оборота Афганистана, занимал первое место по объему предоставленной ему иностранной экономической помощи. Его доля составляла 54% общего объема внешних займов и кредитов (для сравнения — доля США составляла 15%).
Приход к власти Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) во главе с Нур Мухаммедом Тараки в результате военного переворота 27 апреля 1978 г. стал поворотным событием в отношениях между двумя государствами. Советский Союз первым в мире признал новое афганское правительство, о чем советский посол А. М. Пузанов уведомил Тараки уже 30 апреля, а 3 мая 1978 г. Брежнев и А.Н. Косыгин направили ему официальное поздравление, в котором выразили «надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество».
Стремление видеть ДРА в перспективе страной социалистической ориентации во многом предопределило содержание политики СССР в отношении этой страны в последующий период. В концентрированном виде данный подход получил закрепление на июньском (1980 г.) пленуме ЦК КПСС, на котором были рассмотрены вопросы о международном положении и внешней политике Советского Союза. В докладе A.A. Громыко, в частности, отмечалось: «В лагерь социализма были включены Вьетнам, Лаос, Кампучия. С социалистическим путем развития связывают свое будущее Ангола, Эфиопия, Южный Йемен, Афганистан, Никарагуа…». Отдельно-затронув вопрос об Афганистане, Громыко заметил: «Дело находится на верном пути. К прежнему Афганистану возврата нет».
Эти стратегические установки предопределили формы и масштабы помощи Афганистану. Первоначально она оказывалась в виде отправки партийных советников, первая группа которых прибыла в страну уже летом 1978 г. во главе с заведующим сектором международного отдела ЦК КПСС H.H. Симоненко. Тогда же сюда были направлены и военные советники. Их количество возрастало. Только по линии Министерства обороны, до ввода советских войск, их насчитывалось примерно 550 человек. В некоторых секретных американских документах указывалось 5300 советских военных специалистов и 2 тыс. гражданских лиц. Советники направлялись также для оказания помощи в экономике и в других областях. Советские специалисты участвовали в разработке пятилетнего плана на 1979—1984 гг. и перспектив развития ДРА на последующие пять лет — до 1989 года. В этих целях на срок до 1 года на безвозмездной основе из СССР командировались 20 — 25 специалистов-плановиков, 5 референтов-переводчиков и 3 машинистки.
Советско-афганские торговые отношения основывались на Соглашении о торговле и платежах от 1974 г. и долгосрочном Соглашении о товарообороте на 1976 — 1980 годы. В апреле 1981 г. в Москве было подписано новое соглашение — о товарообороте на 1981—1985 гг. — по которому его предполагалось увеличить в три раза по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.
В последующем подписывались новые соглашения, регулировавшие структуру и динамику торговых связей между двумя странами. В частности, по Протоколу о товаробороте, подписанному в 1984 г., СССР экспортировал автомобили и запчасти к ним, черные металлы, холодильники, обувь, медикаменты и т.д. Афганистан поставлял природный газ (2,4 млрд куб. м), хлопок-волокно (2 тыс. метро-тонн), карбамид, цитрусовые, орехи грецкие, ковры, шерстяные ткани и т.д. В структуре советского экспорта преобладали промышленные товары, Афганистан же продавал сырьевые и сельскохозяйственные товары. 13 февраля 1986 г. в Москве было подписано Соглашение о товарообороте между СССР и Афганистаном на 1986 — 1990 гг. объемом в 4,4 млрд рублей. Объем советского экспорта в соответствии с данным соглашением должен был резко вырасти. Если в 1977 г. он составил 152 млн руб., то в 1987 г. предполагался в 595 млн руб., то есть в 3,9 раза больше. Доля Советского Союза во внешней торговле Афганистана в 1987 г. составила около 60%, вместо 28% в 1977 году. В 1980 г. было подписано Соглашение о безвозмездной поставке потребительских товаров из СССР в 1980 — 1984 гг. на сумму до 10 млн руб. ежегодно. Среди этих товаров значились обувь, трикотаж, товары хозяйственного и культурно-бытового назначения.
