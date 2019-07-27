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«Майдан» в Москве: протестующие прорвали оцепление, полиция готовится к жёстким задержаниям (ФОТО, ВИДЕО)

14:55. 27 июля 2019 Просмотров - 286 2 коммент. Опубликовал:
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«Майдан» в Москве: протестующие прорвали оцепление, полиция готовится к жёстким задержаниям (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

На некоторых участках ул. Тверской протестующие оппозиционеры прорывают оцепления, выставленные сотрудниками полиции.

Полоумные «активисты» в том числе выбегают на проезжую часть, мешая движению автомобилей.

Telegram-канал «Силовики» сообщает, что правоохранители готовятся к жёстким задержаниям.

Напомним, что с утра в центре Москвы были задержаны несколько десятков человек, но до сих пор процесс был миролюбивым.

«Русская Весна» продолжает следить за развитием ситуации в российской столице.

Читайте также: «ОМОН понимает, кто есть кто» — к протестам оппозиции в Москве

«Майдан» в Москве: протестующие прорвали оцепление, полиция готовится к жёстким задержаниям (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1564228009

Метки: Новости

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