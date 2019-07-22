Кризис в Персидском заливе в зарубежной карикатуре
23:05. 22 июля 2019 Просмотров - 163 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Кризис в Персидском заливе в зарубежной карикатуре.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5153023.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5153023.html
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Господи, Боже мой, удостой: не чтобы меня утешали, но чтобы я утешал; не чтобы меня понимали, но чтобы я понимал; не чтобы меня любили, но чтобы я любил. Ибо, кто дает, тот получает; кто забывает себя, тот обретает; кто прощает, тому простится; кто умирает, тот просыпается к вечной жизни.