Бейте их же оружием! — в Донецке высказались о «Майдане» в Москве
За происходящим в столице России пристально следят жители Донбасса, которые поделились с «Донбасс Сегодня» мнениями о событиях в Москве.
«Путин – вор!», «Мусора – позор России» — именно с такими лозунгами либеральная оппозиция попыталась устроить массовые беспорядки в центре Москвы. Напомним, всё началось с того, что лидеры оппозиционных беспорядков Илья Яшин, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь выступили с обращением к единомышленникам с призывом собраться на Трубной площади и требовать допуска к выборам в Мосгордуму так называемых независимых кандидатов. Собранные либералами перекрыли движение в столице, а затем разделились на несколько групп, которые отправились на «прогулку» по улицам города. Провокаторы пытались зажечь дымовые шашки и использовать взрывпакеты.
Силовики начали противодействовать агрессии на Тверской. После нескольких попыток прорвать оцепление, полиция перешла к жёстким задержаниям самых активных оппозиционеров. Уже в воскресенье стало известно, что за массовые беспорядки было задержано порядка тысячи человек.
На саму акцию возле мэрии, по оценкам силовиков, собралось около четырёх тысяч человек, и это при том, что большую часть толпы составляли представители блогеры и СМИ. При этом сами оппозиционеры утверждают, что протестующих было на несколько тысяч больше.
Добавим, во вторник, 30 июля организаторы и наиболее ярые участники несанкционированного митинга в Москве получили несколько суток ареста за нарушения законодательства. Однако на этом беспорядки в столице не заканчиваются. Вчера мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в эту субботу либералы готовят новую серию беспорядков.
Идиоты же!
Корреспондент сайта «Донбасс Сегодня» поинтересовался мнением дончан о происходящих в Москве беспорядках и попытках либералов устроить государственный переворот на манер того, что был в Киеве.
«Ни одна революция ничем хорошим не заканчивалась. Это всё приводит к кровопролитию, войне. Неужели история ничему не научила?», — возмутился дончанин.
Ещё одна горожанка уверена, что события в Москве могут перерасти в нечто похожее на то, что было в Киеве зимой 2013—2014 годов.
«Это всё надо пресекать так, как они делают это сейчас. Надо продолжать, потому что ни к чему хорошему это не приведёт сто процентов», — отметила она.
Другой респондент уверен, что российская оппозиция играет с огнём.
«Оппозиция просто валяет дурака и провоцирует власть. С моей точки зрения действия полиции вполне адекватны», — добавил он.
Мужчина также обратил внимание на политику «двойных стандартов».
«Никто не заметил, что творилось во Франции, когда там применяли водомёты и слезоточивый газ. Здесь же всё было тихо и гладко», — прокомментировал он.
Ещё одна дончанка уверена, что президент РФ Владимир Путин не допустит массовых беспорядков в столице.
«Путин сделает так, как обычно – подавит любые волнения, и правильно сделает, потому что «всё хорошо, что нас не коснулось». Вот попробовали, судя по всему, это не очень всем понравилось. Если честно, русскому народу власти большой давать нельзя, потому я считаю, что контроль бы там не помешал. Устроить беспорядок проще, а что дальше делать? Никто, почему-то, об этом не думает», — заявила она.
Последняя опрошенная считает, что россиянам стоит посмотреть на то, что происходит на Украине.
«Идиоты! Они просто не смотрят на то, что творится на Украине. Умный всегда учится на чужих ошибках, а дурак – на своих. Они и не умные, и не знаю, какие. Они не учатся на том, что происходит у нас, на Украине», — добавила она.
Давить врага его же оружием!
Начальник пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов уверен, что таким образом запад пытается «раскачать» Россию.
«Сегодня они понимают, что силой Россию не взять, потому пытаются разложить её изнутри. Все понимают, что это — спланированный сценарий. Был и Екатеринбург, и Голунов, которого не успели ещё посадить, а уже порядка ста человек выхаживают в футболках «Свободу Голунову»», — отметил он.
По его словам любые беспорядки должны пресекаться самыми жёсткими методами.
«Российская полиция — терпеливые и добрые ребята. Если мы посмотрим на европейскую практику подобных разгонов, там всё происходит намного жёстче. Людей намерено калечат, чтобы наказать. Наши правоохранители действуют чтобы защититься самим, ведь в эту субботу в них летели и камни, и всё, что угодно. И при всём этом они стараются не навредить человеку. Их провоцируют на жестокость для того, чтобы потом наснимать всяких роликов и крутить на западе», — добавил Безсонов.
Начальник пресс-службы НМ ДНР предположил, что в случае прихода либералов к власти в России, они попытаютя уничтожить страну по такому же сценарию, какой был на Украине.
«Если они захватят власть, то сделают геноцид через реформы как на Украине, через уничтожение экономики и так далее. Они просто отчистят территорию от людей до нужного им количества», — заявил он.
Под конец начальник пресс-службы НМ ДНР обратился к правоохранительным органам РФ.
«Не надо бояться быть жёстче. Посмотрите на западных коллег. Они не церемонятся и поступают максимально жёстко. Так пользуйтесь опытом западных коллег», — посоветовал он.
Они знали, на что шли!
А вот российский журналист Андрей Бабицкий уверен, что либеральная оппозиция знала, чем закончится митинг, и сознательно шла на провокацию.
