«Козлы – провокаторы» и «уличное мясо»

В день, когда в нашей стране, как ожидается, будут очередные попытки организации массовых беспорядков, очень актуальным становится интервью ресурсу «Политраша», в котором говорили, как раз об этом.

О «козлах-провокаторах» и «уличном мясе»…

А еще — об электронном паспорте и некоторых новостях внешней политики.

Хронометраж:

00:28 — Профессионалы или возмущенные: кто участвует в акциях протеста

13:01 — В чём заключается «работа» революционера сегодня?

17:28 — Как наказать провокатора на митинге?

19:26 — Кто «заказывает музыку» либеральным СМИ?

21:29 — Почему американские СМИ заявляют, что Зеленский может изменить политический климат Украины?

31:44 — Зачем Киев восстанавливает железнодорожное сообщение с Крымом?

35:37 — Электронный паспорт: оформлять или нет?

Скачать аудио

Видео ВК

P.S. Предыдущие выпуски:



Источник: https://nstarikov.ru/blog/107270