Крупномасштабное экономическое и техническое сотрудничество началось после подписания 1 марта 1979 г. Соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве между СССР и ДРА во время визита в Кабул заместителя председателя Совета Министров СССР И.В. Архипова. В соответствии с этим Соглашением, в период 1979 — 1984 гг. предусматривалось строительство горно-обогатительного комбината «Айнак», завода по переработке нефти в объеме 500 тыс. т в год и последующей его эксплуатации; разработка и обустройство месторождений нефти Ангот (100 тыс. т в год), Акадарья и Кашкари и транспортировка нефти этих месторождений до нефтеперерабатывающего завода; строительство линий электропередачи от советской границы в районе Ширхана до г. Кундуз; реконструкция и расширение Кабульского аэропорта и строительство шести аэропортов местного значения в северо-восточных районах Афганистана; разработка технико-экономического обоснования строительства тепловой электростанции.
Уже через несколько месяцев после подписания вышеназванного соглашения, Госпланом СССР было подготовлено технико-экономическое обоснование строительства горно-обогатительного и медеплавильного комбината «Айнак». Для его строительства из СССР планировалось командировать 1200 — 1500 специалистов. Медеплавильный завод должен был производить 130 тыс. т. меди в год. На введение в строй первой очереди комбината требовался 621 млн рублей. Проект предусматривал кроме строительства комбината еще и возведение поселка городского типа для работающих на них 29 тыс. жителей, объемом 261 тыс. кв. м. жилья на общую сумму 186 млн рублей. СССР был готов к реализации этого проекта. Однако начавшиеся военные действия не позволили приступить к строительству комбината.
Большая помощь Советским Союзом оказывалась в развитии электроэнергетической промышленности. Строились гидро (ГЭС) и тепловые (ТЭС) электростанции и линии электропередач (ЛЭП). Была реконструирована и модернизирована ранее построенная при помощи СССР ГЭС «Наглу», достигшая мощности 100 тыс. кВт/час. Она стабильно обеспечивала электроэнергией промышленные и гражданские объекты, а также население Кабула, Джелалабада, Чарикара и близлежащих населенных пунктов. В городе Мазари-Шариф при заводе азотных удобрений была построена ТЭС, работавшая на природном газе, мощностью 36 тыс. кВт/час, которая в 1982 г. была модернизирована и стала производить 48 тыс. кВт/час. С помощью СССР было создано около 40% энергетических мощностей Афганистана, которые в совокупности давали 2/3 производимой электроэнергии в стране.
Помощь СССР Афганистану в промышленной сфере была столь значительна, что позволяет говорить об индустриализации этой страны. Построенные предприятия стали основой фабрично-заводской промышленности страны, их удельный вес в производимой заводской промышленностью продукции составлял более 60% и 75% государственного сектора.
В развитии нефтяной и газовой промышленности советская помощь была наиболее результативной. В период афганской войны, именно благодаря помощи СССР, продолжалась добыча нефти и газа, в том числе на месторождениях Ходжа-Гугердаг и Джаркудук, которые были открыты при помощи советских специалистов еще в 1967 и 1975 годах. В 1985 г. суммарная добыча газа здесь составила 2,7 млрд куб. м, из них 2,4 млрд было экспортировано в СССР.
В 1981 г. была построена дожимная компрессорная станция на газопромысле Ходжа — Гугердаг, а в 1986 г. сдали в эксплуатацию газонаполнительную станцию в Кабуле производительностью 2 тыс. т. в год. Подобная инфраструктура создавалась и в других местах. В 1985 г. на газопромысле Джаркудук была запущена установка дожимной компрессорной станции, а в Хайратоне в эксплуатацию ввели газонаполнительную станцию мощностью 2 тыс. т сжиженного газа в год.
В 1986 — 1987 гг. строился газопровод Ходжа — Гугердаг — ЗАУ диаметром 300 мм и протяженностью 100 км, а также газопровод Ходжа — Гугердаг — госграница ДРА — СССР диаметром 800 мм, протяженностью 100 км и вантовый переход газопровода через реку Амударья.
Созданная инфраструктура позволила расширить не только потребление газа внутри страны, но и, что особенно важно, увеличить его экспорт. Доля газа в экспорте Афганистан, например, в 1987 г. составляла 57%. Главным покупателем афганского газа был СССР. На 1 февраля 1988 г. объем поставок составил 47 млрд куб. м на сумму 1,6 млрд руб., в том числе в 1987 г. — около 1,7 млрд куб. м. на сумму около 141 млн рублей. Экспорт природного газа в СССР обеспечивал около 40% доходов госбюджета Афганистана и являлся основным источником погашения советских кредитов.
