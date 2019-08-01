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Миссия BlackSeaMoM

20:13. 1 августа 2019 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:


О планах развернуть в Черном и Азовском морях постоянную мониторинговую миссую НАТО/ЕС для оказания давления на Россию в Черноморском регионе.

Миссия BlackSeaMoM

Некоторое время назад один знакомый, находящийся на украинской госслужбе и с которым мы переписываемся еще со времен "прорыва волчьей стаи через Керченский пролив", прислал достаточно интересный документ с проектом размещения в Черном и Азовском морях постоянной мониторинговой миссии на базе сил ЕС и НАТО, которые должны, действуя совместно с ВМСУ и госпогранслужбой Украины, оказывать давление на ситуацию в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Проект называется "Постоянная мониторинговая миссия в Черном море, Керченском проливе и Азовском море". По-английски сокращенно BlackSeaMoM.
Документ подготовил Заместитель Директора политического департамента МИД Украины Петр Петрович Бешта.

В работе над ним также принимала участие некая Алена Цибук.

Судя по тому, что документ был на английском, это текст для "западных партнеров", которым направлено предложение по привлечению сил ЕС и НАТО к действиям в Черном море и Керченском проливе.





Если разобрать документ на запчасти, то получим следующее:

Организация:

1. Миссия должна быть инициирована либо ЕС, либо НАТО, либо в качестве альтернативы, группой государств Черноморского бассейна.

2. Суда мониторинговой миссии должны быть развёрнуты на ротационной основе в Азовском и Черном морях.

3. Во время нахождения судов мониторинговой миссии в Черном море они должны проходить у берегов "оккупированного" Крыма для наблюдения за ситуацией там.

4. Дополнительно предполагается рассмотреть вариант дополнения этой мониторинговой миссии за счет расширения военного присутствия НАТО в Черном море.

5. Предлагается создать сеть координационных пунктов с штаб-квартирой в Одессе, которые должны обеспечить взаимодействие ВМС Украины, Грузии, Румынии, Турции и Болгарии.

6. Учитывая фактическую ситуацию с "оккупацией Крыма", суда мониторинговой миссии должны быть развернуты за пределами 12-мильной зоны от российского береговой полосы.

7. Любое участие России в этих мероприятиях исключено.

Какие ставятся задачи:

1. Восстановить "свободу судоходства" в Керченском проливе, что подразумевает игнорирование российского законодательства и прав на Крым и Керченский пролив.

2. Вынудить Россию "не предпринимать новые односторонние действия в акватории Черного моря", которые угрожают ситуации в регионе.

3. Обеспечить мониторинг ситуации в Черном и Азовском морях для обеспечения "безопасности и свободы судоходства".

4. Следить за ситуацией в Черном море и Керченском проливе, выявляя нарушения Россией российско-украинского договора 2003 год по Азовскому морю и Керченскому проливу.

5. Предоставлять рекомендации, направленные на пресечение российских действий, связанных с нарушениями международных договоров и угрозами в адрес Украины.

Источники получения информации:

1. Разведка на основе открытых источников (OSINT) — NB! "Привет Биллингкет".

2. Спутниковые фотографии.

3. Системы слежения за судами.

4. Информация от капитанов судов и судовладельцев.

5. Информация от Украины и других государств Черноморского бассейна.

6. Информация от мониторинговых групп, размещенных на украинских или иностранных судах, проходящих через Керченский пролив.

В конечном итоге, данный проект должен способствовать:

1. Поддерживать украинскую позицию о принадлежности АР Крым и Севастополя Украине.

2. Использовать получаемую информацию для проталкивания украинской повестки на международных площадках — НАТО, ОБСЕ, ЕС, ООН, "Нормандский формат".

3. Указанные меры должны работать на продление и расширение санкций против РФ.

Как не трудно заметить, данный документ нацелен на интернационализацию конфликта вокруг Крыма и Керченского пролива и продолжает старую линию Порошенко на привлечение НАТО и ЕС к давлению на Крым и судоходство в Черном и Азовском морях. Разумеется, это создает базу для дальнейших провокаций у берегов Крыма и в Керченском проливе, где Украина пытается получить гарантии от стран НАТО, чтобы следующая провокация не закончилась столь же позорно, как предыдущая.

Мониторинг и сбор информации тут направлен, прежде всего, на формирование выгодного Украине и ее хозяевам нарратива, где "ужасная Россия мешает свободно плавать мирным украинским кораблям", что требуется для ведения информационной войны против РФ и обоснования новых санкций, прежде всего со стороны стран ЕС, на чем уже давно настаивают США.

Соответственно, можно констатировать определенную преемственность действий администрации Зеленского с тем курсом, который проводил Порошенко.

Специально для "Аналитической Службы Донбасса"

http://asd.news/articles/ukraina/missiya-blackseamom/ – цинк

Если у вас есть интересные документы по ситуации на Украине, вы как обычно можете их присылать на colonelcassad@inbox.ru

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5176172.html

Метки: азовское море, документы, ес, информационная война, керченский пролив, крым, мид украины, нато, Россия, США, Украина, черное море

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