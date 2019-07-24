Троцкистский выродок и честнейший человек
10:51. 24 июля 2019 Просмотров - 195 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Товарищ Хрущев разоблачает культ личности Сталина.
Доклад на V Московской областной партийной конференции
Рабочая Москва, № 129, 1937
РИСПИС:
Итак, я высказался относительно репрессированных военных. Мне трудно перечислить их всех, хочу остановиться лишь на некоторых из них. Возьмем Гамарника, заместителя наркома обороны СССР. Это был большой политический деятель и очень хороший организатор, человек, который принимал непосредственное участие в создании Красной Армии. Его роль как заместителя наркома обороны тоже была весьма велика.
Скажут, что Гамарник не был казнен. Знаю, Гамарник сам застрелился. Но он предвидел, что будет казнен. К нему пришли, чтобы его арестовать, и он застрелился. Палачи пришли тянуть его на плаху, и он решил, что лучше будет покончить жизнь самоубийством. Это был честнейший человек.
(Хрущёв Никита Сергеевич. "Время. Люди. Власть." (Воспоминания). Книга I)
https://poltora-bobra.livejournal.com/1462599.html – цинк
Хрущев и Гамарник.
> - Предательство троцкистского выродка Гамарника говорит о том, что враг глубоко законспирировался! Надо усилить во много раз большевистскую бдительность и зоркость … Беспощадно раздавим банду предателей и изменников!
> – Возьмем Гамарника, заместителя наркома обороны СССР. Это был большой политический деятель и очень хороший организатор, человек, который принимал непосредственное участие в создании Красной Армии… Палачи пришли тянуть его на плаху, и он решил, что лучше будет покончить жизнь самоубийством. Это был честнейший человек.
Троцкистский выродок превращается…превращается троцкистский выродок…в честнейшего человека!
Данная история интересна не только наглядным переобуванием Хрущева, который валил все на Сталина, пытаясь представить дело так, что он всегда был против репрессий (для чего после смерти Сталина уничтожались документы связанные с ролью Хрущева в организации репрессий), но и тем, что именно в таком контексте происходила "реабилитация" некоторых лиц репрессированных в 30-е годы по делу о заговоре в РККА.
PS. Касательно темы ошибок Сталина, история с Хрущевым достаточно показательна – наглядная ходячая ошибка, которая особенно рельефна в контексте сталинского тезиса – кадры решают все.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5156518.html
«…Согласно заветам, что мира древнее Огню будут преданы злобные змеи. Теперь совершу Я земли очищенье, Теперь принесу Я огню приношенье, Сказал [Бог] жрецам: «Для такого обряда Всё то, что потребно устроить нам надо». Тогда-то пришли, как велел Повелитель, И жрец-охранитель, и жрец-исполнитель. Избрали равнину под радостным небом, Обильную солнцем, плодами и хлебом. Воздвигли, чтоб род уничтожить змеиный, Огромный алтарь посредине равнины». «Сюда, на алтарь, устремитесь быстрее, О, злобные змеи, кусливые змеи! Спешите лесами, полями, лугами, Сегодня сожрёт вас великое пламя». «Жрецы повторяли свои заклинанья, Создав в государстве змеином стенанья, Заставив спокойно дремавших проснуться, А самых жестоких и злых – содрогнуться. И змеи, своим побуждённые роком, На гибель, на смерть устремились потоком. Ползли, не желая, ползли они в страхе, Вельможи, учёные, стражи, монахи, Врачи, палачи, песнопевцы, гуляки, Творившие зло на свету и во мраке». «Ползли, и ползли, и ползли миллионы, – Поток бесконечный, огнём поглощённый. Они материнскою прокляты властью, Ползли, пожираемы огненной пастью. Что было для чистого сердца страшнее, Чем злобные змеи, кусливые змеи? А ныне смотрели живые творенья, Как топливом стали они для горенья. Те самые змеи, сообщество злое, Что ужас на всё наводило живое, – Бессильны, безвольны, покорны, трусливы, Теперь устремились в огонь справедливый…»
А был Никита просто васей, который вообще не понимал сути жыдовских комбинаций, и мёл всякую лажу, которую ему жыды подсказывали, и на него же своё деpьмо свешали. В этом и состоит “роль Хрущёва в исТории” – другой нету…
Ну не надо упрощать.
Никита хитрое ХОХЛИЩЕ а Сталин хитрое ГРУЗИНИЩЕ.
Они и тогда и сегодня и вместе и рядом и против РОССИИ.
Посади сегодня в Кремль Саакашвили или Зелёнкина и всё повторится СНАЧАЛА.
Россию сотрут и даже имя её запретят.
Вырежут.
И Сталин и Жрущ два брата и нет разницы.
Социалистическую революцию в России “подготавливали” капиталисты (или диктатура буржуазии). Каким образом? Это везде одинаково. Капиталисты создают рабочему классу невыносимые условия существования (большая продолжительность рабочего дня, низкая зарплата, высокие налоги, платная медицина и пр.). Даже стачки и митинги не спасают рабочий класс. Спасает только социализм. Более подробно Ф.Энгельс “Положение рабочего класса в Англии”.
Социализм это высшая стадия развития общества, высшая стадия развития сознания.
Можете задать вопрос: почему в СССР произошёл откат от социализма к низшей стадии общественно-экономической формации капитализму? Постараюсь ответить кратко.