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Сибирь: горит 3 млн гектаров леса, дым дошёл до Монголии (ФОТО, ВИДЕО)

14:18. 31 июля 2019 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал:
Сибирь: горит 3 млн гектаров леса, дым дошёл до Монголии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Лесными пожарами в Сибири охвачено уже 3 миллиона гектаров леса, и площадь пожаров только продолжает увеличиваться.

По оценкам специалистов, огонь не угрожает населённым пунктам, однако люди страдают от сильного смога. Режим ЧС введён на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в отдельных районах Бурятии и Якутии.

На сегодняшний момент на территории России зафиксировано 147 очагов лесных пожаров, которые активно тушат, однако более 300 лесных пожаров находятся в труднодоступных районах, тушение которых не ведётся по решению региональных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС.

В «Авиалесоохрана» пояснили, что «по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён».

Однако, на территории Красноярского края силы МЧС сегодня всё же начали тушение лесных пожаров с воздуха.

Первый борт совершил вылет в Богучанский район края. Самолёт произвёл три слива на кромку сложного лесного пожара, сбросив 27 тонн воды. После сброса воды на место возгорания были направлены наземные группы для локализации пожара.

В Богучанский район направлены два самолета Бе-200, ещё один Бе-200 и вертолет Ми-8 находятся в режиме боевой готовности.

По информации пресс-службы регионального МЧС, накануне вечером, 30 июля, в регион прибыла колонна аэромобильной группировки из Кемеровской области и Хакасии. В ее состав вошли 15 единиц спецтехники и более 100 спасателей и пожарных.

В ведомстве уточнили, что на данный момент в Красноярском крае зафиксировано 111 лесных пожаров общей площадью 1,07 млн га. На тушении задействованы 771 человек и 381 единица спецтехники, которые вошли в состав 381 патрульной группы. В ликвидации лесных пожаров задействованы более 400 парашютистов.

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В Иркутской области зафиксировано пять пожаров на землях особо охраняемых природных территорий на площади 1 712 га. Это территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и «Витимский Заповедник». На тушении лесных пожаров в области задействованы 2 720 человек и 390 единиц техники. На авиамониторинге находятся 34 воздушных судна, и ещё 28 — на тушении пожаров.

В связи со сложной пожарной обстановкой в среду, 31 июля, в Красноярский край вылетел глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Со вторника в Красноярском крае, Иркутской области, Забайкальском крае работают заместители главы МЧС России.

Сообщается, что дым от лесных пожаров в Сибири достиг некоторых районов Монголии.

«Мы пристально следим за ситуацией с сильными лесными пожарами в Сибири», — заявил представитель отдела по борьбе с пожарами монгольского нацагентства по чрезвычайным ситуациям Пуревжав Соронзонболд.

Он уточнил, что в понедельник дым появился в северных районах Монголии, а к вечеру вторника достиг столицы страны Улан-Батора. Соронзонболд уточнил, что на данный момент пожаров на территории Монголии нет.

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Сибирь: горит 3 млн гектаров леса, дым дошёл до Монголии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Сибирь: горит 3 млн гектаров леса, дым дошёл до Монголии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Сибирь: горит 3 млн гектаров леса, дым дошёл до Монголии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Сибирь: горит 3 млн гектаров леса, дым дошёл до Монголии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1564567313

Метки: Новости

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