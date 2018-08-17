Либералы на исходе своей эпохи стараются нагадить России по максимуму

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ПЯТАЯ КОЛОННА: ЯСИНЫ И АХЕДЖАКОВЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖДУТ СМЕНЫ ВЛАСТИ И КУРСА РОССИИ



Евгений Ясин как зеркало русского либерализма

Евгений Ясин – научный руководитель НИУ ВШЭ, цитадели либерализма и глобализма в России. Данный научно-образовательный центр получает от государства большие субсидии. Научный руководитель этого заведения определяет основные направления научных исследований. Ясин – член учёного совета НИУ ВШЭ, профессор факультета экономических наук департамента прикладной экономики.

В НИУ ВШЭ работает с 1994 года. С 1998 года – научный руководитель данного заведения. Был Министром экономики России при Ельцине. Глава фонда Либеральна миссия. Лауреат премии им. Е.Т. Гайдара.



Родился и вырос на Украине. Работал мастером мотопоезда, потом инженером. Переехал в Россию, где получил второе высшее образование в МГУ. Устроился в ЦСУ (Центральное статистическое управление), сначала завотделом, потом завлабораторией. Защитил диссертацию.



Оттуда перешёл в ЦЭМИ при АН СССР. ЦЭМИ тогда был, по сути, филиалом австрийского Международного Института Системного анализа – учреждения, созданного Римским клубом и КГБ СССР на волне поиска конвергенции социализма и капитализма в начале 70-х.



Институт стал кузницей кадров для будущей перестройки – оттуда вышла вся перестроечная научная элита от Гайдара и Чубайса до Ясина, и даже Глазьев там обучался. Ясин также прошёл через эту структуру – повторяю, Центральный экономико-математический институт был, по сути, филиалом австрийского IIASA.

Чем сейчас интересен Ясин? Для примера просто процитирую два его высказывания.

1. "…Будут думать и вспоминать о том, что не просто есть люди в России, которые вступают во всякие дискуссии по поводу Pussy Riot или начинают войну из-за какой-то ерунды, будучи миротворцами, я имею в виду войну в Абхазии и Южной Осетии. А есть люди, которые действительно принимают исторические решения. Война в Южной Осетии из-за какой-то ерунды" (из интервью радио "Эхо Москвы" 22 апреля 2012 года).

2. "Для нас это – тяжелые отношения, которые трактуются, исходя из тех более трудных взаимоотношений и политики России, которые связаны с Украиной и Крымом. Ответ на санкции? Думаю, у нас, кроме информационных выступлений пропаганды, никаких других ответных выступлений не будет. У нас нет возможности заметно воздействовать на экономику США.

Вероятен ли вариант реализации второго, самого жесткого блока санкций со стороны США? Вероятен. Мы должны выполнить действие, которые бы вызвали изменения отношения США к России. Пока этого нет, и думаю, что при нынешнем руководстве страны таких действий с нашей стороны и не будет".

Чувствуете мастерство словоблудия и наукообразной демагогии советского периода экономической науки? Это же просто шедевр: "тяжелые отношения, которые трактуются, исходя из тех более трудных взаимоотношений"? Которые связаны с Украиной и Крымом? Это чтобы не бай Бог не сказать о присоединении Крыма что-то положительное, и в то же время что-то отрицательное. Мастерство не пропьешь!

Чувствуете умело скрытое раздражение по поводу "действий нынешнего руководства страны"? Чувствуете требование: "Мы должны выполнить действие, которые бы вызвали изменения отношения США к России"? Я этого не утверждаю, я просто пересказываю их требования.



А дальше решайте сами. То есть мы вроде как по ясинскому намёку должны отдать США Крым (не Украине, а именно США), прекратить помощь Донбассу, признаться в отравлении Скрипаля, пустить их шпионов на наши оборонные заводы, позволить и дальше выдвигать ультиматумы – и тогда это вызовет изменения отношений США к России.



Сказал бы он такое в 41-м, например, – «Мы должны выполнить действия, которые бы вызвали изменение отношения Германии к СССР»? Очень сомневаюсь.

Сейчас он это говорит про США. Мы должны изменить – они ничего менять не должны. Тогда они изменят к нам отношение. То есть денег дадут и похвалят. Но внешне так всё сформулировано – не прикопаешься.



Вроде как человек со стороны отстранённо комментирует происходящее где-то на далёкой планете. Поверьте, у человека родом из украинской Одессы периода зрелого социализма, прошедшего все этапы научной карьеры в СССР, искусство нейтральных формулировок отточено до филигранности.



Кто хочет за язык поймать – не надейтесь. Не получится. Но в то же время всё так сказано, что всем всё понятно. И своим, и чужим – хотя кто у Ясина свой, а кто чужой – это отдельная тема.

Откуда они такие берутся?

Это хороший вопрос. Откуда все эти Ясины, Магомедовы, Басилашвили, Макаревичи, Ахеджаковы, Кикабидзе, Ротару, Вайкуле? Почему все они, будучи русофобами и диссидентами, не только сделали блестящую карьеру в СССР, но и в нынешней России продолжают процветать? Не скрывая своей ненависти к политическому курсу страны, давшей им всё?

