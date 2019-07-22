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Кризис в Персидском заливе в зарубежной карикатуре

23:05. 22 июля 2019 Просмотров - 163 Нет комментариев Опубликовал:


Кризис в Персидском заливе в зарубежной карикатуре.



















































Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5153023.html

Метки: Британия, Израиль, иран, карикатуры, нетаньяху, нефть, Персидский залив, США, танкеры, Трамп, хаменеи, юмор

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