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Таблетки, которые нас убивают

22:49. 27 июля 2019 Просмотров - 166 4 коммент. Опубликовал:

Теория заговора. Таблетки, которые нас убивают. 

Выпуск от 02.04.2017

"Задумывались ли вы над тем, что лежит в вашей аптечке? Что-нибудь от простуды, от головной боли, от сердца, от диареи, ну и, конечно, успокоительные, куда без них в наше время. В принципе, в этот набор у нас входят одни и те же препараты. И многие лекарства из этого набора не лечат, а калечат! От каких препаратов лучше навсегда отказаться, а какие реально работают? Лекарства от простуды делятся на два типа: те, которые снимают симптомы, и те, которые борются непосредственно с вирусом. Препараты, которые снимают симптомы, - это чаще всего порошки. Хоть на них и написано, что они от гриппа и простуды, они всего лишь на время улучшают наше самочувствие, не более. Чем они могут быть опасны? Вторая группа – противовирусные препараты. По словам некоторых экспертов, большинство из них вообще ничего не лечат. Они не имеют под сбой четкой доказательной базы, и никто не знает, как они на самом деле действуют. Оказывается, это всемирная практика – фармацевты утаивают результаты экспериментов и выпускают на рынок препараты с недоказанной эффективностью. Об этом рассказывают иностранные специалисты".

 

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=97PKnMlQBQc

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 2384 2062
    Мирослава 27 июля 2019 в 23:10

    Еще есть таблетки на которых написано к примеру “Мексидол”, а на самом деле просто мел за 530 рублей.И в аптеке “Планета здоровья” по ул.Изюмской 39 кор.2 никто не принял назад явный фальсификат, ни по телефону горячей линии девочка сообщила мне, что “в аптеке не фальсифицированных лекарств”, ни в лаборатории, где проверяют лекарства на подлинность не ответили.Ладно я ,сплю плохо, а препарат просто расслабляет и делает сон глубоким, а если человеку серьезная помощь нужна после инсульта или инфаркта к примеру…Изготовитель подделки “ЗиО-Здоровье,г.Подольск ул Железнодорожная,2

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    1
    • 989 633
      чужойМирослава 27 июля 2019 в 23:27

      Мел не убивает. Предварительный этап – это суд. Сможете составить заявление ?
      Но даже если вдруг сможете, то суд часто понятие относительное для эмоциональных,
      которые не готовят “суд” заранее.
      Далее идет другое, но тоже против такого же другого.
      Я помню беседовал с Галустяном. Впечатление как об очень серьезном человеке.
      Желаю и вам больше улыбаться на сцене.

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  • 459 239
    Вячеслав 27 июля 2019 в 23:59

    Помните Высоцкого, “А медикаментов груду, все в унитаз кто не дурак”. Задумывались ли вы что лежит в аптечке? зачем нам задумываться об этом если у нас нет аптечки. Единственное лекарство которое у меня есть – мед. “Мировая практика, иносраные специалисты” такое впечатление что статьи пишут для людей которые совсем ничего не понимают

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  • 5874 5316
    Stelm 28 июля 2019 в 0:53

    Почему у нас лекарства дорогие? Потому что у нас в стране этих фирм-посредников после их глобального сокращения года 3 назад их осталось примерно полторы тысячи. Полторы тысячи фирм-паразитов которые сами ничего нже производят,только перекупают. Для сравнения: Во Франции на всю страну 4 фирмы.

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