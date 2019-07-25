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Эффективность западных санкций

12:18. 25 июля 2019 Просмотров - 127 3 коммент. Опубликовал:

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Эффективность западных санкций, как видно на примере Ирана, беззастенчиво преувеличивают

Государство Иран находится под санкциями США с 7 апреля 1980 года, когда президент Джимми Картер разорвал дипломатические отношения, и своим исполнительским указом запретил «любому лицу, попадающему под юрисдикцию Соединенных Штатов, любые операции с участием Ирана».

Причём, это только БЕСПРЕРЫВНЫЕ ограничения, потому как самый первый бойкот против Ирана введён ещё в 50-х годах Великобританией, которую Америка тогда поддержала. Но затем у персов случился переворот и к власти пришёл прозападный шах Мохаммед Реза Пехлеви, которому дали «передышку». Потом последовало свержение шаха, грянула «исламская революция», и с тех пор ни дня без американских санкций, разной степени тяжести. Например, помимо прочего, действует запрет на публикации иранских учёных в США и Европе.

С 2010 года Иран находится под ограничениями Евросоюза (из-за своей ядерной программы). А в 2018 году он был отключён от международной межбанковской системы SWIFT, что, конечно, караул, кошмар и ужас.

А теперь заходим на сайт МВФ и для полноты картины на сайт Всемирного банка — вряд ли эти организации станут приукрашивать позиции Ирана:

За 2018 год, среди 186 государств по номинальному ВВП Иран занимает 27 место (оценка МВФ).

За 2018 год, среди 194 государств по номинальному ВВП Иран занимает 26 место (оценка Всемирного банка)

Берём другой критерий — ВВП по ППС за тот же период: Иран на 18 месте — как по мнению МВФ, так и по подсчётам Всемирного банка.

Это всё, что надо знать о настоящей мощи «санкций мёртвотворящих» и возможностей «сопротивляемости» внешним ограничениям.

Ась? Кто-то проскулил про «шапкозакидательство» и «не надо недооценивать»? А «переоценивать», списывая собственные экономические промахи и компрадорство целиком на западные козни? Почему-то, в ответ на враждебные действия персы не сюсюкают с «западными партнёрами», а заявляют, как генерал Амир-Али Хаджизаде: «это раньше американский авианосец был для нас угрозой, а теперь это мишень». Хотя, казалось бы, сил на такую борзость, после 39 лет беспрерывных санкций, должно было не остаться…

 

Источник: https://svpressa.ru/blogs/article/238838/

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 10582 6240
    Maleos 25 июля 2019 в 18:04

    Более того: санкции для России очень даже полезны! Теперь можно ваще избавиться от импортного гoвна, которое жыдосаксы заставили Россию покупать в 90-х, чем Путин очень грамотно воспользовался, обеспечив России продовольственную безопасность и ещё много чего. Так что, мы за продолжение санкций!

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    1
  • 4556 830
    ХОХОЛ 25 июля 2019 в 18:27

    Этот Серый поломался.
    Срочно нужно искать другого.

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