Путин принял отставку Евкурова и назначил нового главу Ингушетии (ВИДЕО)

Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Перед назначением российский лидер встретился с бывшим руководителем республики Юнус-Беком Евкуровым. Путин поблагодарил его за работу и принял отставку по собственному желанию.

В администрации главы Ингушетии РИА Новости сообщили, что представление Калиматова (см фото) как врио главы республики состоится в четверг в Магасе.

Калиматов родился 9 апреля 1959 года, окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета. Он работал в прокуратуре Самары и Самарской области, а также Ингушетии.

С 2015 года руководил Управлением Росприроднадзора по Самарской области.

Женат, имеет двоих сыновей.

Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с 30 октября 2008 года. Он объявил о намерении просить президента о своей отставке 24 июня. В телеобращении к жителям республики Евкуров объяснил свое решение разобщенностью власти, общественных и религиозных организаций в регионе.

Читайте также: Шойгу рассказал о планах Запада на Россию