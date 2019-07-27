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SOS. СИБИРЬ ГОРИТ!

18:55. 27 июля 2019 Просмотров - 186 7 коммент. Опубликовал:

СИБИРЬ ГОРИТ! Власти отказались тушить!

Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=jYHf_W9iuf4

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5717 5238
    strelez 27 июля 2019 в 19:37

    Очередное вредительство.
    Где ответная помощь амеров, лягушатников, испанцев-итальянцев и пр., которым помогала Россия?
    Ещё в советское время был лётчик-испытатель Гарнаев, который погиб во Франции при тушении лесного пожара.

    Кто виноват?
    Конечно же злые коммуняки подожгли тайгу. А может амеры со спутников или их агенты набросали по всей Сибири битых бутылок?
    Володин и Сам не виноваты. Что им с огнетушителями бегать?

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    0
  • 12747 9505
    Ъ 27 июля 2019 в 19:38

    Я живу в Красноярске.На 16-ом этаже экологически чистого района.У меня вид на тайгу.Я специально выбирал место проживания от основного своего дома.В моем районе всегда относительно чисто.Но …ЭТО.15 метров и все…видимости нет.По федеральным каналам объяснили,что тушить не рентабельно.Проще сдерживать.МЧС не способно.Я ненавижу эту власть и интеллектуально и физически.Плевать,курю я или нет…Легкие будут ,как в Дели у индуса.А есть же Покровка…Там под шумок все предприятия “скидывают”,в смысле “покровка” все хавает…Там же дети,молодой дешевый район.Если сдохнут люди,это-рентабельно,если нет-…то снижены расходы.ЭТО НУЖНО ПРЕКРАЩАТЬ.Брахман замечательный человек,и путина и шойгу нужно в брахмана ,замечательного человека,и всех остальных нужно в брахмана,которые о своем достатке только думают.

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    -1
  • 8762 4383
    Ralis 27 июля 2019 в 19:39

    Борьба за Русскую власть, а не мнимых оппозиционеров. Андрей Пешехонов
    https://www.youtube.com/watch?v=sXKm3Zxf39U

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  • 988 632
    чужой 27 июля 2019 в 19:52

    Живу на Таймыре. Купил экологически чистую квартиру на 42-м этаже. В округе ни одного дома и все вижу.
    Китайцев нет. Лучше бы они спилили этот лес. Ненавижу эту власть, потому что выборов на Таймыре не было.

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    1

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