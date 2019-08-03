День рождения мертвого гиганта

Как-то так вошло в обиход, что ЗиЛ – это завод. Но это в корне неверно. ЗиЛ был скорее, как принято сейчас говорить, холдинг. Ведь завод имени Лихачева выпускал не только грузовики и легковые автомобили высшего класса, но и автобусы, военную технику, технику специального назначения, велосипеды, холодильники и микроволновые печи, пишет “КМ.ру”.

То есть это было предприятие весьма широкого профиля, которых в мире были единицы, особенно в 60-80 годы прошлого века.

В лучшие годы на всех предприятиях ЗиЛа работало около 130 тысяч человек, и если прибавить к этому количеству членов семей сотрудников, то получается, ЗиЛ играл заметную роль в жизни почти полумиллиона людей.

Особенно учитывая широко известный факт, что предприятие тянуло ещё и очень серьезную «социалку» – больницу и медицинские пункты, занималось строительством жилых домов, содержало дом культуры и футбольный клуб «Торпедо», пионерлагеря, санатории и т.д.

В общем, ЗиЛ был без преувеличения городом в городе, со своим населением, объектами инфраструктуры и занимал важнейшее место в промышленной иерархии СССР.

Достаточно сказать, что одних холодильников ЗиЛ выпустил более 5,5 млн штук и 7,9 млн известных во всем мире грузовиков, из которых более 10% было экспортировано. Да и 12 тысяч легковых автомобилей высшего класса ЗиЛ с гордостью может записать себе в актив.

Автобусы ЗиС позволили вывести на иной качественный уровень послевоенные автобусные парки во многих советских городах, а БТР-152 (ЗиС-152) стал первым серийным бронетранспортером Советской Армии.

Также можно вспомнить уникальный поисково-спасательный комплекс «Синяя птица», занимающийся поиском приземлившихся космических кораблей. Комплекс разработан конструкторами ЗиЛа почти сорок лет, но он честно трудится до сих пор.

Более того, ни в одной стране мира нет ничего подобного. Кроме того, ЗиЛ дал жизнь Миасскому автозаводу, передал на КАМАЗ проект бескапотного грузовика, а уж сколько смежников работало на ЗиЛ, сосчитать и вовсе нереально.

Любая другая страна мира гордилась бы таким предприятием, как ЗиЛ. Гордился им и СССР, наградив пятью орденами, три из которых были орденами Ленина. Остается только догадываться, сколько баянов порвали бы, одурев от радости, китайцы, достанься им вдруг ЗиЛ году эдак в 1991.

Но у нас в 1991 году в адрес ЗиЛа уже вовсю сочился яд из пастей рвущихся к власти «реформаторов-погромщиков». Дескать, грузовики на ЗиЛе алкаши с вьетнамцами кувалдами собирают, и сами-то грузовики старьё-старьём.

Коллектив завода огромен и нерентабелен, не то что на «Тойоте» или «Форде» у которых всё современно и цивильно. Да и территорию завод занимает избыточную, и неплохо бы часть оттяпать в пользу города. И никого почему-то не волновал тот факт, что устаревшие модели грузовиков можно заменить новыми – во всем мире это обычная практика. И никто вместо модернизации конвейера под новую модель не сносит заводские корпуса.

Кстати, к семидесятым годам ЗиЛ был крупнейшим предприятием в СССР, имевшим высокую степень автоматизации. Также ЗиЛ мог гордиться таким уникальным сооружением, как высотный автоматизированный складской цех, где логистикой занимались не люди, а компьютеры.

В восьмидесятые годы даже самые передовые мировые автомобильные компании не имели таких цехов, а ЗиЛ имел. И никто тогда не стонал, что это нерентабельно, зачем строить такие дорогостоящие штуки на заводе, выпускающем старье, зачем вообще это всё нужно, лучше всё «оптимизировать» и т.д.

Что было дальше, всем хорошо известно. Когда был взят курс не на строительство заводов и фабрик, а торговых центров и жилых комплексов, ЗиЛ был обречен. Уж больно хорошее место он занимал, и на это место облизывались многие. К тому же какой-то подонок ввел в обиход термин «ржавые пояса Москвы», намекая на то, что все московские предприятия – это ржавая рухлядь и допотопный хлам, и чем скорее город от них избавится, тем свободнее он задышит.

