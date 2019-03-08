24 марта исполнится 20 лет с момента варварской агрессии стран НАТО в отношении Союзной Республики Югославии (СРЮ). Она стоит в одном ряду со зверствами нацистов и никогда не должна быть забыта. Только так мы сможем защититься себя, своих детей, свою страну от рецидивов насилия, вырваться из тупика однополярности, куда нас и наших исторических союзников — сербов — пытается загнать американо-натовский блок. Об этом корреспонденту «Российской газеты» заявила доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева.

Какие цели, на ваш взгляд, преследовал Запад в ходе незаконной, кровавой, преступной операции, которую в 1999 году осуществил Североатлантический альянс в отношении СРЮ?

Елена Пономарева: Агрессия НАТО против СРЮ стала завершающим этапом стратегии по переформатированию мировой системы и установлению тотального контроля интегрального Запада и его гегемона — США — на Балканах. Планы по разрушению Югославии как самого богатого и стратегически важного государства в регионе вынашивались в кабинетах Белого дома и ЦРУ задолго до 1999 года. Приведу лишь некоторые факты. Так, в начале 1984 году под грифом «совершенно секретно» администрация Рональда Рейгана издала директиву СНБ № 133 «Политика США в отношении Югославии», содержащую стратегию «тихой революции», направленной на свержение коммунистических правительств и «возвращение стран Восточной Европы в орбиту мирового рынка». Иными словами, речь шла о создании максимально выгодных условий для западных стран и транснациональных корпораций для эксплуатации ресурсов не включенных тогда ещё в орбиту капитализма стран. Среди геополитических причин агрессии наиболее важной является превращение США не только в «демократизатора» балканских стран, но и установление в этом регионе полного американского протектората.

Кроме того, агрессия НАТО — это наглядный пример реализации Западом стратегии «управляемого хаоса», один из первых случаев начала экспорта Соединенными Штатами геополитической нестабильности в Евразию. Югославию не только вбомбили в каменный век, уничтожив промышленность и инфраструктуру, но и использовали в качестве плацдарма по апробации новых технологий политических переворотов: именно с Балкан, а точнее из Белграда (октябрь 2000 года), началась серия так называемых «цветных революций», прокатившихся по постсоветскому пространству. Усовершенствованные технологии «управляемого хаоса» активно использовались и используются на Украине. В настоящий момент бумеранг «цветного» хаоса докатился до Венесуэлы. Весь показателен тот факт, что самозванец Гуайдо учился свергать режим, в том числе в Сербии под чутким специалистов и «Отпора», сыгравшего решающую роль в отстранении Слободана Милошевича от власти в 2000 году. И, наконец, самое важное. Агрессивные методы проведения своих интересов — это прямой удар по тем народам, которые Запад, и прежде всего англосаксы, традиционно в течение веков считают наиболее опасными для себя в цивилизационном и геополитическом планах — православным сербам и русским.

Еще одним отложенным итогом бомбардировок стал выход Черногории из союзных отношений с Сербией. Эта самая малая по численности (626 тысяч жителей) и стратегически важная страна стараниями политических временщиков, и прежде всего бывшего коммунистического лидера Мило Джукановича вопреки воле народа вступила в НАТО. Не лишне напомнить, что Черногория активно поддерживает западные санкции против России.

Для чего Западу потребовалось создание нового квазигосударства на Балканах — Республики Косово?

Елена Пономарева: В создании «государства Косово», возникшего вследствие бомбардировок и последующей оккупации автономного сербского края натовскими войсками, совпали интересы не только «нерушимого блока» государства США и американских ТНК, но также этого блока, с одной стороны, и албанской мафии и стоящих за ней сегментов мировой криминальной системы и международного терроризма — с другой. В результате этого союза возникло мафиозное террористическое государство, которое может быть поставлено в один ряд с Афганистаном (недаром первым признал независимость Приштины именно Кабул), Колумбией, Сомали, Суданом.

В конце февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Западу о лицемерных действиях его СМИ в преддверии агрессии НАТО в отношении Югославии.

