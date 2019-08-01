Нерушимый блок диверсантов и идиотов

Людей, которые не понимают разницы между словами – и содержанием, стоящим за словами. Оттого они и готовы бороться за «свободу, демократию, достоинство» как за слова, никак не представляя себе содержания этих слов. От чего кукловоды не только их используют в качестве одноразового расходного материала, но и откровенно глумятся над ними.

И дело вовсе не в протесте, который давно созрел и перезрел, ибо дела наши очень плохи последние 30 лет, как минимум. Дело в той уродливой, несамостоятельной, примыкающей к иностранной диверсии форме, в который облекается массовый протест социальных дегенератов . Людей, которым их собственный выбор подменили гипнотическим внушением.

Тот, кто согласен играть роль марионетки в чужих руках – действительно недостоин иметь собственную страну, собственную судьбу и собственный выбор.

Мировое майданное движение претендует называться и выглядеть «освободительным», но в нём нетрудно разглядеть черты худшей формы рабства – марионеточности . . Майдауны выступают не тогда, когда сами хотят или созрели, а тогда, когда внешняя сила их организует и направит. Снабдит вытащенным из ниоткуда вождём, несколькими провокациями,укомплектует и мобилизует. За марионеточностью стоит неспособность к самоорганизации.



Их выманивают на слова-маркеры, как роботов включают и выключают кнопкой. А они не понимают, что, например, «достоинство» – это совокупность признаков, а не просто всё, что назвали словом «достоинство». Оттого они и называют «революцией достоинства» акт их экономического и этнического уничтожения, при их активном пособничестве превращающийся в акт самоуничтожения.

Невозможно победить зло под руководством тех сил, которые и создали ненавистное тебе зло. В частности, нельзя победить ненавистную реальность под руководством Запада, который и создал эту ненавистную реальность.

Там, где сторонники справедливости выступают совместно с либералами – они выступают не против власти, а против самих себя. Даже если сами этого не понимают. Поймут потом – но будет поздно…

Необходимо помнить, что флаги и самоназвания не стоят ничего – ибо их могут использовать (и используют) любые оборотни.

Нужно суть понять: что, по сути, тебе предлагают? Вернуть потерянные права – или доразрушить государство, лишив себя окончательно всех и всяких прав, включая и право на жизнь?

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Из разговоров с олигофреном:

- Чего ты хочешь?

- Я хочу конфетку!

- Вот (даёт олигофрену камушек с земли). Вот тебе конфетка.

- Ура! (олигофрен зажимает камушек в кулаке и радуется) У меня есть конфетка!

А вот отрывок из А.П. Чехова, кстати, врача по образованию, из «Палаты номер 6», описывающий психиатрическое отделение земской больницы:

«…Мойсейка, которого Никита постеснился обыскивать в присутствии доктора, разложил у себя на постели кусочки хлеба, бумажки и косточки и, всё еще дрожа от холода, что-то быстро и певуче заговорил по-еврейски. Вероятно, он вообразил, что открыл лавочку».

Рядовые майдауны тоже радостно лопочут, иногда и певуче, всегда быстро и бессвязно, думая (некоторые искренне), что открыли лавочку борьбы за свободу и демократию. А на самом-то деле вся их лавочка – это кучки мусора и дряни, наложенные сумасшедшими, порой клиническими.

Приговор истории суров: ни одна «цветная революция» майданного типа, нигде (слышите, нигде!) не сделала жизнь лучше. Страны разные, народы разные – а итог один: сгущение исходного дерьма до беспросветности.

А почему?

Да раскройте глаза, ясно ведь, почему!

Эти революции руководимы иноземными экспроприаторами богатств нации. Их цель – конфискация достояния целых народов.

То есть всё хорошее, что у вас есть – должно перекочевать за океан. И кормить там не вас, а «их». В «обмен» вам привезут всё плохое, чего за океаном держать не хотят: от радиоактивных отходов до грязной чёрной низкооплачиваемой работы. Пусть ею занимаются ваши дети – чтобы заокеанские могли посвятить себя чему-то более престижному.

Вы хотите играть по их правилам? Или начать собственную игру?

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Для тех, кто желает жить своим умом, а не заёмным – важно понять: есть конфетка, а есть то, что называют конфеткой.

И это не одно и то же.

Голодая и замерзая в неотапливаемых домах, украинцы уже поняли, что «европейский выбор» на деле и на словах – очень и очень разные вещи. Или не поняли? Но они – конченные люди. Зачем же на них равняться, на тех, у кого крайняя степень умственного, нравственного и духовного распада личности?

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Что такое «технология политического спина»? Объясняю «на пальцах»:

у вас есть потребность, и у иностранного шпиона есть потребность. Вы хотите справедливости и роста уровня жизни, а диверсант – отторгнуть Косово.

Диверсант вам предлагает: давайте объединим наши силы, совместим потребности. После общей победы – вам ваше, мне моё. То есть справедливость восстанавливается, Косово отторгается.

Потом начинается совместная борьба, цель вроде бы достигнута. Их цель. Косово отторгнуто. Справедливость, правда, ни хрена не восстановлена, но это уже никого не волнует. Боссы путча добились, чего хотели. Они вам объявляют, что революция окончена, лавочка закрывается.

