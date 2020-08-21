Сергей Козлов, ветеран спецназа: Белоруссией занимаются польская «Центральная группа психологических действий»

В белорусской и украинской смуте четко прослеживаются интересы Польши. Подозрения спецкора «КП» Дмитрия Стешина подтвердил специалист.

«Гиена Европы»

Стешин:

— Я видел польских волонтеров на Майдане. В Славянске, Стрелков показывал мне десяток трофейных польских документов — техпаспорта на машины и удостоверения личности. Под Ольховаткой я осматривал позиции, где якобы осенью 2014 года стоял польский спецназ, прикрывавший отход украинской армии. Под Углегорском в 2015 году ополченцы слышали польскую речь в эфире. Видел упаковки от польских армейских пайков и пластину бронежилета с польской маркировкой, минометные мины с польской маркировкой и доп.заряды к ним. То есть, можно предположить, что Польша вовлечена в события на Украине и на Донбассе.

Как вы оцениваете роль Польши в регионе? Есть ли у нее интересы в сопредельных странах, в России, Белоруссии и на Украине?

Козлов:

— У Польши, после вступления в ЕС и НАТО появились серьезные амбиции. Украина, Белоруссия и Литва – территории, которые входили в состав Речи Посполитой. Варшава мечтает восстановить это образование под своим началом, где Киев, Минск и Вильнюс будут ей подчиняться. Поэтому польский реваншизм будет нарастать и дальше. Польша уже оказывает серьезное влияние на Украину. В Белоруссии Польша исподволь организует протест, с такой же целью. При этом Польша среди всех стран-младоНАТОвцев самая развитая в военном отношении. Пока Польша, напрямую не гранича с Россией, за исключением Калининградской области, получила возможность мешать нашим интересам в буферных странах. Чем она и занимается.

«Польский шпион» — это серьезно

Стешин:

— В 80-90-х годах, когда стали открывать дела репрессированных и реабилитированных граждан СССР, формулировка «польский шпион» в делах осужденных почему-то вызывала нездоровый смех. Считалось, что у Польши не может быть разведки по определению. При этом Польша когда-то имела сильнейшую резидентуру не только в Европе, даже в Турции! Сейчас польские спецслужбы что из себя представляют?

Козлов:

— Кто смеялся над «польскими шпионами»?

Стешин:

— В «Огоньке» смеялись.

Козлов:

— Понятно. «Дефензива», польская спецслужба, всегда была очень сильной и всегда работала по разным направлениям, не только в соседних с Польшей странах. После вступления в НАТО в Польше провели серьезные реформы вооруженных сил. У Польши хорошо организованные «Силы спецопераций». Сначала был батальон коммандос, потом появилась группа «Гром». Есть боевые пловцы «Формоза». А в последнее десятилетие у них появились структуры «Агат» и «Нил» — они обеспечивают спецоперации, но решают точечные задачи – захват объекта, например.

Но есть у поляков и такая любопытная структура, называется она «Центральная группа психологических действий». Это отдельная воинская часть, дислоцируется в городе Быдгоще. Основные задачи – оказание информационно-психологического воздействия на войска и население, достижение военных, политических и пропагандистских целей.

Стешин:

— Как эта структура работает на практике? Есть конкретные примеры?

Козлов:

— Смотрите, «Центральная группа» состоит из штаба, есть разведцентр. Есть отдел сбора и обработки информации – занимается анализом прессы и других открытых источников. Еще один отдел работает по англоговорящим странам. Третий отдел — Восточная Европа. А четвертый отдел специально создан для «государств с конфликтными ситуациями». Вот Белоруссия, например. У них есть отдел телевещания, отдел звуковещания, отдел распространения материалов эмоционально-психологического воздействия. Вот, в частности, из Польши сейчас работают два телеграмм-канала: «Некста» и «Некста лайф». Эти каналы работали ещё во времена Майдана на Украине. Я не знаю в каком составе, но считаю, что именно польские структуры спровоцировали стрельбу на Майдане. И в Белоруссию было направлено 300 украинских диверсантов, и нет сомнений, что за ними стояли польские спецслужбы. Вот американцы как действуют через кого-то в своих интересах? Они направляют поляков. А поляки действуют через украинцев.

«Ситуация напоминает Ливию…»

Стешин:

— Мы можем только догадываться, искать и находить неявные следы чужого участия в белорусских событиях. Есть даже такой термин «прокси», опосредованная война, чужими руками…

Козлов:

— Да, специально обученные люди переводят протесты в конфликтные ситуации и прямые столкновения с властью. Потом это освещается той же «Центральной группой», она корректирует и координирует. Вбрасываются фейки, а наш славянский менталитет не позволяет усомниться в той информации, который скинул тебе друг через мессенджер или соцсети. Информация вбрасывается, а вслед за этим отслеживается реакция людей – кто-то, например, начинает фейк активно комментировать или распространять. С такими активистами связываются и делают предложение о сотрудничестве. Из этой массы выбираются люди, которые становятся провокаторами. Вы думаете, на тех же белорусских заводах многие рабочие забастовали просто так? На определенную группу людей выделяется один провокатор-индикатор, потом процесс идет сам…

Стешин:

— Самовозбуждение.

Козлов:

— Пример работы с толпой. Провокатор заявляет: «Лукашенко выборы проиграл, кто голосовал за него, поднимите руку!». И даже те, кто голосовал, никогда в такой толпе руку не поднимут, а их там может быть – половина. За этим стоят люди, которые такие технологии прекрасно знают, прежде всего поляки. У них и свой опыт есть, свержение власти через трудовые коллективы с лидером Лехом Валенсой. И сейчас, в Восточной Европе польские спецслужбы самые сильные и подготовленные. И работают они, даже не сомневайтесь, в интересах США, которым интересно создать очередной форпост противодействия России.

Стешин:

— Как вы считаете, победят в Белоруссии наши интересы? Или будет вторая Украина?

Козлов:

— Все от Батьки зависит. Белорусским националистам в последние годы дали зеленую улицу. Сейчас они ещё не такие оголтелые, как украинские, но занимаются тем же – развивают нелюбовь к России. Вообще, ситуация мне напоминает Ливию. Социальное государство, жесткий лидер, который долго находился у власти, самостоятельная политика. Сначала в Ливии спровоцировали недовольство, потом беспорядки. А за этим — провели и военную операцию.

Стешин:

— Что ему нужно сделать?

Козлов:

— Пар протеста нужно стравить, протест не вечен. Но, никаких уступок оппозиции внутри страны. И очень жесткие границы интересов Белоруссии при разговоре с Западом.

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Источник: https://nstarikov.ru/sergej-kozlov-veteran-specnaza-belorussiej-zanimajutsja-polskaja-centralnaja-gruppa-psihologicheskih-dejstvij-118403