Елена Пономарева: Масштабная информационная кампания против сербов — своего рода информподготовка к прямой агрессии — стартовала в период боснийской войны (1992—1995), когда сербская армия контролировала значительную часть современной Боснии и Герцеговины. Тогда, чтобы оправдать военное вмешательство (на тот момент с санкции ООН) и не допустить создания ещё одного мощного сербского государства, которое могло объединиться с Союзной Республикой Югославией, и понадобилось оболгать сербов и их лидеров, представить их в глазах мировой общественности как жестоких убийц. Эта тактика сработала. В 1999 году Запад использовал уже отработанные механизмы. Как только стало понятно, что сербская армия справилась с террористической организаций — Армией Освобождения Косово — в ход была запущена, как верно заметила Мария Захарова, «истерическая кампания о якобы имевших место массовых репрессиях против албанцев». При этом тщательно замалчивались масштабные преступления албанских боевиков и международных террористов (в Косово против сербов сражались отдельные отряды моджахедов и бойцов Аль-Каиды). Западные СМИ вели и ведут информационную войну не только против Сербии, но и против России, которая придерживается другой позиции по поводу происходящих процессов на Балканах и в других регионах. Показательно, что одной из главных технологических новаций является удар по истории страны-мишени. Ее начинают порочить, переписывать, смеяться над ней. Одним из примеров битвы за историю, которая дала результаты, была идентификация Слободана Милошевича и Адольфа Гитлера. Когда 10 миллионов сербов считали Милошевича национальным героем, Билл Клинтон называл его последним тираном в Европе и «новым Гитлером», а в американской прессе фотографии «Слобо» сопровождались надписями — «лик зла». Именно так происходило перекладывание ответственности за агрессию НАТО на руководство Югославии. Надо сказать, что в нашей стране развиваются аналогичные процессы, когда ответственность за развязывание Второй мировой войны рядом недобросовестных, а зачастую просто купленных горе-ученых перекладывается с Запада в целом, и конкретно с Германии, на Советский Союз. Иными словами, били и бьют по идентичности, по фундаментальным для русских и сербов ценностям.

Почему же эта война ведется против Сербии и России?

Елена Пономарева: Дело в том, что разрушение СССР и мировой системы социализма, будучи коммерческим предприятием, не обеспечило, однако, полного контроля над политическим и экономическим пространством Югославии и России. Поэтому окончательное подчинение наших стран структурам мирового управления при наименьших затратах возможно при помощи новых технологий и уже апробированных моделей контроля над СМИ, образованием и пропагандой, посредством всевозможных фондов, НПО, научных грантов, кибервойн и т.п. Таким образом, речь идет о продолжении психоисторической войны, о манипуляции сознанием граждан Сербии и России, о феномене «сетевых войн». Главной целью подобного воздействия является превращение основной массы населения конкретной страны в примитивных, забитых, нравственно убогих, меркантильно ориентированных, а значит, легко управляемых особей — «Большому Брату» (Джордж Оруэлл) нужны именно такие. Ярче всего результаты такого рода действий проявились в современной Украине, где пособники нацизма признаны национальными героями, а высокопоставленные украинские чиновники публично заявляют о том, что Гитлер на самом деле был не захватчиком, а «освободителем от коммунистического ига».

Какие уроки должна вынеси для себя Россия?

Елена Пономарева: То, что происходит последние два десятилетия на Балканах, должно стать не просто предметом пристального изучения аналитиков и экспертов, но и темой широкой общественной дискуссии о политико-экономических и культурно-нравственных основаниях мировой политики. Для нашей страны «югославские уроки» несут особую информацию, так как балканская политика Запада отражает его глубинные геополитические интересы и принципы, определяющие его как глобальную субстанцию, в которой нет места ни России, ни Сербии, ни другим странам, имеющим собственное видение своего будущего. В 1937 году Эрнест Хемингуэй провидчески заметил: «Впереди у нас много необъявленных войн». С окончанием Второй мировой войны и осуждением нацистских преступников и их пособников казалось, что больше никогда не повторится ужас бомбардировок и ракетных обстрелов. К великому сожалению, необъявленная война против Югославии также не стала последней в Европе. Сегодня мы живем в эпоху военного противостояния на Украине, где за спинами и дулами Национальной гвардии, бандеровских наемников и частных военных компаний стоят кураторы из Брюсселя и Вашингтона. Разорвать порочную практику агрессивной западной политики надругательства над честью, достоинством и свободой возможно, лишь построив сильное — не только экономикой и армией, но духом — государство и дав однозначную оценку карателям давнего и недавнего прошлого. Хранить память о войнах и страданиях — это наш долг. Агрессия против Югославии стоит в одном ряду со зверствами нацистов и никогда не должна быть забыта. Только так мы сможем защититься себя, своих детей, свою страну от рецидивов насилия, вырваться из тупика однополярности, куда нас и наших исторических союзников пытается загнать американо-натовский блок.

Напомним

Бомбардировки Союзной Республики Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Операция носила название «Союзная сила», а ее необходимость объяснялась присутствием югославских войск на территории автономного края Косово и Метохия и проведением там этнических чисток. В результате атакам с воздуха подверглись стратегически важные военные и гражданские объекты в Белграде, Приштине, Ужице, Нови-Саде, Крагуеваце, Панчево, Подгорице, было совершено 35 тысяч боевых авиавылетов, в которых было задействовано около 1000 самолетов и вертолетов, сброшено 79 000 тонн взрывчатки. При этом следует учитывать, что натовцами активно использовались запрещенные военные средства и виды оружия, такие как кассетные бомбы и необогащенный уран. Речь идет об особенно вредных и опасных для жизни и здоровья людей видах оружия, последствия которых гораздо хуже, бесчеловечнее и опаснее, чем у классических видов оружия.

По оценкам югославской стороны, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц превысило 2500 человек, в том числе, почти 400 детей, ещё около 10 тысяч людей были серьезно ранены, без вести пропал 821 человек, большинство из которых — сербы. Материальный ущерб государству составил 29,6 миллиарда долларов.