Ведущие центробанки втягиваются в валютную войну. Валентин Катасонов

Концептуал СМИ Америке нужен дешёвый доллар

Фото: CBC



Июнь обозначил разворот в денежно-кредитной политике США. 19 июня Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США принял решение оставить ключевую ставку без изменения – на уровне 2,25-2,50 %. Эксперты пришли к однозначному выводу: ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, начатое в 2015 году, завершилось.

Четыре года назад американский Центробанк впервые с декабря 2008 года поднял на четверть процентного пункта ключевую ставку, которая до этого находилась на уровне 0-0,25%. При президенте Трампе ФРС начала разгрузку своего баланса от громадного количества ценных бумаг (казначейских и ипотечных облигаций), скупленных в 2008-2014 гг. в ходе трёх программ количественных смягчений. Активы Федрезерва в результате этих программ выросли с 0,8 до почти 4,5 трлн. долл.

Два с половиной года Трамп боролся против Федерального резерва, требуя от него прекращения курса на денежное ужесточение. Дело дошло до того, что Трамп заявил: главной угрозой для американской экономики является не Китай, а Федеральная резервная система США. Однако в июне ФРС США согласилась с тем, что дальнейшее денежное ужесточение опасно. В мае на мировых фондовых рынках произошёл обвал: капитализация рынков сократилась почти на 5 трлн. долл. Мировая экономика оказались у края обрыва.

Примечательно то, что возобновление мягкой денежной политики США обосновывается не только необходимостью обеспечить американскую экономику необходимой дешёвой (почти бесплатной) ликвидностью, но и тем, что ей (американской экономике) нужен дешёвый доллар. ФРС США запускает печатный станок ради того, чтобы понизить курс доллара и укрепить позиции Америки на мировых товарных рынках. Это означает, что Америка ввязывается в валютную войну, которую до сих пор осуждала.

Можно ожидать, что главные торговые партнёры США отреагируют на валютную агрессию Вашингтона должным образом, то есть тоже станут играть на понижение курсов своих валют с помощью печатных станков. Китай, например, хорошо умеет это делать, закупая с помощью Народного банка (НБК) доллары и накапливая их в валютных резервах. Только казначейских бумаг США НБК накопил в объёме 1,1 трлн. долл. А ведь ещё есть гигантские суммы долларов в виде депозитов на счетах в иностранных банках. Уже не первый год Вашингтон обвиняет Пекин в валютных манипуляциях, угрожая санкциями в случае их продолжения. Пока санкций не было, но если Вашингтон решил играть на понижение американского доллара всерьёз, то закупки китайским Центробанком долларов США начнут восприниматься как акт валютной агрессии. Ситуация парадоксальная, ибо до сих пор центробанки стран мира, наоборот, поощрялись к тому, чтобы покупать зелёную валюту.

Европа тоже не оставит без внимания заявления Вашингтона о прекращении курса на денежное ужесточение, ибо это может лишить её тех серьёзных преимуществ, которые она имеет в торговле с США. На протяжении последних лет положительное сальдо торговли Европейского союза с Америкой составляло около к 100 млрд. долл. Чтобы сохранить свои преимущества в торговле с Новым Светом, Старому Свету надо энергично играть на понижение евро.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) полгода назад закончил свою программу количественных смягчений (КС), проводившуюся с 2015 года и сводившуюся к покупке казначейских бумаг стран-членов еврозоны. Теперь с учётом того, что в Вашингтоне задули новые ветры, ЕЦБ задумался о том, чтобы возобновить программу КС – включить свой печатный станок и включиться в войну печатных станков. Отмечу, что ЕЦБ за последнее десятилетие увеличил свои активы на 4 трлн. долл. Только благодаря программе КС сумел с 2015 года закупить бумаг на сумму 2,6 трлн. долл. и довести свои активы до 5,2 трлн. долл. (май 2019 года). Для сравнения: активы Банка Японии равны 5,2 трлн. долл., Народного банка Китая – также 5,2 трлн. долл., а ФРС – 3,8 трлн. долл.

ЕЦБ в 2016 году установил беспрецедентно низкую процентную ставку рефинансирования – на нулевой отметке. По депозитам она была установлена на отметке минус 0,4%. В прошлом году шли разговоры о том, что ЕЦБ будет постепенно выбираться из отрицательной зоны, но теперь после полугодовой паузы может начаться новая серия смягчений. Во-первых, возобновится программа КС. Во-вторых, процентные ставки могут ещё больше погрузиться в минус (по депозитам – до минус 0,8%). В-третьих, ЕЦБ смягчит прогноз своих действий на будущее (фьючерсные сделки на финансовых рынках осуществляются с учётом таких прогнозов).

Подавляющая часть экспертов считает, что денежные смягчения ЕЦБ начнутся уже в июле – августе. Самое позднее – с сентября 2019 года. Валютный курс европейской денежной единицы, полагают некоторые эксперты, станет главным ориентиром для денежно-кредитной политики ЕЦБ. Со времени прихода в Белый дом Трампа отношения между США и Европейским союзом оказались сильно подпорченными. Европа уже не сильно опасается, что Вашингтон обвинит её в валютных манипуляциях и даже в валютной войне.

Сейчас важно ответить на вопрос: сколь долго печатные станки центробанков могут работать на полную мощность? Вот некоторые любопытные цифры, показывающие степень злоупотребления печатными станками. Оказывается, наибольшие злоупотребления допустил Банк Японии. Его активы по отношению к валовому внутреннего продукту (ВВП) достигли 100,8% (по состоянию на май текущего года). Японский Центробанк давно уже занимается количественными смягчениями (с начала нулевых годов). На сегодняшний день он поглотил 40% всех долговых бумаг, которые были выпущены казначейством Японии. Кроме того, данный Центробанк давно балуется покупкой акций японских компаний; сейчас он является крупнейшим акционером в каждой третьей японской компании, акции которых котируются на фондовой бирже Токио. За шесть последних лет валюта баланса Банка Японии выросла в 5 раз. Процентные ставки как по активным, так и пассивным операциям Банк Японии регулярно понижал. И те и другие находятся в отрицательной зоне. Японская экономика уже перестала реагировать на смягчающие действия Центробанка, а Банк Японии утратил свои возможности финансового регулятора. Это тупик.

ЕЦБ на этом фоне выглядит существенно лучше. Его активы по отношению к ВВП стран еврозоны составляют 39,8%. А вот у ФРС валюта баланса на сегодняшний день составляет лишь 18,9%. Стало быть, если начнётся война печатных станков ЕЦБ и ФРС, у второго Центробанка возможностей больше.

Предсказать, чем закончится ралли печатных станков центробанков достаточно сложно. Безудержная эмиссия приведёт к тому, что деньги окончательно утратят свои изначальные свойства и функции. Некоторые называют это смертью денег. Кроме того, дальнейшее наращивание денежной эмиссии ФРС может окончательно уничтожить мировую валютную систему, основанную на долларе США.



Разобраться в экономических отношениях и конкурентной борьбе между странами и узнать, какие перемены нас ждут, помогут:



Книги Катасонова Валентина Юрьевича

============================================================================