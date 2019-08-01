Миссия BlackSeaMoM
20:13. 1 августа 2019 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О планах развернуть в Черном и Азовском морях постоянную мониторинговую миссую НАТО/ЕС для оказания давления на Россию в Черноморском регионе.
Миссия BlackSeaMoM
Некоторое время назад один знакомый, находящийся на украинской госслужбе и с которым мы переписываемся еще со времен "прорыва волчьей стаи через Керченский пролив", прислал достаточно интересный документ с проектом размещения в Черном и Азовском морях постоянной мониторинговой миссии на базе сил ЕС и НАТО, которые должны, действуя совместно с ВМСУ и госпогранслужбой Украины, оказывать давление на ситуацию в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Проект называется "Постоянная мониторинговая миссия в Черном море, Керченском проливе и Азовском море". По-английски сокращенно BlackSeaMoM.
Документ подготовил Заместитель Директора политического департамента МИД Украины Петр Петрович Бешта.
В работе над ним также принимала участие некая Алена Цибук.
Судя по тому, что документ был на английском, это текст для "западных партнеров", которым направлено предложение по привлечению сил ЕС и НАТО к действиям в Черном море и Керченском проливе.
Если разобрать документ на запчасти, то получим следующее:
Организация:
1. Миссия должна быть инициирована либо ЕС, либо НАТО, либо в качестве альтернативы, группой государств Черноморского бассейна.
2. Суда мониторинговой миссии должны быть развёрнуты на ротационной основе в Азовском и Черном морях.
3. Во время нахождения судов мониторинговой миссии в Черном море они должны проходить у берегов "оккупированного" Крыма для наблюдения за ситуацией там.
4. Дополнительно предполагается рассмотреть вариант дополнения этой мониторинговой миссии за счет расширения военного присутствия НАТО в Черном море.
5. Предлагается создать сеть координационных пунктов с штаб-квартирой в Одессе, которые должны обеспечить взаимодействие ВМС Украины, Грузии, Румынии, Турции и Болгарии.
6. Учитывая фактическую ситуацию с "оккупацией Крыма", суда мониторинговой миссии должны быть развернуты за пределами 12-мильной зоны от российского береговой полосы.
7. Любое участие России в этих мероприятиях исключено.
Какие ставятся задачи:
1. Восстановить "свободу судоходства" в Керченском проливе, что подразумевает игнорирование российского законодательства и прав на Крым и Керченский пролив.
2. Вынудить Россию "не предпринимать новые односторонние действия в акватории Черного моря", которые угрожают ситуации в регионе.
3. Обеспечить мониторинг ситуации в Черном и Азовском морях для обеспечения "безопасности и свободы судоходства".
4. Следить за ситуацией в Черном море и Керченском проливе, выявляя нарушения Россией российско-украинского договора 2003 год по Азовскому морю и Керченскому проливу.
5. Предоставлять рекомендации, направленные на пресечение российских действий, связанных с нарушениями международных договоров и угрозами в адрес Украины.
Источники получения информации:
1. Разведка на основе открытых источников (OSINT) — NB! "Привет Биллингкет".
2. Спутниковые фотографии.
3. Системы слежения за судами.
4. Информация от капитанов судов и судовладельцев.
5. Информация от Украины и других государств Черноморского бассейна.
6. Информация от мониторинговых групп, размещенных на украинских или иностранных судах, проходящих через Керченский пролив.
В конечном итоге, данный проект должен способствовать:
1. Поддерживать украинскую позицию о принадлежности АР Крым и Севастополя Украине.
2. Использовать получаемую информацию для проталкивания украинской повестки на международных площадках — НАТО, ОБСЕ, ЕС, ООН, "Нормандский формат".
3. Указанные меры должны работать на продление и расширение санкций против РФ.
Как не трудно заметить, данный документ нацелен на интернационализацию конфликта вокруг Крыма и Керченского пролива и продолжает старую линию Порошенко на привлечение НАТО и ЕС к давлению на Крым и судоходство в Черном и Азовском морях. Разумеется, это создает базу для дальнейших провокаций у берегов Крыма и в Керченском проливе, где Украина пытается получить гарантии от стран НАТО, чтобы следующая провокация не закончилась столь же позорно, как предыдущая.
Мониторинг и сбор информации тут направлен, прежде всего, на формирование выгодного Украине и ее хозяевам нарратива, где "ужасная Россия мешает свободно плавать мирным украинским кораблям", что требуется для ведения информационной войны против РФ и обоснования новых санкций, прежде всего со стороны стран ЕС, на чем уже давно настаивают США.
Соответственно, можно констатировать определенную преемственность действий администрации Зеленского с тем курсом, который проводил Порошенко.
Специально для "Аналитической Службы Донбасса"
http://asd.news/articles/ukraina/missiya-blackseamom/ – цинк
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Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5176172.html