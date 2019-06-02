Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 июня 2019
- 04:30 «Спасибо России!» — арабы тепло встречают военный конвой ВС РФ (ФОТО).
- Вчера 22:30 Мелодии войны «арабского квартета».
- Вчера 20:45 Сирия: Боевики готовят наступление, сосредотачивая большие силы в Идлибе и горах Латакии.
«Спасибо России!» — арабы тепло встречают военный конвой ВС РФ (ФОТО)
В населенный пункт Маарин в сирийской провинции Хама прибыл конвой Минобороны России.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Российскими военными из Центра по примирению враждующих сторон была произведена выдача 500 продовольственных наборов общим весом более 2,1 т. В каждом продовольственном наборе продукты первой необходимости: рис, мука, сахар, мясные и рыбные консервы.
Жители Маарин тепло приветствовали военнослужащих, которые прибыли с гуманитарной колонной.
Провинцию Хама постоянно обстреливают террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и других бандформирований. Как и во многих населенных пунктах данного региона в Маарин очень много домов, разрушенных боевиками, требующих ремонта и восстановления инфраструктуры. Гуманитарная ситуация в населенном пункте остается нестабильной.
Глава администрации поблагодарил от лица всех жителей российских военнослужащих за оказанную помощь.
«Мы очень благодарны России за поддержку и оказанную помощь. Эта помощь безгранична. Сегодня, благодаря России мы начали восстанавливать школу и свои дома. Российские военнослужащие завезли нам несколько тонн стройматериалов для их восстановления. Наши жители очень гордятся дружбой с Россией», — сказал глава администрации Мухамед Абдула Альхазури.
Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2122 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 3,5 тысяч тонн.
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Мелодии войны «арабского квартета»
О роли Катара в конфликте между Саудовской Аравией и Ираном и дипломатических маневрах в Персидском заливе на фоне эскалационной риторики США и Ирана.
Мелодии войны «арабского квартета»
Обострение ситуации в Персидском заливе заставляет ключевых арабских игроков внести изменения в свои региональные приоритеты. На фоне повышения риска войны с Ираном встаёт вопрос консолидации арабских рядов, выступления единым фронтом против «агрессивной политики» соседней шиитской державы.
Саудовская Аравия, по всей видимости, решила, наконец, нормализовать отношения с Катаром. Если не получится полного урегулирования, что представляется маловероятным, то ставится задача минимум: дистанцировать полуостровной эмират от Ирана и склонить его к пересмотру отношений с Турцией. После разразившегося в июне 2017 года межарабского кризиса Катар пошёл на активное сближение с Анкарой и восстановление дипломатических отношений с Тегераном — двумя нынешними оппонентами Эр-Рияда в регионе. При такой общей расстановке сил возможный военный конфликт с Ираном не обещает крупнейшей арабской монархии ничего хорошего. Следует что-то менять, и эти напрашивающиеся изменения уже просматриваются в действиях основных фигурантов разыгрываемой на наших глазах ближневосточной партии.
На прошлой неделе Катар сообщил Соединённым Штатам, что примет участие в конференции в Бахрейне 25−26 июня, на которой будет обсуждаться экономическая часть мирного плана администрации Дональда Трампа по палестино-израильскому урегулированию. Позднее официальная Доха подтвердила получение приглашения от короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза аль-Сауда принять участие в арабских саммитах 30 мая в городе Мекка.
Саудовская Аравия пригласила Катар для участия в двух экстренно созванных форумах — Лиги арабских государств (ЛАГ) и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Ещё за несколько дней до этого представители Катара утверждали, что не получали подобного приглашения на два саммита, в ходе которых по инициативе Саудовской Аравии обсуждалось последнее обострение в регионе, в частности, недавние атаки на нефтяную инфраструктуру королевства.
