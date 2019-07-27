«Майдан» в Москве: протестующие прорвали оцепление, полиция готовится к жёстким задержаниям (ФОТО, ВИДЕО)
На некоторых участках ул. Тверской протестующие оппозиционеры прорывают оцепления, выставленные сотрудниками полиции.
Полоумные «активисты» в том числе выбегают на проезжую часть, мешая движению автомобилей.
Telegram-канал «Силовики» сообщает, что правоохранители готовятся к жёстким задержаниям.
Напомним, что с утра в центре Москвы были задержаны несколько десятков человек, но до сих пор процесс был миролюбивым.
«Русская Весна» продолжает следить за развитием ситуации в российской столице.
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На пересечении Тверской и Страстного бульвара прорвали оцепление, но его быстро вернули— Телеканал Дождь (@tvrain) July 27, 2019
Видео: Ольга Гладышева / Дождь pic.twitter.com/uJlmB5CwuS
Источник: https://rusvesna.su/news/1564228009
Вяло как-то, без драйва, руководят мальчики в белых футболках с чёрными рюкзачками:).
Группа жиденькой поддержки либералов.