Карман Потанина отождествлен с госбезопасностью

Стране остро не хватает лесничего Сигина. В 1992 году этот красноярский специалист составил на Норильский комбинат протокол, и в 93-м Высший арбитраж России наложил на комбинат за ущерб лесам Таймыра штраф в 1,2 млрд. Оплачено. Как были оплачены до того сотни тысяч и миллионы гектаров убитой природы — я смотрел карты и аэрофотосъемку на Восточно-Сибирском лесоустроительном предприятии. Пока это было можно, пока не пришли новые времена, и все эти карты не засекретили, а бизнес (включая новых хозяев Норильска) и власть (включая верховную) не завалились в одну койку.

Леса здесь, на юго-западе Таймыра и в Туруханском районе, на границе с тундрой, выросли чудом — условия слишком экстремальны. Но господствующие ветра в вегетационный период несут аэротехногенные выбросы комбината прямо на лесной оазис.

Гибель лесов от печей комбината фиксировали с 1968 года, в 73-м — иск на 4 млн, в 75-м — на 9 млн, и далее, пока существовал СССР, счета предъявлялись как по часам — как только фиксировалось увеличение площади погибших лесов. Да, комбинат и в СССР пытался оспаривать выводы природоохраны. Например, в 82-м вместо 12 млн с него взыскали лишь 2 млн.

И все же. Комбинат платил, пока комбинат и власть еще не состояли в противоестественной близости.

Почему «Норникель» идет на нарушение писаных и неписанных норм и правил сейчас?

Потому что может. Особые отношения с властью. Ну и еще, разумеется, из-за денег. Потанин своим пирогом делиться не хочет.

В путинскую эпоху однажды случилось невероятное: в 2007 году специалисты Росприроднадзора тоже составили было на Норильский комбинат протокол — акт о сбросах в таймырские реки железа, никеля, нефтепродуктов, свинца, меди, хлоридов, нитратов, кальция, магния, фосфатов, цинка и об искажении данных учета.

Генпрокуратура запросила материалы проверок, но иск так и не подала. Замглавы Росприроднадзора Митволь все же ухитрился подать в красноярский арбитраж, требуя от «Норникеля» возмещения вреда водным объектам на 4,35 млрд. Суд решил ограничиться взысканием 318 тыс. рублей.

Это первый парадокс. В СССР в существовании комбината, а значит, и в погибели окружающей его среды прослеживалась четкая логика: держава нуждалась в стратегической продукции Норильска (прежде всего для укрепления военной мощи), и все поступления от экспорта металлов шли в госбюджет, на нужды этого самого государства. Тем не менее то же самое советское государство, проявляя волю, регулярно штрафовало комбинат на гигантские суммы за вред природе. Когда же государство передало воздвигнутый на костях всей страны комбинат Потанину, волю взыскивать с него за ущерб природе оно вдруг потеряло.

С чего это? Теперь-то какой прок государству от того, что Потанин богатеет? И гробит ради своих прибылей северную природу и здоровье норильчан?

Если еще не раздались, то наверняка раздадутся патетичные вопли о национальной безопасности и государственных интересах России — в связи с пробами воды, взятыми экологами. Эти вопли раздаются всякий раз, когда кошелькам владельцев «Норникеля» что-то грозит.

У нас давно карман Потанина отождествлен с госбезопасностью. И государству действительно есть дело только до этого кармана, и государству плевать, что на Таймыре не оно главное, а «Норникель». И что в этом анклаве причудливо существует образ самого дикого капитализма.

«Норникель» — уже много десятилетий враг Севера номер один. История беспощадной борьбы Норильского комбината с природой эпохальна. Нынешний разлив дизеля — лишь эпизод, но в нем отлично отражается весь абсурд нерушимого союза кошек и собак (бизнеса и власти), вся их головоломная «камасутра».

Напомню штрихами. Уже много лет как подписано соглашение «Норникеля» с Росприроднадзором, т.е. госорганом, призванном следить за вредом, наносимым «Норникелем» природе. Госорган делегировал свои контролирующие функции самому бизнесу, хотя ни государство в целом, ни его составные органы делать это не вправе, поскольку это обессмысливает само их существование.

За минувшее десятилетие экологи и бизнесмены регулярно собирались и рассказывали о плодах своей близости. Они не могли не радовать «Норникель» — миллиардные претензии к нему возникали и снимались. Или вовсе не возникали. Росприроднадзор повторял донесенные «Норникелем» цифры в своих отчетах и победных реляциях. Такой позорный договорный матч.

Глава Росприроднадзора Кириллов, посещая Норильск, сообщал, что в самое ближайшее время «Норникель» может стать лидером в природоохранной отрасли (!). Так просто: из главного загрязнителя — в главного охранителя. Всего лишь потому, что элементарное техническое перевооружение (насущная забота о бизнесе, деньгах) выдавалось за природоохранную деятельность.

Позвольте. Если «Норникель» так хорош, если он за природу, то комбинат нужно немедленно закрыть и произвести рекультивацию на месте Норильска.

Это как если бы полиция, устраняясь, заключила контракт с серийным убийцей, чтобы тот сам себя контролировал, докладывал о жертвах и тех путях исправления, которые он сам себе намечает.

Понятно, Росприроднадзор не сам решился на такое соглашение. Это результат визита в Норильск Путина еще в 2010 году. Он, тогда премьер, и сообщил: «Достигнута договоренность о подписании соглашения между Федеральной службой по надзору в среде природопользования и компанией».

О зарплатах топ-менеджмента «Норникеля» и «золотых парашютах», о дивидендах владельцев во избежание обвинений в разжигании соцрозни сегодня лучше не упоминать.

При этом они не в состоянии организовать работу так, чтобы все гайки были закручены, а все баки с топливом своевременно проверялись на протечки.

Они не в состоянии объясниться со страной, с обществом, почему они получают какие-то невообразимые деньги, а работает у них вот все так, досуха выжимается еще советский ресурс.

Что будет, когда он иссякнет вовсе? Как там, в «Чевенгуре»: «…тогда наступит конец света, даже хуже конца — после смерти последнего мастера оживут последние сволочи, чтобы пожирать растения солнца и портить изделия мастеров»?

…На Красноярском экономическом форуме (придуманном одним из бывших руководителей «Норникеля» Хлопониным) менеджеры «Норникеля», настоящие и бывшие, всегда гуляли широко.

Помню, в ночном клубе «Че Гевара» Илья Лагутенко («Мумий Тролль») пожаловался, что его группе не нашлось места в красноярских гостиницах из-за участников форума и посвятил бывшим менеджерам «Норникеля», теперь ставшими федеральными и региональными министрами (они отплясывали перед сценой), песню «Приватизация».

Там так: «Я буду жить тобой, / Я буду спать с тобой. / Ты будешь мне теперь / Такой родной страной».

Источник: https://maxpark.com/community/1003/content/7158481