SOS. СИБИРЬ ГОРИТ!
18:55. 27 июля 2019 Просмотров - 186 7 коммент. Опубликовал: Ликвидатор
СИБИРЬ ГОРИТ! Власти отказались тушить!
Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=jYHf_W9iuf4
СИБИРЬ ГОРИТ! Власти отказались тушить!
Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=jYHf_W9iuf4
Очередное вредительство.
Где ответная помощь амеров, лягушатников, испанцев-итальянцев и пр., которым помогала Россия?
Ещё в советское время был лётчик-испытатель Гарнаев, который погиб во Франции при тушении лесного пожара.
Кто виноват?
Конечно же злые коммуняки подожгли тайгу. А может амеры со спутников или их агенты набросали по всей Сибири битых бутылок?
Володин и Сам не виноваты. Что им с огнетушителями бегать?
https://www.youtube.com/channel/UCqfmQnGbvAHX5gYfmFL1E0A/videos
У него было видео о том,что тайгу поджигают специально.
Зачем им бегать.
Они тебя пошлют.
А если ещй пока НЕ ПОСЛАЛИ так буль счастлив ))
Вообще хорошая идея.
Или платишь миллион или едешь тушить пожар ))
И пожары потушены и дураки сгорели и бУджет набит битком можно пенсии повышать и строить школы ))
Я живу в Красноярске.На 16-ом этаже экологически чистого района.У меня вид на тайгу.Я специально выбирал место проживания от основного своего дома.В моем районе всегда относительно чисто.Но …ЭТО.15 метров и все…видимости нет.По федеральным каналам объяснили,что тушить не рентабельно.Проще сдерживать.МЧС не способно.Я ненавижу эту власть и интеллектуально и физически.Плевать,курю я или нет…Легкие будут ,как в Дели у индуса.А есть же Покровка…Там под шумок все предприятия “скидывают”,в смысле “покровка” все хавает…Там же дети,молодой дешевый район.Если сдохнут люди,это-рентабельно,если нет-…то снижены расходы.ЭТО НУЖНО ПРЕКРАЩАТЬ.Брахман замечательный человек,и путина и шойгу нужно в брахмана ,замечательного человека,и всех остальных нужно в брахмана,которые о своем достатке только думают.
А ты чучело почему САМ не тушишь?
Борьба за Русскую власть, а не мнимых оппозиционеров. Андрей Пешехонов
https://www.youtube.com/watch?v=sXKm3Zxf39U
Живу на Таймыре. Купил экологически чистую квартиру на 42-м этаже. В округе ни одного дома и все вижу.
Китайцев нет. Лучше бы они спилили этот лес. Ненавижу эту власть, потому что выборов на Таймыре не было.