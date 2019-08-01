Бейте их же оружием! — в Донецке высказались о «Майдане» в Москве

За происходящим в столице России пристально следят жители Донбасса, которые поделились с «Донбасс Сегодня» мнениями о событиях в Москве.

«Путин – вор!», «Мусора – позор России» — именно с такими лозунгами либеральная оппозиция попыталась устроить массовые беспорядки в центре Москвы. Напомним, всё началось с того, что лидеры оппозиционных беспорядков Илья Яшин, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь выступили с обращением к единомышленникам с призывом собраться на Трубной площади и требовать допуска к выборам в Мосгордуму так называемых независимых кандидатов. Собранные либералами перекрыли движение в столице, а затем разделились на несколько групп, которые отправились на «прогулку» по улицам города. Провокаторы пытались зажечь дымовые шашки и использовать взрывпакеты.

Силовики начали противодействовать агрессии на Тверской. После нескольких попыток прорвать оцепление, полиция перешла к жёстким задержаниям самых активных оппозиционеров. Уже в воскресенье стало известно, что за массовые беспорядки было задержано порядка тысячи человек.

На саму акцию возле мэрии, по оценкам силовиков, собралось около четырёх тысяч человек, и это при том, что большую часть толпы составляли представители блогеры и СМИ. При этом сами оппозиционеры утверждают, что протестующих было на несколько тысяч больше.

Добавим, во вторник, 30 июля организаторы и наиболее ярые участники несанкционированного митинга в Москве получили несколько суток ареста за нарушения законодательства. Однако на этом беспорядки в столице не заканчиваются. Вчера мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в эту субботу либералы готовят новую серию беспорядков.

Идиоты же!

Корреспондент сайта «Донбасс Сегодня» поинтересовался мнением дончан о происходящих в Москве беспорядках и попытках либералов устроить государственный переворот на манер того, что был в Киеве.

«Ни одна революция ничем хорошим не заканчивалась. Это всё приводит к кровопролитию, войне. Неужели история ничему не научила?», — возмутился дончанин.

Ещё одна горожанка уверена, что события в Москве могут перерасти в нечто похожее на то, что было в Киеве зимой 2013—2014 годов.

«Это всё надо пресекать так, как они делают это сейчас. Надо продолжать, потому что ни к чему хорошему это не приведёт сто процентов», — отметила она.

Другой респондент уверен, что российская оппозиция играет с огнём.

«Оппозиция просто валяет дурака и провоцирует власть. С моей точки зрения действия полиции вполне адекватны», — добавил он.

Мужчина также обратил внимание на политику «двойных стандартов».

«Никто не заметил, что творилось во Франции, когда там применяли водомёты и слезоточивый газ. Здесь же всё было тихо и гладко», — прокомментировал он.

Ещё одна дончанка уверена, что президент РФ Владимир Путин не допустит массовых беспорядков в столице.

«Путин сделает так, как обычно – подавит любые волнения, и правильно сделает, потому что «всё хорошо, что нас не коснулось». Вот попробовали, судя по всему, это не очень всем понравилось. Если честно, русскому народу власти большой давать нельзя, потому я считаю, что контроль бы там не помешал. Устроить беспорядок проще, а что дальше делать? Никто, почему-то, об этом не думает», — заявила она.

Последняя опрошенная считает, что россиянам стоит посмотреть на то, что происходит на Украине.

«Идиоты! Они просто не смотрят на то, что творится на Украине. Умный всегда учится на чужих ошибках, а дурак – на своих. Они и не умные, и не знаю, какие. Они не учатся на том, что происходит у нас, на Украине», — добавила она.

Давить врага его же оружием!

Начальник пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов уверен, что таким образом запад пытается «раскачать» Россию.

«Сегодня они понимают, что силой Россию не взять, потому пытаются разложить её изнутри. Все понимают, что это — спланированный сценарий. Был и Екатеринбург, и Голунов, которого не успели ещё посадить, а уже порядка ста человек выхаживают в футболках «Свободу Голунову»», — отметил он.

По его словам любые беспорядки должны пресекаться самыми жёсткими методами.

«Российская полиция — терпеливые и добрые ребята. Если мы посмотрим на европейскую практику подобных разгонов, там всё происходит намного жёстче. Людей намерено калечат, чтобы наказать. Наши правоохранители действуют чтобы защититься самим, ведь в эту субботу в них летели и камни, и всё, что угодно. И при всём этом они стараются не навредить человеку. Их провоцируют на жестокость для того, чтобы потом наснимать всяких роликов и крутить на западе», — добавил Безсонов.

Начальник пресс-службы НМ ДНР предположил, что в случае прихода либералов к власти в России, они попытаютя уничтожить страну по такому же сценарию, какой был на Украине.

«Если они захватят власть, то сделают геноцид через реформы как на Украине, через уничтожение экономики и так далее. Они просто отчистят территорию от людей до нужного им количества», — заявил он.

Под конец начальник пресс-службы НМ ДНР обратился к правоохранительным органам РФ.

«Не надо бояться быть жёстче. Посмотрите на западных коллег. Они не церемонятся и поступают максимально жёстко. Так пользуйтесь опытом западных коллег», — посоветовал он.

Они знали, на что шли!

А вот российский журналист Андрей Бабицкий уверен, что либеральная оппозиция знала, чем закончится митинг, и сознательно шла на провокацию.

«Все понимают, что Мосгордума их мало интересовала. Они хотят Россию без Путина. Они знали, что будет разгон. Они на это, собственно, и нарывались. Им нужно было продемонстрировать, что в России — жёсткая авторитарная власть», — отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что год назад подобным образом либералы «затоптали» Медведева, а теперь пытаются сделать тоже самое с Собяниным.

«Это политики, которые на самом деле готовы к диалогу с либеральной общественностью», — добавил он.

Бабицкий также отметил, что в России сейчас складывается непростая ситуация.

«Недовольство уровнем жизни растёт, но оно никак не связано с либеральной частью общества. Их даже частью назвать нельзя, ведь их — ничтожное количество было. Люди помнят, что похожие уже были у власти, и это ничем хорошим не закончилось. Они же страну чуть не развалили окончательно. Недовольство уровнем жизни будет развиваться параллельно, но либералы не смогут его возглавить», — считает журналист.

Россия помнит 90-е!

Он подчеркнул, что в России не удастся повторить то, что было на Украине.

«В эти выходные они собираются повторить на «бис» беспорядки. Но Россия ведь не Украина. Если в Киеве на Майдане вся интеллигенция, городская и студенческая молодёжь смотрели в сторону Европы, хотели евроинтеграцию, то в России нет этого политического класса. Россия помнит опыт 90-х, когда можно было говорить об опыте евроинтеграции, когда страна пошла на услужение к Западу. Это чуть не стоило России территориальной целостности», — заявил он.

По его мнению, росгвардия действует не очень умело и жёстко.

«Не они должны выступать на защиту интересов государства. Было дано указание привлекать к ответственности. Это правильно. Я уверен, что и на Навального найдут средства воздействия. Плохо то, что это поколение — мозгов не имеющее. Стремительно снижается возраст протестующих. Навальный фактически возглавляет банду школьников, а с ними договориться сложно. Эта банда и будет хулиганить, но я сомневаюсь, что у них получится повлиять на ход событий», — добавил он.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107228