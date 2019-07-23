Коллеги из Изборского клуба, поинтересовались оценкой противостояния между консерваторами и либералами в западном обществе. Не надо тешить себя иллюзиями, дорогие друзья. У России только два союзника – её армия и флот. А не консерваторы, не зарубежные коммунисты, не «панславяне». Все это мы уже проходили.

Источник: Изборский клуб

Противостояние консерваторов и либералов. Часть первая. Мнение Николая Старикова

Тему нарастающего противостояния в мире между консерваторами и либералами отчетливо можно проследить, если регулярно мониторить в соцсетях наиболее популярные аккаунты представителей той или иной стороны, которые ведут известные и читаемые люди: журналисты, политики, общественные деятели, популярные блогеры. Читая то, о чем пишут сторонники Трампа в США, или сторонники Брекзит в Британии, или «правые» в Германии и Франции, отчетливо видны общие черты, которые их объединяют.

Во-первых, противостояние нелегальным мигрантам, пожалуй, это самая главная тема, которая обсуждается. Причем, это актуально как для США, так и для Европы. Можно сказать, это стержень, вокруг которого строится вся нынешняя конструкция пропаганды консервативного движения. Отсюда вытекают следующие общие для, назовем их, патриотических сил Штатов и Западной Европы постулаты: традиционные ценности, как правило, христианские, отрицание мультикультурализма как такового, утверждение западной цивилизации, как общества, состоящего из отдельных народов и государств. Можно сказать, что западные консерваторы исповедуют принцип — США для американцев, Британия для британцев, Германия для немцев, Франция для французов. Не то, чтобы они проповедуют национализм с элементами расизма, но позиция у них в этом вопросе весьма однозначная. Если ты не принимаешь законов и традиций страны пребывания, ты должен её покинуть или, если говорить по-русски, – где родился, там и сгодился.

Еще один важный общий элемент западного консервативного движения, это антикоммунизм. Как правило, все они считают либералов продолжателями политики коммунистического интернационала, размывания национальных границ, установления жесткой диктатуры с отсутствием или притеснением гражданских свобод. Ко всему вышеперечисленному, пропаганда консервативных идей на Западе имеет и ярко выраженную антиисламскую тенденцию. В их понимании ислам – чуждая западной цивилизации культура, которая не должна иметь широкого распространения в западном мире.

Нужно сказать, что риторика и западных консерваторов, и либералов уже подходит к точке кипения, когда за словесными перебранками в дело может пойти физическая сила. И отчасти вина в этом, как ни парадоксально, лежит на либералах, которые провоцируют своим поведением и своими заявлениями консервативную часть западного общества. И речь здесь идет как о либеральной политической верхушке, так и о различных либеральных движениях и организациях, и даже отдельных представителях.

В принципе, что касается либерализма в Европе, то он как две капли воды похож на наш отечественный. Такая же риторика, такие же провокации и т.д. Но у нас своя история отношений с этой частью общества, которая хотя и имеет внешнее сходство с противостоянием либералов и консерваторов на Западе в некоторых вопросах, все же имеет также и фундаментальные различия.

Мы решили спросить мнение членов Изборского клуба о том, как они относятся к подобному противостоянию в Западном мире, каковы перспективы такого противостояния, и что делать Государству Российскому в этой ситуации?

Сегодня мы опубликуем первую часть разговора, а в качестве нашего собеседника будет писатель, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков.

— Николай, Ваше отношение к нарастающему конфликту консерваторов и либералов в западном обществе, что ожидать миру от этого противостояния и чего ожидать России?

— Честно скажу, подобные вопросы меня удивляют. Поскольку по сути перед нами перелицовка перенесенной на XXI век идеи противостояния пролетариата и буржуазии. Все ровно то же самое. Переводя на язык начала XX века, мы скоро увидим, как немецкий пролетариат схватится с немецкой буржуазией, английские рабочие наконец-то разберутся с представителями эксплуататорских классов на своем острове, ну, а французские работяги наконец-то протянут руку дружбы рабочим из Италии.

И как вам эта концепция XX века? Хоть что-то из нее подтвердилось, хотя бы один раз? Идея, что национальные различия будут стерты, а людей будут объединять исключительно классовые границы, на мой взгляд, абсолютно не подтвердилась. Точно так же идет теперь разделение между консерваторами и либералами. Давайте не будем выдавать желаемое за действительное. Противоречия между Великобританией и Германией не приведут к крушению немецкого или британского государства.

Консерваторы, точно так же придя к власти, будут продолжать быть соперниками России, они будут продолжать проводить информационную войну и говорить, что мы исторически виноваты во всем том, в чем нас обвиняют сегодня. Поэтому давайте не будем забывать, что у русского народа может быть только два союзника – его армия и флот, как сказал когда-то великий император Александр Третий.

— Николай, в Европарламенте выступал лидер Партии независимости Соединённого Королевства Найджел Фараж, который, обосновывая выход своей страны из ЕС, сказал буквально следующее: «То, что вы видите сегодня, является попыткой ЕС взять под контроль каждый аспект нашей жизни. ЕС хочет построить централизованную, недемократическую, обновленную форму коммунизма, в которой нации перестанут иметь какое-либо значение. Слава Богу, мы уходим!» Можно ли говорить, что Фараж, как весьма популярный британский политик, сформулировал главные претензии европейских консерваторов к европейскому либерализму?

— Я не могу ни соглашаться, ни спорить с этим человеком просто потому, что он высказывает не свои мысли, а чистую политическую конъюнктурную заказуху. Поскольку этот политик является олицетворением выхода Британии из ЕС, то, естественно, он должен высказать в адрес Европейского союза определенные обвинения, а дальше смотрите, что он говорит, кого он использует в качестве некоего «эталона зла»? Нас, Россию. Советский Союз. Коммунистов.

Причем обращаясь к ЕС, он де факто говорит, что они такие же плохие, как Советский Союз. Что тут обсуждать? Я с этим соглашаться не могу, а обсуждать подобные глупости считаю ниже своего достоинства.

— Т.е. на Ваш взгляд, Россия в результате противостояния либералов и консерваторов на Западе, в случае победы последних, просто получит нового соперника и говорить о серьезном изменении в отношения между нами не приходится?

— На ринг против нас просто выйдет другой, более молодой и тренированный боец. Больше не поменяется ничего. Поэтому обсуждать трусы и майку этого нового противника я считаю ненужным занятием.

Продолжение