Сводки от ополчения Новороссии 16 октября 2017
- 14:55 Бойцы НМ ЛНР соблюдают «минские соглашения», но отпор ВСУ готовы дать — Марочко.
- 13:54 Оккупированный Донбасс: военного лицея не будет, будут уроки боевого гопака (ВИДЕО).
- 11:11 «Он был лучшим командиром Новороссии, прагматиком и бойцом», — Г.Дубовой о Мотороле (ФОТО).
- 06:00 Армия с народом: Военные ДНР оказали помощь детскому социальному центру (ВИДЕО).
Бойцы НМ ЛНР соблюдают «минские соглашения», но отпор ВСУ готовы дать — Марочко
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Оккупированный Донбасс: военного лицея не будет, будут уроки боевого гопака (ВИДЕО)
На оккупированной Киевом территории ДНР собираются ввести уроки боевого гопака в опорных* школах. Об этом заявил глава так называемой «Донецкой облгосадминистрации» Павел Жебривский.
Также Жебривский пообещал построить Сечь с «частоколом, башнями, куренями и полосой препятствий».
«Те дети, которые будут заниматься боевым гопаком, будут 3–5 дней проходить обучение на этой Сечи», — пояснил Жебривский.
К счастью для детей, оказавшихся на оккупированных Киевом территориях Донбасса, пока гопак планируют сделать факультативным, а не обязательным уроком.
Примечательно, что ранее анонсированное открытие военного лицея на базе школы-интерната №3 в Краматорске отменяется — по-видимому, деньги у Киева нашлись только на боевой гопак.
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* опорные школы – средние учебные заведения в больших селах и райцентрах, в которых учатся школьники из ближайших небольших сел
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«Он был лучшим командиром Новороссии, прагматиком и бойцом», — Г.Дубовой о Мотороле (ФОТО)
Ровно год назад был убит русский герой, лучший командир Новороссии, Арсен Павлов. Моторола…
Сокрушаться, произносить дежурно-страдальческие речи «ушёл не вовремя, до срока», «он столько ещё мог бы сделать» — нельзя, грешно.
Он — в отличие от сотен миллионов человекообразных, родившихся только затем, чтобы безвестно сгинуть, — своё земное предназначение исполнил.
«Широк человек, я бы сузил», — эта формула великого Достоевского, вложенная им в уста героя «Братьев Карамазовых», в юности вызывала у меня протест и раздражение, ибо вокруг наблюдалась сплошь серая масса, сновали толпы одномерных человекоподобных, о коих можно было сказать лишь одно: «Узок человек, я бы расширил…»
Мало встречал я в своей жизни тех, о ком с восхищением и неизбывной благодарностью могу сказать: «Широк человек! Никаких для него нет преград!» Один из них — Арсен.
Почему он так хотел воевать?
Ответ обывателя ущербно-примитивен: жажда острых ощущений, стремление почувствовать себя сверхчеловеком, убивать безнаказанно, купаться в лучах славы…
Моторола — подлинный пассионарий, человек длинной воли, с внутренней энергией, перехлестывающей через все психологические и социальные плотины, выросший в бедной семье в лихие, сгубившие миллионы русских людей годы ельцинщины, мог стать антигероем. Но всем существом своим он воспротивился окружающему беснованию, он знал: предназначение его иное — героическое.
В лихие и пустые 90-е Эдуард Лимонов писал: «Наше общество ничего не может предложить молодежи, кроме мрачных обязанностей мента, солдата, пьяного веселья молодого рабочего или мрачной жизни заключенного…»
Эту оценку, не будучи знакомым с творчеством Эдуарда Вениаминовича, в разговоре Моторола воспроизвёл почти дословно. Неправедных богатеев, криминалов, одержимых потребительством крыс в человечьем обличье он свирепо презирал.
Наделённый природным умом и редчайшим в наше время нравственным чутьём он научился себя контролировать, направлять энергию на благо окружающих. Ему было открыто: каждый из нас создан из утрат и несбывшихся надежд, обрести в земной юдоли можно лишь право на героическую смерть и светлую память потомков.
У него был только один способ заслужить такое право, остаться в памяти народа — стать прославленным воином, и он стал им.
Политики он чурался. На вопрос, каким видит политическое и социально-экономическое устройство Новороссии, отвечал: «Не вникаю. Как народ решит. Главное — чтобы все русские жили в одном большом государстве и не было такого социального неравенства, как сейчас».
Не был Моторола ни романтиком-идеалистом (в отличие от большинства ополченцев первой волны), ни простоватым батяней-комбатом, каким его выставляли публике федеральные СМИ.
Был он в хорошем смысле прагматиком, бойцом, задавшимся целью стать первым во всём, а это предполагало воинскую карьеру и медийную поддержку.
Недалёкие соратники и откровенные завистники упрекали его в стремлении к саморекламе и пиару, чуть ли не в звёздной болезни. А командир использовал свою, победами заслуженную славу как инструмент и только. В отличие от расплодившихся ныне виртуальных героев он за известность и любовь народа платил собственной кровью.
По опыту чеченской кампании он знал: чем известнее подразделение — тем больше страха испытывает противник, а это значит, что победы можно достичь с меньшими потерями. Чем выше звание и влияние — тем легче решать проблемы снабжения, вооружения, обучения своих бойцов и больше пользы можно принести им и обществу в целом.
Моторола единственный в моей жизни человек, который полностью соответствовал формуле идеального руководителя, был тем, кто при минимуме противоречивой информации в меняющихся обстоятельствах любой степени сложности способен в кратчайший срок дать поведенческий максимум — руководство к действию для себя и подчинённых, обеспечивающее достижение цели.
Рассчитывая умалить славу лучшего, непобедимого командира Новороссии, убили его подло, не в открытом сражении. Они просчитались: убить можно только того, кто не жил в высшем смысле. А командир, оставшись в нашей памяти, продолжает воевать.
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С войны возвращаются только трусы да мёртвые. Живые навсегда остаются в бою, их — живых — всегда слишком мало, чтобы возвращаться, они не могут бросить тех, кто снова и снова должен идти в атаку.
За Новую Россию. Во всех смыслах Новую и Великую. За страну, в которой у каждого должно быть и будет великое будущее.
Геннадий Дубовой, специально для «Русской Весны»
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Армия с народом: Военные ДНР оказали помощь детскому социальному центру (ВИДЕО)
14 октября Вооруженные силы ДНР, совместно с фондами «Руспомощь» и «Ни шагу назад» провели гуманитарную акцию по оказанию помощи Харцызскому детскому социальному центру.
В этом учреждении находятся дети из неблагополучных семей, которые благодаря привезённым подаркам смогли ощутить по-настоящему семейное внимание.
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