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Армия России будет тушить пожары в Сибири по приказу Путина

16:00. 31 июля 2019 Просмотров - 134 2 коммент. Опубликовал:
Армия России будет тушить пожары в Сибири по приказу Путина | Русская весна

Президент России Владимир Путин поручил военнослужащим Армии России подключиться к тушению масштабных природных пожаров в Сибири.

Соответствующее поручение дано Минобороны после встречи президента с главой МЧС Евгением Зиничевым, доложившим ему о ситуации в регионах, страдающих от огня.

В настоящее время лесные пожары зафиксированы на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов. Из-за пожаров режим ЧС введён на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

Президент также распорядился сохранить группировку Вооружённых Сил в Иркутской области, где спасатели борются с наводнениями.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1564578039

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 8570 6610
    Павел 31 июля 2019 в 18:00

    Борьба с пожарами только одна: никаких компенсаций погорельцам и никаких разрешений заготовителям леса.
    Чтобы в следующий раз они сами отлавливали поджигателей и линчевали.

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  • 7570 4336
    XAPOH 31 июля 2019 в 18:18

    Опомнился.
    Сначала уничтожил всю природоохранную систему, затем поставил своих друзей грабить Землю Русскую. А теперь решился тушить пожары с помощью армии.
    Поздно тушить пожар народного гнева! Этот пожар будет только разростаться.

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