Рассвет

Рассвет приходит к тем, кто видел тьму

Во всём её убийственном величии….

Кто плакал от людского безразличия,

Но безразличным не был ни к кому!

Рассвет приходит к тем, кто был в пути,

Не зная ни усталости, ни лени.

Кто, обессилев, падал на колени,

Но поднимался. Продолжал идти!

И, зажимая волю в кулаки,

Вдруг находил ромашковое поле,

И, задыхаясь от щемящей боли,

Свои ладони прятал в лепестки!

К тем, кто, похоронив свои мечты,

И, помянув их, устремлялся дальше.

Кто смог среди предательства и фальши,

Не растерять душевной чистоты!

Нечаянно в небесной синеве,

Вдруг распахнутся солнечные двери.

Рассвет приходит к тем, кто верил в свет.

Абсурдно, до последнего. Но — верил!

Автор: Иван Андреев

Иван Андреев – "Рассвет приходит к тем, кто видел тьму", читает Виктор Корженевский



Источник: http://nashaplaneta.su/news/rassvet_prikhodit_k_tem_kto_videl_tmu/2019-07-25-72938