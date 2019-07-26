Рассвет приходит к тем, кто видел тьму
Рассвет
Рассвет приходит к тем, кто видел тьму
Во всём её убийственном величии….
Кто плакал от людского безразличия,
Но безразличным не был ни к кому!
Рассвет приходит к тем, кто был в пути,
Не зная ни усталости, ни лени.
Кто, обессилев, падал на колени,
Но поднимался. Продолжал идти!
И, зажимая волю в кулаки,
Вдруг находил ромашковое поле,
И, задыхаясь от щемящей боли,
Свои ладони прятал в лепестки!
К тем, кто, похоронив свои мечты,
И, помянув их, устремлялся дальше.
Кто смог среди предательства и фальши,
Не растерять душевной чистоты!
Нечаянно в небесной синеве,
Вдруг распахнутся солнечные двери.
Рассвет приходит к тем, кто верил в свет.
Абсурдно, до последнего. Но — верил!
Автор: Иван Андреев
Иван Андреев – "Рассвет приходит к тем, кто видел тьму", читает Виктор Корженевский
Источник: http://nashaplaneta.su/news/rassvet_prikhodit_k_tem_kto_videl_tmu/2019-07-25-72938