Значительное внимание уделялось развитию нефтяной отрасли. СССР способствовал обустройству месторождений нефти Ангот, Акадарья, Кашкари, а также транспортировке нефти из этих месторождений до нефтеперерабатывающего завода, который также строился при помощи СССР. Рост добычи нефти требовал строительства нефтебаз. С помощью СССР в 1981 г. расширили нефтебазу в речном порту Хайратон (провинция Баллах), в 1982 г. в этой же провинции была построена нефтебаза в г. Мазари — Шариф емкостью 12 тыс. куб. м., а в 1983 г. — еще две нефтебазы: в провинции Логар и в г. Пули-Хумри емкостью соответственно 27 тыс. и 6 тыс. куб. м.
СССР способствовал развитию не только ресурсодобывающего сектора экономики, но и фабрично-заводского. К моменту Апрельской революции 1978 г. СССР в этой области имел уже немалый опыт сотрудничества. На начало 1988 г. Советский Союз оказывал содействие Афганистану в строительстве и реконструкции 271 объекта. Из них на 130 объектах работы были закончены, а на 105 помощь в строительстве продолжалась. По 36 объектам выполнение договорных обязательств было приостановлено из-за военных действий. Среди сданных в эксплуатацию предприятий можно назвать три автотранспортных предприятия по обслуживанию 300 КАМАЗов и автотранспортное предприятие по обслуживанию бензовозов в Кабуле, вступивших в строй в 1985 г., консервный завод в Джелалабаде, хлебозавод в Кабуле и Мазари-Шарифе, производительностью соответственно 60 и 20 т. хлебобулочных изделий в сутки, предприятие по прогрессивной сборке велосипедов мощностью 15 тыс. штук в год в Кабуле (1988 г.) и др.
Сотрудничество осуществлялось также в области сельского хозяйства. Помощь СССР в этой сфере выражалась в строительстве ирригационных систем, создании госсектора в сельском хозяйстве, организации машинно-тракторных станций (МТС), элеваторов, поставках семян, сельскохозяйственной техники и т. д.
Помощь сельскому хозяйству, в том числе и на безвозмездной основе, осуществлялась также семенами, удобрениями и т.д. По соглашению от 24 декабря 1980 г. в период 1981 — 1983 гг. СССР поставил: семена пшеницы — 30 тыс. т., сахарная свекла — 90 тыс. т., хлопчатник — 4 тыс. т.; фосфатные и сложные удобрения — 29,6 тыс. т. Подобные соглашения подписывались и в последующие годы. Так, по соглашению от 5 июля 1983 г. в 1984 — 1985 гг. СССР на безвозмездной основе обязывался поставить 20 тыс. т. семян пшеницы, 60 тыс. т. сахарной свеклы, 2 тыс. т. хлопчатника, 20 тыс. т. фосфатных и сложных удобрений.
Значительное место в отношениях между СССР и ДРА занимало сотрудничество в сфере науки, образования, медицины. В этих областях после прихода к власти НДПА также были достигнуты серьезные результаты. Прежде всего, отметим, что уже в декабре 1978 г. впервые в истории Афганистана была создана Академия наук.
При помощи СССР на безвозмездной основе в Кабуле был построен Институт общественных наук ЦК НДПА. Комплекс включал в себя учебный корпус на 300 слушателей с библиотекой, зал Ученого совета, читальный зал, книгохранилище, типографию, фотолабораторию, лингафонный кабинет; общежитие площадью 1800 кв. м на 300 мест; конференц-зал на 400 мест; спортзал размером 18×36 м с раздевалками и душевыми; столовую на 128 посадочных мест с кухней; хозблок, в котором размещалась котельная, мастерская для ремонта машин, прачечная; три корпуса жилых домов на 63 квартиры для преподавателей и сотрудников; склад для хранения материалов. Кроме того, была выполнена в соответствии с проектом прокладка теплотрассы, электрических, телефонных и других наружных и внутренних коммуникаций, а также проведено строительство дорог, благоустройство территории, устройство наружного освещения, строительство КПП, охранных вышек, каменного забора и др. Строительство ИОН было начато в 1982 г. и заняло 3,5 года.
