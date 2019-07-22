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Плата за спасение России.

11:26. 22 июля 2019 Просмотров - 228 3 коммент. Опубликовал:

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Мне часто говорят те кто постоянно критикует Путина за его противоречивую внутреннею политику, о том что Путин есть "ставленник Ельцина", верный продолжатель дела ЕБНа в распродаже России странам Запада и конкретно США. Слова то какие обличающие! Так и пышущие "гневом праведным" ополчившихся на "предателя интересов народа Путина". Впрочем, на сию тему смысла нет долго "мыслею по древу растекаться", все мы читали опусы "красноокрашенных авторов" нашего ресурса, а так же и либеральной направленности писак, мысли коих удивительно синхронно звучат, и в чудном резонансе пребывают.

Ельцин "привёл Путина во власть","Путин приемник Ельцина", только и слышим мы со всех сторон. Да, Путина привёл к власти ЕБН, не спорю, это лежит на поверхности. Именно на поверхности. И никакой критикан даже и не попытался осмыслить простую истину, задать себе простой, сам собой напрашивающийся вопрос, "а с чего это властолюбец Ельцин, да вдруг добровольно власть кому то передал"? С какого это такого перепуга Ельцин на такой шаг пошёл? Тот самый Ельцин который упиваясь властью в пьяном раже по три премьер министра в год менял?

Вы верите в то что сей алкаш - властолюбец добровольно власть отдал? Вы верите в то что имея "семейный бизнес по разграблению и продаже России оптом", Ельцин добровольно от него отказался?

Путина упрекают за то что построили "Ельцин - центр", за открытие памятника Солженицину, упрекают за то что Чубайс до сих пор не сидит на зоне отбывая заслуженное наказание. Да за многое осуждают. Осуждают не утруждая себя включением мозгов, а у кого они, мозги то есть, есть, те умалчивают вполне осознанно.

Так о чём же умеющие думать из противников Путина в России скромно так умалчивают? А о простой истине.

Они говорят правду, и о том что Путина к власти Ельцин привёл, и о многом другом говорят правду. Но, ПРАВД может быть много, а ИСТИНА бывает только одна.

Истина заключается в том что это всё , есть только плата за спасение России. И строительство "Ельцин - центра", и пожизненные гарантии семье Ельцина, и гуляющий на свободе в кредит Чубайс, всё это плата за, ВНИМАНИЕ" Плата за добровольную передачу власти Путину, плата за спасение России от распада и уничтожения.

Ельцина ради спасения России вынудили передать власть Путину. Каким образом, нам конечно же не скажут, и вряд ли мы это когда либо узнаем.

Почему нельзя было просто отстранить от власти Ельцина объявив его предателем, арестовать и посадить? Вроде бы это решение лежит на поверхности.

А мозги включить? Стали бы другие страны, и тем более страны - члены СовБеза ООН, разговаривать с УЗУРПАТОРОМ власти? С человеком совершившим государственный переворот в России и силой отстранившим от власти ЛЕГИТИМНОГО президента?

Долго ли просуществовала Россия в условиях полной международной изоляции, и всеобъемлющих санкций?

Так вот, все эти кажущиеся непонятными явления, и "Ельцин -центр", и пожизненные гарантии, и Чубайс на свободе, и новые олигархи, которые уже под контролем государства, всё это ПЛАТА ЗА СПАСЕНИЕ РОССИИ. 

И не такая уж и чрезмерная, если вдуматься конечно.

Источник: https://cont.ws/@fybcbvjd/1393573

Метки: политика, противостояние, Путин, Россия

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 939 611
    чужой 22 июля 2019 в 11:53

    Этого мы не узнаем никогда. Когда нерусские коммунисты грабили последнее,
    капитан Путин в Германии вышел в разъяренную толпу с пистолетом и сказал,
    – ” Последняя пуля мне “. Тогда толпа разъяренных немцев разошлась.
    Против ограбления Союза было еще что то. Шел “баш” за “баш”

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  • 10537 6215
    Maleos 22 июля 2019 в 12:00

    Умные уже давно разобрались, что к чему. А объяснять дебилам такие тонкости значит метать бисер.. им же надо не мозгами шевелить, а чавкать и хрюкать. Пусть всё останется, как есть: богу – богово, дебилу – дебилово…

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  • 1487 1358
    Дана 22 июля 2019 в 12:44

    А, ведь, правда-то приведённой картинки в том, что те, кто говорит круг/квадрат и т.п., просто не видят картинку в целом и, соответственно, не понимают сути. Так что, правда,как и истина всегда одна.
    Не ведитесь на хитроумные ложные утверждения!

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