«Все понимают, что Мосгордума их мало интересовала. Они хотят Россию без Путина. Они знали, что будет разгон. Они на это, собственно, и нарывались. Им нужно было продемонстрировать, что в России — жёсткая авторитарная власть», — отметил эксперт.
Он обратил внимание на то, что год назад подобным образом либералы «затоптали» Медведева, а теперь пытаются сделать тоже самое с Собяниным.
«Это политики, которые на самом деле готовы к диалогу с либеральной общественностью», — добавил он.
Бабицкий также отметил, что в России сейчас складывается непростая ситуация.
«Недовольство уровнем жизни растёт, но оно никак не связано с либеральной частью общества. Их даже частью назвать нельзя, ведь их — ничтожное количество было. Люди помнят, что похожие уже были у власти, и это ничем хорошим не закончилось. Они же страну чуть не развалили окончательно. Недовольство уровнем жизни будет развиваться параллельно, но либералы не смогут его возглавить», — считает журналист.
Россия помнит 90-е!
Он подчеркнул, что в России не удастся повторить то, что было на Украине.
«В эти выходные они собираются повторить на «бис» беспорядки. Но Россия ведь не Украина. Если в Киеве на Майдане вся интеллигенция, городская и студенческая молодёжь смотрели в сторону Европы, хотели евроинтеграцию, то в России нет этого политического класса. Россия помнит опыт 90-х, когда можно было говорить об опыте евроинтеграции, когда страна пошла на услужение к Западу. Это чуть не стоило России территориальной целостности», — заявил он.
По его мнению, росгвардия действует не очень умело и жёстко.
«Не они должны выступать на защиту интересов государства. Было дано указание привлекать к ответственности. Это правильно. Я уверен, что и на Навального найдут средства воздействия. Плохо то, что это поколение — мозгов не имеющее. Стремительно снижается возраст протестующих. Навальный фактически возглавляет банду школьников, а с ними договориться сложно. Эта банда и будет хулиганить, но я сомневаюсь, что у них получится повлиять на ход событий», — добавил он.
Источник: https://nstarikov.ru/blog/107228
Вот! всё нормально! и пригласить “Дождь” и других подпиндосников на каждый шабаш, чтобы всё засняли крупным планом и в подробностях. Если в толпе маловато клеветнических плакатов, взять со склада и раздать каждому дебилу, а особенно провокаторам, и проследить, чтоб не выкинули. Отснятые подпиндосниками материалы использовать в качестве доказательной базы, шоб не говорили, что сфабрикованы. Дебилов во время следствия запугать, шоб сидели тихо, судом – оштрафовать и выгнать ссаными тряпками, а провокаторов – посадить, навесив на них пожизненное клеймо клеветников и заставить выплачивать компенсации за моральный вред, или распределить по психушкам на принудительное лечение галоперидолом вжопу…
Что хочется сказать?..
Попытаюсь развить мысль Бабицкого – “Они знали, на что шли!”
Очень справедливо подмечено! Они, действительно, в добром здравии и трезвом уме идут (и всегда шли) на это с какой-то своей, непонятной основной части общества, целью. Основная масса “ИДУЩИХ” – бараны на закланье, ведомые козлами подстрекателями. Эти подстрекатели, лишь удостоверившись, что ведомые достигли “нужной кондиции” :-), берутся управлять ими. А те, в свою очередь, переживают некий адреналиновый кайф – эйфорию, как под воздействием определённого типа наркотиков. Это всё уже проверено и доказано на других подобных майданах.
Кстати! Вот какая неслучайная случайность обнаружилась на другом конце нашего шарика – Земли. Посмотрите снимок:
https://zergulio.livejournal.com/6443614.html
Как же нам поступать с этими “баранами на закланье”?
Перво-наперво, ни в коем случае нельзя спускать им это! Эти люди – отверженные! Они не имеют совести, жалости, сострадания к ближнему… Их удел – психиатрическая лечебница! Если дать им волю, они истребят население страны и сами же себя уничтожат. Посмотрите на западного соседа – ********. Там же не осталось ни одного здравомыслящего политика, за примерами далеко ходить не надо. Дошло до братоубийственной войны! Причём, спустя пять лет, эти идиоты уже забыли, из-за чего начался обстрел мирного населения. Сегодня уже сменилась власть, бывший президент имеет большое количество возбуждённых уг. дел, сам президент сбежал из страны, аналогично Януковичу, но карательная операция на востоке всё равно продолжается. Хотя там проживает основная часть – русские, и главная их вина лишь в том, что они вынесли своевременное определение этому майдану – госпереворот, и не стали признавать пришедшую на спинах БАРАНОВ, власть.
Так вот! Если мы хотим жить в стране, где есть порядок и закон, нужно самыми суровыми методами пресекать подобные майданы. Поступать с ними, как в древности поступали с прокажёнными или зачумлёнными. Иначе – они превратят страну в один сплошной майдан, а сами – кто похитрее, свалят из страны, имея какие-нибудь заслуги, а остальные, дорвавшись до власти, начнут осатанело выпускать нечеловеческие законы, как это уже и происходит.
В конце концов жизнь станет невозможно и наступит “КАМЕННЫЙ ВЕК” :-)
Не допустим же этого! Загоним баранов в стойла любыми методами. Для них уже всё равно. И не нужно стыдиться праведного гнева. Они не устыдятся размозжить кому-нибудь череп.
“Они знали, на что шли!”(с)
СТОЙЛА ДЛЯ БАРАНОВ! (желательно электрические)