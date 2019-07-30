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Разница между Россией Путина и Россией Ельцина

14:18. 30 июля 2019 Просмотров - 149 5 коммент. Опубликовал:
1999. Россия просит еду у США



2018. Американские фермеры несут убытки из-за роста экспорта российского зерна, сообщает The Wall Street Journal.

В США закрывается все больше сельхозпредприятий. Причем их уход с рынка происходит такими темпами, которые не наблюдались с 1980-х годов, пишет ежедневная американская деловая газета. Причины издание усматривает в рекордных урожаях зерна в РФ.




Это все что нужно знать о "демократии" Ельцина и "режиме" Путина


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9046668.html

Метки: Путин, Россия

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 22760 11522
    Ursus 30 июля 2019 в 14:37

    В 1999 нефть стоила 20-25 долл. Допустим завтра нефть упадет до 25 долл, кто у кого будет просить еды? Вопрос для хлебососов, включая репостера.

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    1
  • 2 -2
    Андрей 30 июля 2019 в 14:48

    При чём тут нефть? Ты хоть чуть чуть понимаешь в производстве и управлении? Чтобы вырастить хлеб нужно провести огромную работу и нефть тут не причём!

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    -1
    • 22760 11522
      UrsusАндрей 30 июля 2019 в 14:58

      неужели? если нефть уедет даже на 30 долл, здесь голод начнется, мой дружок. Рупия будет за 100 руб/долл стоить, хотя вряд ли, долл запретят к тому моменту.

      Давай подождем, посмотрим.

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      1
  • 7504 4278
    XAPOH 30 июля 2019 в 15:14

    Политику путинского кубла можно охарактеризовать фразой: “Всё с3,14здить, продать и удрать!”

    Ответить
    1
  • 10140 7002
    Владимир 30 июля 2019 в 15:17

    Канешно большая разница,если в России при Ельцине еще сохранялся огромный промышленно-энергетический потенциал то РФия 2019г. полностью разваленная страна без какой бы то ни было возможности возрождения промышленного и энергетического потенциала. Чубайсово племя хорошо постаралось.

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