Спекулируя на ваших целях – они навязали вам собственные под видом ваших. Это и есть технология политического спина, или совмещающего переключения.

Чтобы было понятней, объясню бытовым примером. Вы заключили сделку с продавцом: вы ему деньги, он вам товар. Деньги вы уплатили сполна, а товара не получили. Думая, что добиваетесь собственных целей, вы сыграли роль тарана и ледокола для чуждых вам аферистов. И этот фокус с тупыми людьми они проделывают снова и снова, начиная с феерической лжи 1991 года!

Поинтересуйтесь (если не помните) – чего обещали людям американские шпионы – антисоветчики, и чего в итоге дали людям. И поразитесь, насколько это разные списки: обещанного и осуществлённого!

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Так сколько же можно попадаться на один и тот же крючок с неизменной наживкой?! С 1991 года, раз за разом, вас ловят и ловят на «политический спин», паразитируя на ваших чаяниях и бедах. Раз за разом подсовывают чужую программу, обещая, что по итогам её реализации вы получите свои мечты.

Снова и снова, везде и всюду:

- Начинается всё «борьбой с коррупцией»

- А заканчивается отторжением очередного Косово.

Что же, люди, у вас ни ума, ни гордости?

Вновь шумят в Москве майданные лозунги и висит запах «болотной». Вновь всех недовольных собирают под знамёна расчленения страны и геноцида русского народа.

И плевать, что недовольные хотят совсем не этого! Важно не то, что ты воображаешь в уме, а то, что ты делаешь на практике.

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Из этой ловушки манипулирования сознанием, психическими процессами нет выхода – до тех пор, пока человек не осознает разницы между словами и явлениями. Между тем, что вожди протеста ему сулят – и тем, что они делают.

Человека, который не понимает разницы между словами и делами лжецов – можно «разводить» снова и снова, до полного уничтожения. И причина ведь ясна, правда: человек, не понимающий разницы между видимостью и сущностью – недееспособен. Такому человеку нужно назначать опекуна, как делают это по отношению к слабоумным!

Как ещё, люди, объяснить вам, что это разные вещи, когда:

- Твоё желание действительно удовлетворено.

- Тебе сказали, что твоё желание удовлетворено.

А я неустанно объясняю:

Поймите, в первом случае желание имеет конкретный предмет, собственное содержание – и потому является желанием психически-нормального человека.

Во втором случае желание не имеет ничего, кроме названия, и всякий предмет, названный конфеткой, будь то камушек, яд или рыболовный крючок – принимается как конфетка.

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Как не стать майданной марионеткой в руках злодеев и собственных убийц? В этом великом и самом важном деле нужно сперва осознать краеугольный факт:

- Есть нормальная жизнь, и ею правит норма

- Есть ненормальная жизнь, и она подобна лихорадке, чехарде, бреду, потому что в ней нет норм (она же ненормальна!).

Силы добра – как их не называй, борются за норму. Силы зла – под любыми знамёнами опознаваемы своей жаждой ненормальности.

Как только услышали, что вас зовут к чему-то ненормальному, знайте: вы столкнулись с силами инфернального зла. Под кого псы ада рядятся в данный момент истории – дело десятое, третьестепенное! На то они и оборотни, чтобы рядиться под кого им выгодно. Не ждите от псов ада моральных ограничений в выборе знамён; нету у них никакой морали, поймите!

Нормальная жизнь, имеющая в основе своей норму (распределения, отношений) описывается устойчивой формулой: «сам живу, и другим жить даю».

Норма в том и заключается, что я беру себе в меру, и другим оставляю, что взять.

Ненормальность в экономике выражается ненасытностью. Стремление активного деятеля взять себе всё, а другим не оставить ничего. Забыли приватизацию 90-х? Бандитские разборки, в которых победитель получал всё, а проигравшие – пулю в голову и могилку, зачастую безымянную? Теория должна выверяться практикой, и моя теория – сто раз практикой проверена, проиллюстрирована.

И свой вывод об экономической ненормальности, как о формуле «мне всё, другим ничего» я делаю на монблане конкретно-исторических фактов. Будете спорить?

Советую не спорить, а просто понять неоспоримое:

Нормальная жизнь – это доступность необходимой для жизни совокупности каждому.

Таковая складывается из:

- преодоления безработицы;

- достойной оплаты труда;

- материально-физической доступности благ, финансово доступных благодаря достойной оплате труда;

- Соответствующий социально-гигиеническим, а так же нормам человеческого достоинства и самоуважения режим труда.

Проще говоря, нормальная жизнь – когда вам открыт доступ к вакансии, где вам будут платить зарплату, которой вам хватит на всё необходимое для жизни[1]. При этом работа не убивает вас физически и не унизительна с моральной точки зрения. Вот эта совокупность и называется НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ.

Конечно, никакой либеральной "свободы" в нормальной жизни нет: неукоснительное соблюдение нормы исключает разброд и шатания. Нормативы и хаос несовместимы!

