Польша пригласила Германию, а не Россию на 80-летие начала Второй мировой

Польша пригласила Германию отметить 80-летие начала Второй мировой войны, но не позвала Россию, следует из информации, предоставленной РИА Новости пресс-службой президента Польши.

В Польше ежегодно проводят памятные мероприятия в день нападения нацистской Германии и начала Второй мировой войны — 1 сентября. Мероприятия традиционно проходят на мысе Вестерплатте в Гданьске в 04.48. Именно в это время началась первая бомбардировка польской территории.

Актуальные союзники

В этом году отмечать дату начала Второй мировой войны Польша решила в кругу своих нынешних союзников. «Эти драматические события Польша будет отмечать вместе со странами, с которыми мы сегодня тесно сотрудничаем в интересах мира во всем мире, основанного на принципах соблюдения международного права», — заявили в пресс-службе польского президента.

В пресс-службе также уточнили, что к приглашенным странам относятся: члены НАТО, Европейского союза, Восточного партнерства, в том числе Белоруссия, как член этой инициативы.

Тот факт, что именно Германия напала на Польшу 1 сентября 1939 года, Варшаву не смущает, так как теперь обе страны вместе входят в состав НАТО и Евросоюза.

Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин ранее подтвердил, что на памятные мероприятия приглашена канцлер Германии Ангела Меркель.

«Я не хочу заранее подтверждать, но мы являемся оптимистами», — сказал он, отвечая на вопрос, приедет ли Меркель в Польшу.

Главный гость

Особую надежду официальная Варшава возлагает на визит 1 сентября президента США Дональда Трампа. Президент Польши Анджей Дуда во время недавнего визита в США лично повторил приглашение Трампу посетить Польшу и выразил надежду, что такой визит состоится.

Официального ответа на это приглашение Белый дом еще не огласил, но неофициально в Польше уже сообщают, что Трамп приедет в Польшу 31 августа и останется до 1 сентября.

В надежде на это, как неофициально сообщает польская пресса, руководство страны готовится перенести памятные мероприятия из Гданьска в Варшаву.

Россию не позвали

Отсутствие России на мероприятиях 80-летия начала войны официальная Варшава объяснила нарушением международного права в 1939 году. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. После этого часть территории Польши отошла к Германии, а другая часть — к Советскому Союзу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия РФ не могут считаться полноценными.

В свою очередь польский вице-премьер Сасин заявил, что отсутствие в приглашении России обусловлено вооруженным конфликтом на юго-востоке Украины.

«Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу», — заявил он.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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