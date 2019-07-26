Чужой “праздник”

Коротко по заявлениям на тему того, что российскую делегацию не пригласили в Польшу на мероприятия посвященные 80-й годовщине начала 2-й мировой войны.На мой взгляд, делать там совершенно нечего, особенно в текущих реалиях отношений РФ с Западом.Тем более, что СССР вступил во вторую мировую войну 22 июня 1941 года и эта дата у нас отмечается на государственной уровне и зафиксирована в официальной историографии.Разговоры о том, что СССР в сентябре 1939 после разгрома немцами Польши вернул себе отторгнутые Польшей в 1919-1921 годах Западную Украину и Западную Белоруссию (а значит, тоже как-бы вступил в войну) разбиваются о простой факт – Польша войну СССР так и не объявила. Лишь через несколько месяцев после своего разгрома, польское правительство заявило, что "де-факто находится в состоянии войны с СССР", но де-юре войны так и не объявила (примерно так себя вел и ведет Порошенко, который "де-факто воюет с Россией, но почему-то войну не объявляет"). Так что во вторую мировую войну СССР вступил именно 22 июня 1941 года, что одновременно стало и началом Великой Отечественной Войны.Поэтому, пусть немцы с поляками сами отмечают свой сентябрьский междусобойчик.У нас бы лучше озаботились приданием большей значимости празднованию дня победы во 2-й мировой войне, который на мой взгляд у нас незаслуженно мало отмечают, не желая излишне раздражать японцев, которым надо периодически напоминать о том, как именно Курилы оказались в составе России, чтобы не забывали "исторических оснований".И если уж так хочется отметить события 1939 года, то надо отмечать юбилеи Освободительных походов Красной Армии освободивших Западную Украину и Западную Белоруссию от панского ига. Если кто-то на Украине будет не согласен с такой постановкой вопроса, можно всегда предложить вернуть Львов и Западную Украину "законным владельцам", если есть возражения против Освободительного похода.В общем, не вижу большой проблемы в отсутствии России на подобных мероприятиях. Надо не подстраиваться под чужие, а создавать свои, через призму отечественной, а не зарубежной истории.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5163082.html