И своей нормальностью (соответствием средней норме) она отличается как от кричащей роскоши и чрезмерных излишеств, так и от вопиющей нищеты и катастрофической недостаточности.

НОРМАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ слагают протянутые через территорию от властей к нам продуктопроводы. По одному к нам течёт вода (водопровод), по другому – поступают продукты в магазин, где мы отовариваемся, по третьему – стройматериалы на стройку нашего дома и т.п. В условиях разделения труда вся жизнь людей пронизана разнообразными продуктопроводами, а их сохранность – главной задачей власти и гражданского общества.

Худо, если из-за снижения зарплат трудящимся колбаса станет им недоступной по цене, но не менее худо, если эту колбасу из-за хаоса и баррикад с гражданской войной вообще перестанут делать. Это две разных проблемы, но они одинаково важные.

То же касается с недостаточностью вакансий (безработицей), недостаточностью фонда зарплат и невыносимостью условий труда. Это разные проблемы, но они одинаково важны.

На одной работе очень комфортно работать, но платят так, что не прожить даже скромно. На другой – платят достаточно, но условия труда безобразные, отвратительные. А на третьей работе всё хорошо, и зарплата и условия – но туда меня или вас не берут ни под каким видом.



Это разные проблемы – но их невозможно решить по отдельности. Ибо рост зарплат при снижении занятости – не выход. Увеличение зарплат при ужесточении режима труда – тоже не выход. К нормальной жизни можно прийти только в том случае, если зарплаты достойные, на работу принимают охотно, а условия труда – соответствуют цивилизованным нормативам.

Либерал, который тычет в глаза бездомным, безработным и безденежным полными прилавками и показушным изобилием – мерзавец и разрушитель страны. Его колбасами за стеклом сыт не будешь.

Но разве хаосом и массовыми беспорядками разорвать, расчленить, разрушить продуктопроводы, их сложную и долго монтировавшуюся систему – нельзя?

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Вообразите себе НОРМАЛЬНОСТЬ в виде головки сыра. Или куба. Чего-то цельного, с точки зрения фигуры. Либерал, стремясь увеличить свой куб, отрывает от вашего куски, разрушает вашу нормальную жизнь сверху. Мотив – понятен: личное обогащение за ваш счёт.

В отличие от либерала левак – нищий.

Но кто сказал, что нищие не падки на хищения и хищничество?! Разве лиса Алиса и кот Базилио были богачами?!

Левак хочет от вашей головки сыра отщипнуть снизу. С тем же мотивом: решить свои проблемы за ваш счёт. Ваша жизнь, и её циклы, обороты будет разрушена – зато он на волне беспорядков выбьется в «начальство», в «новые господа», сделает себе на революции капиталец или карьеру…

Вот как писал У. Черчилль о леваке Л. Троцком: «…чувство эгоизма стало в нем болезнью, и болезнью роковой… Он ненавидел любую систему управления, если она не предусматривала его в качестве командира или по крайней мере первого заместителя».



Эти слова в полной мере можно отнести и к современным либеральным протестам: дело вовсе не в системе управления, а в том, что бунтари в ней – не начальники. Выбьются в начальство – и все вопросы несправедливости их сразу перестанут волновать – что мы и увидели на Украине!

Ещё раз:

Рынкофилы-либералы разрушают норму СВЕРХУ.

Леваки-экстремисты разрушают норму СНИЗУ.

А норма – это набор благ, который должен быть и у вас и у каждого. Как говориться, «без меня народ не полный»!

Сторонники НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ опознаваемы очень легко:

- Они требуют себе того же, что и другим доступно.

- Они не требуют себе того, чего другим недоступно.

Почему?

Потому что «нас много, а норма одна». Это знает любой, кто по норме выдавал продукты питания, или форменную одежду, или ещё какие-то служебные принадлежности. Одинаковые сапоги на один для всех срок.

Можно, конечно, раздавать разную обувь на разные сроки – но какая же тогда норма, и какая справедливость? Получается (если каждому – своё, как на воротах Бухенвальда) ненормальность и кричащая несправедливость (к которой мы и пришли, почти до самых ворот нового Бухенвальда).

Человек, который требует соблюдать общую для всех норму – не требует ничего сверх нормы.

А либералы хотят забрать себе всё. И леваки тоже хотят забрать себе всё. У либералов для этого больше власти, зато леваки моложе и многочисленнее, энергичнее, и экстремизма в них больше.

А нам с вами не нужно, чтобы старый хозяин жил всё лучше и лучше за наш счёт.

Но не нужно и другого: привести нового хозяина, голодного и алчного, который начнёт хапать по новой, и снова в ненасытную пасть.

Ситуация критическая: сейчас от нашего с вами личного выбора зависит не только судьба страны и русского народа, но, во многом, и судьба человечества: если мы дадим ему погрузиться в вязкий битум либеральной безысходности, то откопают его только через миллионы лет, и в качестве костей, как динозавров!

[1] Включая и долгосрочные потребности. Если потребность в пище удовлетворяется каждый день, то потребность в собственном жилье – один раз в жизни, но она совсем не роскошь, а прямая и безусловная необходимость, как и пища.

Н. Выхин



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