Власть по-прежнему за кулисами

Ведущие программы «60 минут» Ольга Скабеева и Евгений Попов показали присутствующим в студии экспертам, как вновь избранные депутаты украинского парламента проходят недельную подготовку в одном из самых дорогих отелей Львовщины Rixos. Учеба проходит в стиле корпоративного тренинга, на котором участников учат искать «концептуального тигра» и нажимать на кнопки при голосовании.

Евгений Попов поинтересовался у киевского политолога Владимира Цыбулько, много ли ему придется писать речей новоиспеченным парламентариям, ведь среди них — сплошь артисты, «свадебные фотографы» и прочие якобы политики. Цыбулько начал было рассуждать о перспективах тимбилдинга, уникальных технологиях тренингов, «генерации внутренних идей» и командной конкуренции, но был прерван на «взлете» Ольгой Скабеевой.

«Какая конкуренция? Украинцы хотели новую власть. Они её получили, но тут выяснилось, что у 13 депутатов нет высшего образования, а 30 избранников до выборов вообще были безработными. Их отправили на курсы и будут целую неделю чему-то учить. А потом эти люди как начнут принимать законы!!!» - с ужасом заметила Скабеева.

Однако пана Цыбулько это не смутило. Он заявил, что для работы у свежеиспеченных нардепов будет целая армия помощников, «собаку съевших» на законотворчестве.

«И министерство, и Верховная рада – это аппараты. Там сидят помощники депутатов, которые работают по 5-8 созывов. Они профессиональнее, чем сами депутаты», — сказал Цыбулько.

Оказалось, что, сделав такое громкое заявление, киевский политолог попал впросак. Его слова про помощников, которые «профессиональнее», чем депутаты, очень удивили экспертов в студии. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов переспросил его:

«То есть вы хотите сказать, что новый парламент – это некие статисты, которых надо слегка подучить актерскому мастерству, чтобы они читали то, что для них кем-то написано?»

А общественный и политический деятель, писатель Николай Стариков подметил, что власть на Украине совершенно не поменялась.

«Все главные фигуры по-прежнему за кулисами, как и все предыдущие 5-8 созывов?» - со смехом спросил он Цыбулько.

Точку поставила Ольга Скабеева. Она язвительно заметила, что, если верить Цыбулько, то новые депутаты вообще ничего решать не будут.

«Вы нам только что сказали, что пришли новенькие, но они ничего не будут решать. А если они будут решать, то нам страшно. Эти люди представляют, в том числе, и экономический блок в стране с тотальной бедностью. А знаний нет!» - подчеркнула ведущая.

Цибулько, замявшись, пролепетал в ответ что-то типа того, что народные избранники «будут устанавливать нормы коалиционного договора». Впрочем, его слова экспертов в студии не убедили.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107277