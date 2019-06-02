Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 июня 2019

Идлибская зона остается предметом повышенного внимания и обеспокоенности. Это единственный крупный регион, который все еще находится во власти десятков тысяч боевиков террористических группировок, предпринимающих попытки прорвать линию обороны правительственных войск.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Банды Идлиба готовятся к наступлению в Латакии и Хаме

Не похоже, что джихадисты готовы добровольно оставить занимаемые позиции в демилитаризованной зоне. В настоящий момент боевики террористической организации перегруппировывают силы, стягивая все доступные резервы из центральных районов зоны деэскалации в горную часть провинции Латакии.

Так, в окрестности поселений Кбана, Сирмания и Мааранд, расположенных к югу и юго-западу от города Джиср-эш-Шугур, только за последние несколько дней прибыло до 500 радикальных экстремистов на 70 пикапах-«техничках». В составе колонн периодически появляется тяжелая бронированная техника, в том числе танки, а также артиллерия: мобильные системы залпового огня и 120-миллиметровые минометы.

Концентрация экстремистских групп в буферной зоне может указывать на подготовку боевиков к очередным наступательным действиям, что напрямую противоречит астанинским договоренностям и сочинскому соглашению.

Также продолжает поступать информация о перемещении в район Ас-Сахрии на юге провинции Идлиб новых групп боевиков и техники. Террористы проводят мероприятия по переброске резервов для восполнения потерь и наращивания группировки, действующей против правительственных сил.

Вечером 31 мая вблизи Ас-Сахрии была замечена колонна из 8 пикапов с пулеметами и трех грузовиков, перевозивших людей. По словам очевидцев, еще на двух машинах были загружены различные ящики, скорее всего с боеприпасами. Судя по количеству машин, боевиков в колонне было не менее 70 человек.

Кроме того, сообщается, что в район населенного пункта Майдан-эль-Газаль, находящегося в трех километрах от Ас-Сахрии, переброшена бандгруппа группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» численностью около 100 человек. Помимо стрелкового оружия этот отряд оснащен четырьмя минометами. Очевидцы утверждают, что видели несколько ПТРК «ТОW» американского производства.

Ранее сообщалось о движении колонн с боевиками вблизи населенных пунктов Эль-Хобейт и Эль-Хуайдж, расположенных рядом с Ас-Сахрией.

Эти перемещения подтверждают предположения о подготовке боевиками ударной группировки для наступления на город Кафер-Набуду, освобожденный от террористов правительственными войсками 26 мая.

Эс-Сахрия находится всего в 8 км северо-западнее Кафер-Набуда.

Близость расстояния позволяет террористам вести прицельный огонь по городу и окрестностям из всех видов имеющегося у них артиллерийского вооружения, включая самодельные минометы.

Ежедневным обстрелам подвергаются не только позиции правительственных войск, но и гражданские объекты — школы и больницы. От огня боевиков страдают мирные жители.

Несмотря на то, что Турция, которая должна была обеспечить соблюдение режима прекращения огня боевиками в идлибской зоне деэскалаци,и со своими обязательствами не справилась, ответственность за активизацию боевых действий страны Запада пытаются возложить на Сирию.

При этом не учитывается тот факт, что к обострению противостояния в идлибской зоне привела попытка наступления на Хаму, предпринятая группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» в середине мая.

Эта авантюра террористов завершилась контратакой правительственных войск, которая привела к освобождению Кафер-Набуды и ряда близлежащих населенных пунктов.

Россия и Турция обсуждают сложную ситуацию

Неудивительно, что обстановка в Идлибе дважды обсуждалась на этой неделе на самом высоком уровне. Накануне данный вопрос поднимался в ходе переговоров начальников генеральных штабов России и Турции генерала армии Валерия Герасимова и генерала армии Яшара Гюлера.

В четверг, 30 мая, президент России Владимир Путин также обсуждал с турецким лидером Реджепом Эрдоганом важность развития совместной работы для стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации.

По итогам этих телефонных переговоров обеими сторонами отмечена необходимость принятия дополнительных мер для прекращения огня и нейтрализации угрозы со стороны террористических группировок во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

Повышенное внимание к северо-западному региону продиктовано чрезмерной активностью боевиков на юге зоны деэскалации, в том числе в северных районах провинции Хамы и горной части провинции Латакия, где продолжают фиксироваться случаи обстрелов с стороны террористов из тяжелого вооружения.

По данным военных источников, с 25 мая по 1 июня задокументировано 79 фактов нарушения режима прекращения огня в горной Латакии. При этом минометный огонь открывался боевиками-исламистами 59 раз, из артиллерии — 7 раз и систем залпового огня — 3. В результате обстрелов погибло 7 мирных жителей и 10 сирийских военнослужащих, получили ранения 12 жителей и 5 военных сирийской армии.

В сентябре 2018 года по итогам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Сочи было принято решение о создании демилитаризованной зоны глубиной 15–20 километров вдоль линии соприкосновения формирований террористов и подразделений регулярных войск.

Предполагалось, что из этой территории будут выведены отряды экстремистов и тяжелые вооружения. Но лидеры джихадистов отвергли условия достигнутых на межгосударственном уровне соглашений, поглотив более мелкие группировки и подчинив себе практически всю зону деэскалации. Демилитаризованная зона по-прежнему является районом сосредоточения маневренных групп боевиков с минометами и РСЗО для поражения мирных населенных пунктов, а также мест дислокаций регулярных войск.

Вполне закономерно, что анклав «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая, «Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*), исключен из режима прекращения боевых действий. Фактически, это делает его законной мишенью для нанесения ударов.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.