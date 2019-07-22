Юрий Селиванов, “Бэкграунд”, выпуск № 302. “Город обманутых самоубийц”

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Итак, несомненно, великий вопрос о свободе воли, как бы он ни был запутан, не представлял бы затруднений, если бы умели вполне проникнуться идеей, что природа существа, одарённого разумом, заключается только в сознании и что поскольку одарённое разумом существо сознаёт, оно не утрачивает ничего из своей природы, каким бы путём сознание в него ни вливалось.
Фото президента на фоне ржавых кораблей впечатляет…;))
Хоть бы ракурс подобрали, убогие…;))
Там ВСЕ фото такие ))
Они ВСЕ кричат истерично БЕГИ……
БЕГИ отсюда пока вменяем.
Но вменяемых там не осталось…..