Некоторое время назад посмотрел отечественный мини-сериал "Обгоняя время" посвященный Ростиславу Алексееву, знаменитому конструктору судов на подводных крыльях и автору проектов боевых экранопланов, наиболее известным из которых стал "Орленок".По сути, перед нами байопик известного конструктора, с весьма сложной судьбой.Если в большинстве современных поделок про СССР тема "вопрекизма" вставляется по поводу и без, то в случае с Алексеевым она весьма уместна – значительную часть своей конструкторской жизни он действительно провел в борьбе с неверием чиновников в его проекты, которое накладывалось на административное трение отраслевых министерств. В судьбе боевых экранопланов это сыграло трагическую роль, хотя благодаря усилиям Алексеева, кое-что до боеготовых образцов действительно дошло. Но это было совсем не то, что планировалось изначально. По фильму этот "вопрекизм" сводят к трудному характеру Алексеева, который не смог выстроить работу с партийным руководством, что приводило к постоянным конфликтам, которые преследовали Алексеева и его КБ на протяжении десятилетий, вплоть до его трагической гибели.Алексеев на заводе "Красное Сормово".Сам фильм показывает Алексеева самым настоящим фанатиком своего дела, который в ущерб семье и даже своим друзьям, шел к своей мечте. И фильм наглядно показывает, чего ему это стоило – и в семейной жизни и в работе с коллегами и в отношениях с руководством страны. С другой сторон, он оставил после себя большое научно-техническое наследие, которое актуально до сих пор – суда на подводных крыльях сейчас пытаются возрождать, да и про боевые экранопланы недавно снова вспомнили. Так что его труд не забыт.Что хотелось бы отметить:Открытие Чкаловской лестницы.1. Кровавая Гэбня в фильме как как бы есть, но по сути нет. В 1943 Алексеева вызывают на допрос в НКВД, напоминают, что у него репрессированный отец и в стиле "Веселого Чекиста" шутят, что "чего с ним разговоривать, расстрелять и все". Но это была просто шутка от чекистов и Алексееву сообщают, что его деятельностью заинтересовались на самом верху.2. Относительно КГБ, то сначала кажется, что КГБ всячески хотела утопить Алекссева (якобы КГБ был причастен к тому, что произошла авария с экранопланом, когда Алексеев посадил машину с генералами и адмиралами, у которой оторвался хвост, хотя в реальности причины поставок некачественного алюминия для машины были связаны не с интригами КГБ, а качеством материалов в судостроительной промышленности), но в последней серии случается "вот это поворот" и на деле КГБ проводила масштабную спецоперацию по поимке агента ЦРУ, а Алексеев выступает в роли невольной наживки. В итоге, КГБ как бы всех переиграл, но в рамках такой трактовки выглядит так, что вместе с водой, выплеснули и ребенка.Запись в добровольцы на фронт.3. Линия со шпионажем в окружении Алекссева выглядит совершенно придуманной, но авторы и не скрывали, что хотели придать фильму динамики. В итоге байопик дополняется линией про борьбу ЦРУ против КГБ, где КГБ формально даже побеждает, взяв "крупную рыбу".В целом, эта линия хоть и придает динамики происходящему, но выглядит достаточно странно в фильме, который позиционировался как производственная драма, нежели шпионский боевик. С другой стороны, достаточно интересный момент – большую часть фильма КГБшники выставляются дуболомами, которые ищут шпиона и всех пугают расстрелами. А потом вдруг выясняется, что искали то не зря, а все заявления из цикла "Я доверяю всем своим друзьям" не стоят и выеденного яйца – и среди друзей может быть враг и предатель. В общем, за весь фильм никого так и не посадили и не расстреляли. А если бы вовремя нашли и расстреляли, то как знать, как бы повернулась судьба Алексеева. И да, по сюжету получается, что интерес к вопросу "у вас родителей репрессировали, что на это скажите, товарищ?!" был далеко не праздным.Хрущев поучает Алекссева на тему необходимости "засунуть ежа в задницу американцам".4. Сталина в фильме не показывают, но как бы намекают, что при Отце народов не забалуешь.Хрущева демонстрируют достаточно комплиментарно, так как Хрущеву нравились проекты Алексеева и тот мог лично общаться с генсеком через голову министерского начальства, что вызывало раздражение руководства, вставлявшего Алексееву палки в колеса.С Брежневым у Алексеева отношения не сложились, но фильм выставляет дело так, что Алексеев сам виноват, что нахамил Брежневу, а тот затаил, хотя в конечном итоге к теме экранопланов все равно вернулись и именно при Брежневе ее довели до рабочих образцов.Хорошо показан Устинов, как талантливый организатор и технократ.Андропов наоборот выставлен в роли интригана, который сыграл негативную роль в жизнь Алексеева.В общем, достаточно специфический взгляд на политические расклады в руководстве СССР 70-80х годов.Статья о "Каспийском монстре" в британском журнале.5. Любовная линия на удивление раздражение не вызвала, в силу характера личной драмы Алексеева, который фактически променял семью на свою работу, поэтому вместо лямуров и тужуров, показывается суровая проза жизни с дочерью, которая фактически растет без отца и женой, которая его месяцами не видит.В конечном итоге это был выбор самого Алексеева, который так выстроил свою жизнь и работу.6. Графика средняя – порой несколько компьютерная, но спасает использование реальной кинохроники, фотографий и чертежей, которые очень кстати, когда речь заходить о конкретных проектах судов на подводных крыльях и экранопланов.Вполне понятно, что бюджет был ограничен и авторы выкручивались как могли, так что для мини-сериала получилось достаточно неплохо.В общем, на удивление оказалось смотрибельным (про фильм мало что знал и никаких особых ожиданий не было), хотя и не без серьезных недостатков связанных с модификацией байопика под шпионский фильм и некоторыми трактовками природы конфликтов Алекссева с министерскими чиновниками и партийным руководством.По десятибальной шкале где-то на 6-6,5 из 10.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5171589.html