Как будто городу станет вольнее дышать от того, что в него скоро переберется пол-России и четверть СНГ. Ведь для кого-то же строятся, в том числе и на территории ЗиЛа, все эти бесчисленные жилые комплексы?

Первый удар погребального колокола на ЗиЛе услышали в 1994 году, когда впервые за несколько десятилетий был остановлен главный конвейер. Конвейер не останавливался даже в войну, когда над Москвой висели самолеты с крестами на крыльях и сыпали на город фугасные и зажигательные бомбы, а враг стоял у ворот столицы. Но в 1991 враг был уже внутри Москвы и принялся методично перекраивать как страну, так и Белокаменную.

Мощнейшей советской промышленности был нанесен нокаутирующий удар, и через считанные годы под бурные аплодисменты западных «партнеров» она находилась в коме. В не лучшем состоянии оказались и работники предприятий с членами их семей, переживших полный слом прежнего уклада жизни. С её детсадами, больницами, санаториями, зарплатами два раза в месяц и уверенностью в завтрашнем дне.

Теперь это все отбрасывалось как ненужное и устаревшее – на кривых крокодильих лапах и с пустоглазой мордой голодной рептилии в жизнь вползала новая, беспощадная эпоха. Впрочем, кто помнит девяностые, тот и так все знает.

Конечно, такое крупное промышленное предприятие, каким был ЗиЛ, не могло уже существовать в огромном современном мегаполисе. Но вывод производства за пределы городов – обычная мировая практика. Огромная часть заводов, ранее располагавшихся в американских и европейских городах, спокойно переехали за их пределы.

Ничего не мешало точно так же поступить и с ЗиЛом. Но… это не наш путь – у нас надо все сломать. Потому что так легче, а главное – выгоднее. Доломать надо даже память, вот почему нет в Москве ни музея ЗиЛа, ни музея АЗЛК. Зачем они нужны, это же не Ельцин-центр?

История не знает сослагательного наклонения, но было бы интересно посмотреть, каким был бы ЗиЛ в день своего 103-го дня рождения. Какие машины сходили бы с его конвейера где-нибудь в Подмосковье, а может, и ещё дальше.

Какие холодильники были бы в модельной линейке и какие микроволновки. А может, что-то новое ЗиЛ начал бы выпускать. Но это все несбыточные мечты…

Основанный в 1916 году при непосредственном участии дореволюционного «олигарха» С.П. Рябушинского, завод АМО за свою историю назывался и ЗиСом, и ЗиЛом, достиг небывалых в автомобилестроении высот, выпуская по 200 000 грузовиков в год, и умер незаслуженно всеми брошенный и забытый, пав жертвой «ветров перемен» и «демократических преобразований».

Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что не все зиловцы безучастно смотрели как погибает их предприятие, и пытались его спасать, писали в инстанции, обращались к первым лицам, но всё было напрасно. Завод был обречён уже в тот самый момент, когда скрипели перья под похабным договором в Беловежской пуще. И вот почему теперь на его территории натыканы новые дома, стадион и офисы, по исчезнувшим улицам исчезнувшего города в городе ЗиЛ ходят люди другой страны, совершенно не подозревая, что на этом месте когда-то находилось одно из крупнейших предприятий Советского Союза, благодаря которому СССР выжил и победил в войне.

Мало кто из этих людей вскоре будет знать, что означает это непонятное для большинства слово – ЗиЛ и уж исчезающе малое количество скажет, кто такой Иван Алексеевич Лихачев.

Хотя ЗиЛ это не только Лихачев, это и все тот же вышеупомянутый С. Рябушинский, конструкторы А.П. Зигель, Е. И. Важинский и Г.Г. Михайлов, создавшие первый советский автомобиль высшего класса ЗиС-101, их коллеги В.Ф. Родионов, Е.З.Брем и Б.Н. Мамаев, создавшие этапный ЗиЛ-111 и многие другие инженеры, дизайнеры и простые рабочие, выпускавшие грузовики и бронетранспортеры, холодильники и микроволновки и навсегда оставшиеся связанные единым прошлым, имя которому — ЗиЛ.

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Источник: http://voicesevas.ru/news/46312-den-rozhdeniya-mertvogo-giganta.html