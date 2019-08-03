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«Козлы – провокаторы» и «уличное мясо»

09:40. 3 августа 2019 Просмотров - 82 Один комментарий Опубликовал:

В день, когда в нашей стране, как ожидается, будут очередные попытки организации массовых беспорядков, очень актуальным становится интервью ресурсу «Политраша», в котором говорили, как раз об этом.

О «козлах-провокаторах» и «уличном мясе»

А еще  — об электронном паспорте и некоторых новостях внешней политики.

Хронометраж:

00:28 — Профессионалы или возмущенные: кто участвует в акциях протеста

13:01 — В чём заключается «работа» революционера сегодня?

17:28 — Как наказать провокатора на митинге?

19:26 — Кто «заказывает музыку» либеральным СМИ?

21:29 — Почему американские СМИ заявляют, что Зеленский может изменить политический климат Украины?

31:44 — Зачем Киев восстанавливает железнодорожное сообщение с Крымом?

35:37 — Электронный паспорт: оформлять или нет?

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/107270

Метки: блог, Видео

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 74 30
    BlackCat 3 августа 2019 в 10:30

    Все грамотно излагает. Данный материал в первую очередь будут дискредитировать и мусолить те, кто чуть поумнее толпы митингующих.

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