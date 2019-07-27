Главная » Аналитика, Самое горячее, Экономика

Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе “экологического Чернобыля”

08:34. 27 июля 2019 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:

1548906240_0_289_3128_2048_600x0_80_0_0_

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Предприятию "Усольехимпром" в Иркутской области нужна рекультивация, иначе может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на Чернобыльской АЭС. Такое заявление в интервью"Известиям" сделала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Завод, который обанкротился и не работает с 2017 года, производил хлор и другие химические вещества. По словам собеседницы издания, собственники "выкачали" из него все возможное и оставили на произвол судьбы. В частности, предприятию требуется демеркуризация из-за сильного загрязнения ртутью.

Радионова рассказала, что в корпусах "Усольехимпрома" хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением, "что там — никто не знает".

"В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. <...> Нужно действовать уже сейчас", — пояснила глава надзорного ведомства.

Росприроднадзор уже обратился к правительству с просьбой создать программу по рекультивациии "Усольехимпрома".

Радионова посетовала, что это не единственный случай халатности собственников, которые часто при уменьшении прибыли пытаются переоформить объект на фирму-однодневку, после чего пропадают.

Она призвала владельцев опасных объектов заранее готовить резервные средства на устранение негативных последствий.

Глава ведомства также уточнила, что в Минприроды обсуждается законопроект по ликвидации накопленного экологического ущерба.

"Эффективные собственники" во всей красе.Виновных не найдут,а платить будет бюджет из наших карманов.

"Как разрушали усольский Химпром  http://usolie-citi.ru/arhiv/ga...

Источник: https://cont.ws/@vladb/1399695

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Разбирая мифы о Грудинине
... центров силы, то влияние её главы на мировые процессы сложно переоценить... мировой арене. Ошибка в выборе главы России стоит всегда очень дорого...
Отменить пенсии в России предложил министр Орешкин
... в пятерку крупнейших экономик мира. Глава государства назвал это базовым условием...
Обращение к мировой и международной общественности от российской народной партии «ВОЛЯ»
Уважаемые граждане России и мира! К вам обращается лидер народной партии России, действительно защищающей интересы рядовых граждан России и мира. Мы считаем, что и Россия, и мир стоят на пороге гибели. Она скрыта за ширмой официальных СМИ, рисующих нам ...
Байкал продают китайцам за 13 млн рублей. Владимир Поздняков [Природное наследие]
14 декабря 2015 года министр природных ресурсов Бурятии Юрий Сафьянов заявил, что строящийся завод по розливу байкальской воды, которая затем будет продаваться в Китае и Монголии, не причинит вред экологии Байкала. Новость прокомментировал депутат Госдумы ...
Куда мы идём: к рынку или к геноциду? 1991г
Предлагаемая статья пока неизвестного мне автора написана в 1991 году. Тогда это был, практически, глас вопиющего в пустыне, в которую должна была превратиться перестроечная страна.Активная часть народа стремилась начать жить по-европейски, а менее наглые ...
История ростовщичества в древности. Где истоки?
Ростовщичество так же старо, как и торговля. Оно гораздо старее, чем деньги.Самые первые займы в истории человечества вызывались, как правило, нуждой, а не возможностью получить дополнительную прибыль.Как только люди начали выращивать что-то на земле, они ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)