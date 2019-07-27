Теория заговора. Таблетки, которые нас убивают.

Выпуск от 02.04.2017

"Задумывались ли вы над тем, что лежит в вашей аптечке? Что-нибудь от простуды, от головной боли, от сердца, от диареи, ну и, конечно, успокоительные, куда без них в наше время. В принципе, в этот набор у нас входят одни и те же препараты. И многие лекарства из этого набора не лечат, а калечат! От каких препаратов лучше навсегда отказаться, а какие реально работают? Лекарства от простуды делятся на два типа: те, которые снимают симптомы, и те, которые борются непосредственно с вирусом. Препараты, которые снимают симптомы, - это чаще всего порошки. Хоть на них и написано, что они от гриппа и простуды, они всего лишь на время улучшают наше самочувствие, не более. Чем они могут быть опасны? Вторая группа – противовирусные препараты. По словам некоторых экспертов, большинство из них вообще ничего не лечат. Они не имеют под сбой четкой доказательной базы, и никто не знает, как они на самом деле действуют. Оказывается, это всемирная практика – фармацевты утаивают результаты экспериментов и выпускают на рынок препараты с недоказанной эффективностью. Об этом рассказывают иностранные специалисты".

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=97PKnMlQBQc