Серьезное внимание в отношениях между двумя странами занимало сотрудничество в области развития профессионально-технического образования в Афганистане. К середине 1987 г. с помощью СССР были созданы и функционировали 10 из 12 профтехучилищ, в которых обучалось 3500 учащихся по 40 рабочим профессиям.
Существенная помощь со стороны СССР оказывалась также в области медицины — фактически создавалась новая система здравоохранения, которой в Афганистане никогда не было. До Апрельской революции 1978 г. в 15-миллионной стране насчитывался всего 901 врач (один на 20 тыс. чел.), функционировало 76 больниц (5419 коек: одна на 3 тыс. жителей). СССР оказывал помощь в строительстве больниц и поликлиник, их оснащении оборудованием, безвозмездно передавал медикаменты, готовил медработников, командировал в Афганистан врачей.
Еще в 1976 г. с помощью СССР был введен в действие военный госпиталь на 400 коек в Кабуле, оснащенный советским оборудованием. Госпиталь был передан в дар афганскому народу. В мае 1979 г. при нем открыли поликлинику на 500 посещений в день.
Острая нехватка больниц требовала увеличить их количество. В течение 9 лет — с 1979 по 1988 г. — было построено 35 новых больниц, их общее число достигло 111. Чрезвычайно важной задачей являлась подготовка медицинских кадров. В мае 1979 г. на базе медицинского факультета Кабульского университета был создан самостоятельный медицинский институт Минздрава Афганистана. В медицинские вузы СССР на учебу принимались афганские граждане. В частности, в 1980 г. их было 97. Численность врачей в стране удалось увеличить в 9 раз, в 1988 г. она составила 7,1 тыс. человек.
Огромное значение для афганской медицины имела безвозмездная поставка медикаментов и оборудования. Уже в 1979 г. было подписано подобное соглашение, предусматривавшее поставки, в частности, гипса медицинского — 2 т., наборов операционных — 10 штук и т.д. Подобные поставки осуществлялись и в последующем. В отчете о командировке советской медицинской делегации в июне 1980 г. отмечалось: «В порядке оказания безвозмездной медицинской помощи в Афганистан за последние годы направлено 18 млн доз оспенной вакцины и 11 млн доз холерной вакцины». За 10-летний период сотрудничества в сфере здравоохранения были достигнуты серьезные положительные результаты, но, тем не менее, оно еще было развито слабо, особенно в провинциях.
Советский Союз был не только главным торговым партнером Афганистана в период войны, но и главным его кредитором. Причем кредиты предоставлялись на весьма льготных условиях, под 2 — 3% годовых сроком на 12 — 15 лет. Первый кредит на экономические цели был выдан 1 марта 1979 г. на сумму 200 млн руб., в декабре 1980 г. снова был выделен кредит на 200 млн руб., в 1985 г. — на сумму 168 млн, в 1987 г. — на 50 млн, в марте 1988 г. — на 15 млн, в феврале 1988 г. — на 20 млн рублей.
По просьбе афганского правительства, для облегчения экономического положения страны СССР нередко соглашался на предоставление отсрочки платежей по государственным кредитам. На начало 1988 г. эта сумма составила 897 млн руб., в том числе 761 млн руб. — после прихода к власти НДПА. На середину 1988 г. задолженность Афганистана по государственным кредитам, предоставляемым на экономические цели, составила 1,2 млрд. руб., а с учетом спецкредитов — свыше 2,1 млрд. рублей.
С приходом к власти Горбачёва политика СССР в отношении Афганистана изменилась. Был взят курс на вывод советских войск из этой страны и ограничение советского политического и идеологического присутствия. Окончательное решение о выводе войск было принято 13 ноября 1986 г. на заседании Политбюро ЦК КПСС: «Стратегическая цель — в один, максимум два года завершить войну и вывести войска». На этом же заседании Генсек сделал важный политический вывод, признавшись: «… мы же не социализма там хотим». Это был резкий отход от прежней стратегической политики КПСС.
https://prorivists.org/inf_ussr_afg/ – цинк
Разумеется, таких планов экономической реконструкции Афганистану теперь уже никто не предложит.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5184843.html