«Козлы – провокаторы» и «уличное мясо»
В день, когда в нашей стране, как ожидается, будут очередные попытки организации массовых беспорядков, очень актуальным становится интервью ресурсу «Политраша», в котором говорили, как раз об этом.
О «козлах-провокаторах» и «уличном мясе»…
А еще — об электронном паспорте и некоторых новостях внешней политики.
Хронометраж:
00:28 — Профессионалы или возмущенные: кто участвует в акциях протеста
13:01 — В чём заключается «работа» революционера сегодня?
17:28 — Как наказать провокатора на митинге?
19:26 — Кто «заказывает музыку» либеральным СМИ?
21:29 — Почему американские СМИ заявляют, что Зеленский может изменить политический климат Украины?
31:44 — Зачем Киев восстанавливает железнодорожное сообщение с Крымом?
35:37 — Электронный паспорт: оформлять или нет?
P.S. Предыдущие выпуски:
- Трамп, санкции, Турция, НАТО и Россия
- Украина угрожает Европе, выборы в России, политтехнологи и Севастополь
- Грузия и санкции, Путин и Зеленский, ЕСПЧ и 25 000 евро
- Донбасс и день независимости США
Источник: https://nstarikov.ru/blog/107270
Все грамотно излагает. Данный материал в первую очередь будут дискредитировать и мусолить те, кто чуть поумнее толпы митингующих.