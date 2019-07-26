Главная » Видео, Мировоззрение, Психология, Творчество

Почему эзотерика так популярна? Виталий Сундаков

13:23. 26 июля 2019 Просмотров - 81 Один комментарий Опубликовал:

В чем скрыты тайные знания? Где на самом деле находится главное место силы? Возможно ли путешествовать, сидя на диване? Чем объясняется все возрастающий интерес к эзотерике? Откуда у людей внутренняя тяга к неизвестному и желание узнать, кто мы и откуда?

Помогает ли эзотерика вылечить душу? Почему славянская тема сегодня тесно переплетается с эзотерикой? Кто придумал русскую йогу и славянскую Камасутру? Можно ли воспользоваться эзотерическими концепциями, не упорядочив свою внутреннюю систему знаний? Почему нужно разбираться в мировых религиозных концепциях? Чем опасна десакрализация знаний? Почему вера не может быть светской, преподаваться в школах и демонстрироваться по телевидению? Зачем все ищут места силы, когда самое главное место силы – сам человек?

Что значит «стремиться к гармонии»? Что такое любовь и счастье? Какие виды страха существуют на планете? Возможно ли просветление без понимания корневых понятий? Почему лучше всех путешествует тот, кто сидит на месте? Российский путешественник, президент Фонда русских экспедиций и путешествий, член Русского географического общества Виталий Сундаков рассуждает, к чему приводит отсутствие мировоззренческого фундамента: как выйти из рефлекторного состояния в сознательное и вернуться из путешествия измененным?
__
Вышла в свет новая книга Виталия Сундакова "Забытые тайны золотого языка" Конспект лекций Русской Школы Русского Языка

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5l7esDnKNIg

Метки: частное мнение

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Почему эзотерика так популярна. Виталий Сундаков
...все возрастающий интерес к эзотерике? Откуда у людей ...откуда? Помогает ли эзотерика вылечить душу? Почему славянская тема сегодня... тесно переплетается с эзотерикой? ...стремиться к гармонии»? Что такое любовь и счастье? Какие...
Веземар. Почему нельзя смешивать язычество, эзотерику, восточный ведизм и нью эйдж
... и родовая традиция становятся очень популярными. За последние несколько лет выросло... опасность. Разберем в чем и почему. Родовая традиция, Род, культура – это... и культуры, религиозные направления. Такие, как, например, эзотерика, восточный ведизм, нью эйдж...
Глава 4. Что и каким образом
...». А почему это случилось именно так, Вы уже понимаете. Так что же такое К..., которые удерживались какими-то направлениями эзотерики, передавались из поколения в поколение..., для убийства клеток будет недостаточно. Популярный миф опровергли ещё в 1993...
Наука не хочет знать. Часть 9 [Как работает «Карма» на самом деле?]
...есть поступает, по мнению невежественных эзотериков, так, как поступил бы человек.... я постараюсь коротко и популярно изложить материалы академика Николая ...которых полуграмотные индусы и жуликоватые эзотерики почему-то считаются «большими специалистами...
Солнцепоклонничество — это плохо?
..., что в наличии имеется популярный в интернете цикл «Обманутая ... политики ими владеют. А эзотерика, как мы знаем, имеет... на солнце сознательно. Это эзотерика или наука? Растения зимой... хилыми. Это — наука или эзотерика? Так почему же идею о прямом влиянии...
И всё-таки она круглая?.. Пост-ответ сторонникам плоской Земли
..., города, холмы и так далее, и так далее. Почему же они не видны...», «исцеление верой» и сейчас очень популярны у харизматиков (новопятидесятников), вроде Владимира...сегодня, в третьем тысячелетии, всевозможные "эзотерики" и «учёные» пропагандируют полую Землю...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)