Я не удивляюсь, когда олигархом становится Прохоров с его папой из высшего руководства страны. Не удивляюсь таким же Потанину и Титову. Это советская столичная аристократия, она местная и делала со страной то, что хотела.



Их страна – что хотят, то и делают. Но эти окраинные откуда? Зачем и кому они нужны? Кто их подтянул и зачем? Только не говорите, что они такие талантливые и пробивные, потому что такие голодные. Без Ельцина ни один Абрамович бы не состоялся. Ни один одесский экономист Ясин не стал бы министром российской экономики.

Вся диссидентская рать, называемая в просторечии "пятой колонной", возникла и продолжает благоденствовать в России только потому, что её взращивание входило в планы пятой колонны, проникшей после смерти Сталина в руководства страны.



А поскольку лучшие диссиденты – представители национальных окраин, то их смешивание со столичными шизоидами из деградировавших интеллигентов давало самый гремучий коктейль, который смог разнести историческую России вдребезги. Когда началось разрушение страны?



Оно началось с оттепелью Хрущёва. Кто возглавил эту колонну? Её возглавили так называемые юмористы-сатирики. Они проникли везде – от конферанса до авторской песни.

Под флагом борьбы с недостатками внедряемая якобы «смеховая культура» (теоретик – Михаил Бахтин) повела атаку на главные рёбра жёсткости советского менталитета. КВН стал кузницей диссидентов и антисоветчиков.



Всё стало высмеиваться, причём с течением времени уровень юмора становился всю ниже, а уровень пошлости всё выше. Народ подсел на иглу смеха как на наркотик и стал стремительно деградировать.



По каким-то неизвестным мне причинам там не оказалось ни одного выходца из имперского центра. Был один поэт-сатирик Александр Иванов, но его сатира была какой-то другой, возвышенно-печальной. Даже шутил он как-то по-другому, без сальностей и вульгарности.

Очищение

Всё это нашествие в столицу армии будущих местечковых экономистов, сатириков, писателей, будущих диссидентов, лицемеров и ненавистников своей страны, было далеко не случайным. Это была осознанная и целенаправленная политика предателей в партийно-государственном руководстве СССР.



Было принято решение брать курс на уничтожение социализма и сброс национальных окраин. На том уровне культуры, на котором находился советский народ, сделать это было невозможно.

Русофильскую и просоветскую имперскую элиту было нужно вытеснить и заменить космополитичными выходцами из национальных окраин, не укоренённых в соборной русской идее, русской культуре и заражённых преклонением перед иностранщиной, с которой граничили территории, на которых они родились и выросли.



Разумеется, это породило движение сопротивления и в литературе, и в критике, но в практике, в театре, в кино, на эстраде – везде шла другая политика. Застой требовал отвлечения граждан от проблем действительности.



Эзопов язык и фига в кармане победили соцреализм. Соцреализм в кино, деревенская проза в литературе не выдержали соперничества с юмористами, комиками и смехачами. Имперцы были превращены в секту неадекватов и загнаны на культурную периферию.

Собственно, очень мало что изменилось и сегодня. Но изменилось. Хотя изменения произошли не благодаря, а вопреки. Никто со смехачами не боролся, просто они надоели и выродились. Они уже сделали своё дело.



Насмеялись до смерти. Страны нет. Её ценности высмеяны и превращены в позор. Никто с либералами от экономики не боролся, просто они не смогли накормить и обеспечить Россию. Страна балансирует на грани пропасти, то отползая от неё, то приближаясь к ней.



Они не только благоденствуют сейчас, но и получают от государства деньги на жизнь, причём, довольно безбедную. При этом они, как и прежде, держат фигу в кармане и не особенно скрывают своего презрения к «этому» государству, «этой» стране и «этому» народу.

Той, прежней России не стало – настоящей и большой, которую мы знали в формате СССР. Осталась Россия малая – бывшая РСФСР. 1/15 того, что было. Она приходит в себя и, качаясь от контузии и скребя окровавленными ногтями по сухой земле, опять собирает осколки разбитого Отечества вокруг себя.



Опять отчаянно и напористо встает на ноги. Опять преодолевает заговор убийц. Но пока сама власть не изгонит диссидентов с почётных и доходных должностей, над страной всегда будет занесён тот топор, который уже однажды её убил.

Ложный стыд перед устранением либералов с господствующих позиций в государстве, вот что губит Россию сильнее, чем всякие санкции и всякие блокады.



Пока Вайкуле, Ясины, Ахеджаковы и Макаревичи не столкнулись с фактом, что нельзя жить в обществе и быть свободным от общества, народ так и не поймёт, а зачем нам нужен патриотизм и жертвы на алтарь Отечества, когда в нём прекрасно процветают негодяи.



Отечество не должно ассоциироваться с Ясиным и Ахеджаковой.



У России должны быть другие герои.

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