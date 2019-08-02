Пожары и наводнения в Сибири

Масштабы пожарища продолжают расширяться. «Это катастрофа. Больше 90% приходится на так называемые зоны контроля, по ним принято решение не тушить. Пожары, которые хоть как-то тушат, занимают всего 100–150 тыс. га», – говорит Куксин.

По данным Авиалесоохраны, на тушении лесных пожаров задействовано 2715 человек и 343 единицы техники. Также в тушении участвуют 28 воздушных судов. Как сообщал ТАСС, основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба, и возгорание тушится в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры.

«Ситуация вышла из-под контроля именно из-за того, что изначально было принято решение не тушить пожары, пока они маленькие, – объясняет Куксин. – Такой порядок действует с 2015 года. Тогда формально узаконили практику, исторически сложившуюся от бедности: нет денег, нет топлива, нет самолетов, чтобы забрасывать пожарных на удаленные территории. Еще с советских времен многие пожары не тушились – не было космического мониторинга, и никто их не считал».

Социальные сети бурлят от возмущения на бездействие власти. Во многих городах, включая Москву, люди выходят на одиночные пикеты с призывами спасать тайгу от полного уничтожения. Очевидцы делятся ужасающими впечатлениями: «Вчера звонил муж. Он сейчас находится в эпицентре лесных пожаров – в Усть-Кутском районе, в тайге. Рассказывает, что вечером вышел из леса мишка. Небольшой такой. Худющий и шкура местами подпалена. Он был ужасно измотан и уже не боялся людей. Дали мишке воды и печенье. Он рычал сначала, но потом с жаждой начал пить и есть. И эта картина вызвала слезы у мужиков, которые уже неделю задыхаются от гари. Никто не тушит пожар. Словно не на нашей планете горит».

На нашей. Горит наш лес. Общий. Земной. Лес, который создан природой для того, чтобы люди всей планеты могли дышать. Чтобы мы могли пить чистую воду. И в этом лесу могли жить животные и насекомые.

Эксперты уже прогнозируют, если сгорит тайга, реки смоют города и села, в Сибири погибнут животные и птицы. Не это ли уже случилось недавно, когда небывалое наводнение смыло целые населенные пункты? Экологи связывают эту трагедию именно с бездумной вырубкой тайги.

Сегодня проблема масштабных пожаров вышла за пределы тех регионов, где полыхает. Это уже беда всей страны. Исчезновение сибирской тайги обернется настоящим апокалипсисом для всех. Невольно возникают вопросы, которые власть и правоохранители всячески обходят. Смотрите, не так давно председатель счетной палаты Красноярского края Давыденко рассказывает про незаконную вырубку в Красноярском крае, а теперь тайга в Красноярском крае горит, и ее не тушат. Огонь уничтожает следы преступлений? Экологи наложили друг на друга снимки, сделанные из космоса. Территории варварской вырубки тайги идеально совпадают с территорией пожаров.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, лесные территории делятся на зоны контроля, где пожары «по определению не тушатся», и зоны охраны, которые оберегают от огня. К зоне контроля Усс отнес северные территории региона, где пожары возникают регулярно из-за гроз, во время которых молнии бьют в деревья. По словам Усса, такое бывало и 100, и 500 лет назад. «Вот если у нас зимой в холодную погоду, – уверен Усс, – возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее».

Такой подход, по его словам, применим к лесным пожарам в зоне контроля. «Дело не только в правительстве. Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно», – заявил чиновник. Губернатор также рассказал, что можно было бы забросить в зону контроля, где бушуют пожары, тысячи десантников для борьбы с огнем, но это подвергло бы их серьезному риску.

Решения не тушить огонь принимаются на региональном уровне благодаря приказу Минприроды РФ, подписанному в 2015 году. Именно тогда бывший министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской подписал приказ об изменениях в правила тушения лесных пожаров. Региональные комиссии по чрезвычайным ситуациям получили возможность не бороться с огнем, если он не угрожает поселениям, объектам экономики и если «прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред». При этом именно на федеральном уровне установлены территории, на которых можно не тушить пожары. Это примерно треть Иркутской области и большая часть Красноярского края. Возможный вред от огня и средства на его ликвидацию определяют региональные комиссии по ЧС. Пожар не тушат, если потенциальный ущерб может быть меньше, чем расходы на борьбу с ним. В Красноярском крае, по данным регионального лесопожарного центра, не тушат 919,7 тыс. га, большинство возгораний обнаруживали, когда они охватывали всего несколько гектаров леса. Но буквально за несколько недель изначально небольшой пожар разрастался в десятки тысяч раз.

Во времена СССР пожары на удаленных и труднодоступных территориях тушились силами авиационной охраны лесов, от которой нынче остались лишь название и бледная тень былой мощи.

Когда и как завершится эта катастрофа, предсказать сегодня никто не берется. Но последствия ее будут ужасающими и для нас, и для будущих поколений.

P.S. А в это время наше правительство направило властям Греции телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями лесных пожаров в этой стране и предложило помощь со стороны России, сообщается на сайте Кремля.

Фото Mash Фото Mash

В Амурской области затопило заповедник «Норский»

Спасатели и сотрудники Спасатели заповедника успели эвакуировать людей, но вот диким животным так не повезло. В заповеднике считают, что части молодняка спастись не удалось: утки, мелкие косули и лоси просто не смогли убежать от воды. Кроме того, под воду ушла вся техника.

Сейчас на месте работает МЧС – спасают оставшихся жителей, детей и домашних животных. Куриц, кроликов и собак успели перевезти на возвышенность. Сколько будет стоять вода и какой ущерб понесет «Норский», пока неизвестно.

В сети появляются кадры с дикими животными, пострадавшими от лесных пожаров в Сибири. ТАСС опубликовал видео из Иркутской области, на котором видны отощавшие лисицы, просящие еду у проезжающих мимо автомобилей.