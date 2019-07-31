Армия России будет тушить пожары в Сибири по приказу Путина
Президент России Владимир Путин поручил военнослужащим Армии России подключиться к тушению масштабных природных пожаров в Сибири.
Соответствующее поручение дано Минобороны после встречи президента с главой МЧС Евгением Зиничевым, доложившим ему о ситуации в регионах, страдающих от огня.
В настоящее время лесные пожары зафиксированы на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов. Из-за пожаров режим ЧС введён на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.
Президент также распорядился сохранить группировку Вооружённых Сил в Иркутской области, где спасатели борются с наводнениями.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1564578039
Борьба с пожарами только одна: никаких компенсаций погорельцам и никаких разрешений заготовителям леса.
Чтобы в следующий раз они сами отлавливали поджигателей и линчевали.
Опомнился.
Сначала уничтожил всю природоохранную систему, затем поставил своих друзей грабить Землю Русскую. А теперь решился тушить пожары с помощью армии.
Поздно тушить пожар народного гнева! Этот пожар будет только разростаться.