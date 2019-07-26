Почему эзотерика так популярна? Виталий Сундаков

В чем скрыты тайные знания? Где на самом деле находится главное место силы? Возможно ли путешествовать, сидя на диване? Чем объясняется все возрастающий интерес к эзотерике? Откуда у людей внутренняя тяга к неизвестному и желание узнать, кто мы и откуда?

Помогает ли эзотерика вылечить душу? Почему славянская тема сегодня тесно переплетается с эзотерикой? Кто придумал русскую йогу и славянскую Камасутру? Можно ли воспользоваться эзотерическими концепциями, не упорядочив свою внутреннюю систему знаний? Почему нужно разбираться в мировых религиозных концепциях? Чем опасна десакрализация знаний? Почему вера не может быть светской, преподаваться в школах и демонстрироваться по телевидению? Зачем все ищут места силы, когда самое главное место силы – сам человек?

Что значит «стремиться к гармонии»? Что такое любовь и счастье? Какие виды страха существуют на планете? Возможно ли просветление без понимания корневых понятий? Почему лучше всех путешествует тот, кто сидит на месте? Российский путешественник, президент Фонда русских экспедиций и путешествий, член Русского географического общества Виталий Сундаков рассуждает, к чему приводит отсутствие мировоззренческого фундамента: как выйти из рефлекторного состояния в сознательное и вернуться из путешествия измененным?

__

Вышла в свет новая книга Виталия Сундакова "Забытые тайны золотого языка" Конспект лекций Русской Школы Русского Языка

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5l7esDnKNIg