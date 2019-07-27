Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе “экологического Чернобыля”

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Предприятию "Усольехимпром" в Иркутской области нужна рекультивация, иначе может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на Чернобыльской АЭС. Такое заявление в интервью"Известиям" сделала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Завод, который обанкротился и не работает с 2017 года, производил хлор и другие химические вещества. По словам собеседницы издания, собственники "выкачали" из него все возможное и оставили на произвол судьбы. В частности, предприятию требуется демеркуризация из-за сильного загрязнения ртутью.

Радионова рассказала, что в корпусах "Усольехимпрома" хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением, "что там — никто не знает".

"В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. <...> Нужно действовать уже сейчас", — пояснила глава надзорного ведомства.

Росприроднадзор уже обратился к правительству с просьбой создать программу по рекультивациии "Усольехимпрома".

Радионова посетовала, что это не единственный случай халатности собственников, которые часто при уменьшении прибыли пытаются переоформить объект на фирму-однодневку, после чего пропадают.

Она призвала владельцев опасных объектов заранее готовить резервные средства на устранение негативных последствий.

Глава ведомства также уточнила, что в Минприроды обсуждается законопроект по ликвидации накопленного экологического ущерба.

"Эффективные собственники" во всей красе.Виновных не найдут,а платить будет бюджет из наших карманов.

"Как разрушали усольский Химпром http://usolie-citi.ru/arhiv/ga...

Источник: https://cont.ws/@vladb/1399695