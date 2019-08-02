Притча о баране и волке

Однажды пришел к одному Барану волк. Надо сказать, что ему удалось застать того врасплох, юный барашек совсем не был готов к встрече с хищником и слегка растерялся.

- Да ты не трусь! Травоядный! - мирно сказал Волк - У меня к тебе чисто деловой разговор.

- К-к-какие у нас могут быть общие дела?

- Понимаешь, Баран... - Волк хитро, с прищуром, окинул оценивающим взглядом лохматую тушку - Надоело нам волкам бегать за вами тупыми баранами. Не по чину нам. Поэтому у меня к тебе есть деловое предложение. Я поставляю тебе сено, а ты, время от времени, подставляешь нам какого-нибудь ненужного барана. Всем хорошо: Вы, овцы - едите много вкусного и свежего сена, не бегая и не прячась от нас, а мы, волки - много питательного жирного мяса, не гоняясь за вами по лугам и горам, что особенно ценно, а ты лично - получаешь возможность держать всех за рога, распределять пастбища, иметь всех лучших овечек и избавляться от любых своих врагов и конкурентов, с нашей помощью. Идет?

Баран сначала было усомнился в чистоте волчьих помыслов, но предложение было слишком заманчивым и он согласился. И все пошло, как по маслу. С волчьей помощью он быстро стал главным бараном, легко уничтожил всех врагов, конкурентов, всех, кто ему не нравился... Потом тех, кто не оказывал ему должно почтения или высказывал недостаточно восторженный образ мыслей... Баранов становилось все меньше, зато, травы им доставалось все больше и они настолько ожирели, что даже двигались с трудом, еле-еле переставляя холеные копытца. В один прекрасный день, волк попросил Барана собрать всех оставшихся барашков на красивой лужайке на торжественную встречу и привел туда же целую стаю своих друзей.

- Ну все, Баран, спасибо тебе за службу... А теперь, коллеги, приступим к торжественной части нашего мероприятия!

И волки дружно набросились на барашков.

- Как же так, заверещал наш Баран, это нечестно! Мы так не договаривались!

- При чем здесь это? - искренне удивился волк - Просто, срок нашего договора закончился, и теперь каждый из нас волен делать все, что захочет! - и с этими словами он с удовольствием зарезал и сожрал своего уважаемого партнера.

Источник: https://cont.ws/@anddan01/1403997