Вопрос участия Катара в любом мероприятии, где присутствуют официальные лица Саудовской Аравии, остаётся проблематичным в связи с продолжающим оставаться неурегулированным межарабским кризисом. Однако крайне напряжённая ситуация в Персидском заливе и нарастающее противостояние США и их арабских союзников с Ираном внесли свои коррективы в позицию Эр-Рияда. И не только. Ранее представители Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявили, что нынешние «критические обстоятельства» в регионе требуют «единой позиции арабов и стран Персидского залива».
В последние дни священного для мусульман месяца Рамадан (завершится 4 июня) семья Аль-Сауд провела на территории королевства фактический «смотр сил» арабского мира перед вероятным прямым столкновением с Ираном. Катар от приглашения не уклонился, хотя и снизил уровень своего участия в инициированных саудовцами мероприятиях: эмир Тамим бин Хамад аль-Тани не почтил своим присутствием межарабские консультации. Катар был представлен премьер-министром страны Абдаллой бин Насером аль-Тани, и этот уровень, как отметили комментаторы, стал наиболее высоким за два года, минувших с начала межарабского кризиса.
Так или иначе, но жесты на сближение сделаны с обеих сторон. И в этом свою лепту, безусловно, внесла американская сторона. В течение последних двух лет Катар пребывает в условиях дипломатической и транспортной блокады со стороны «арабского квартета» (Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн). Тот факт, что катарцы примут участие в конференции в конце июня на территории Бахрейна, показывает, что США удалось получить «зелёный свет» от саудовцев. Источники в Вашингтоне относят этот дипломатический успех в актив нынешней ближневосточной команды в Белом доме, возглавляемой советником президента США Джаредом Кушнером.
Примечателен факт нежелания палестинцев послать своих представителей в Манаму, хотя их, как и израильтян, сама повестка этого межгосударственного форума касается в первую очередь. Но Палестина уже давно находится на ролях мало что решающего игрока в регионе, решения за которого норовят принимать её финансовые и политические спонсоры. К таковым и относится Катар, поэтому его участие в конференции в Бахрейне выглядит вполне логично. Доха выступает основным финансовым донором Палестины в арабском мире. Причём и «материковой» Палестины (Западный берег Иордана и Восточный Иерусалим) и её анклавной части (сектор Газа), находящейся под контролем движения ХАМАС. Последнее к тому же имеет на катарской территории зарубежный филиал своего политбюро. Ранее в мае власти Катара объявили, что предоставят палестинской администрации на Западном берегу 300 миллионов долларов (в виде грантов и займов) в дополнение к 180 млн гуманитарной помощи для Газы.
25 мая МИД Катара опубликовал заявление относительно конференции в Бахрейне, в котором подчёркивалось, что эмират «не пожалеет усилий для внесения своего вклада в решение всех проблем, стоящих перед арабским миром в целом, сохраняя при этом свои твёрдые принципиальные позиции и высшие интересы арабских народов, включая братский палестинский народ». Упоминание «твёрдых принципиальных позиций», разумеется, отсылает к конфликту Дохи с «арабским квартетом». Но одно то, что Катар не проигнорировал оба приглашения — от США и Саудовской Аравии — о многом говорит.
Впрочем, у Дохи нет особого выбора, поле для дипломатического маневра у этой арабской столицы в Персидском заливе весьма ограничено. Катар оказался в щепетильной ситуации, он фактически лишён выбора той или иной стороны конфликта, учитывая нахождение на его территории передовых баз ВС США. Это авиабаза «Эль-Удейд», куда ранее были переброшены стратегические бомбардировщики В-52 и которая все последние годы используется Центральным командованием ВС США (CENTCOM) для проведения операций в Ираке, Сирии и Афганистане. Если дело дойдёт до прямого конфликта с Ираном, «Эль-Удейд» непременно будет использован американскими военными в регионе в соответствующих целях. Здесь действует Центр управления воздушными операциями CENTCOM. База считается основным инструментом многовариантного планирования боевого применения авиации в оперативно-стратегической глубине во взаимодействии с мобильными и экспедиционными силами, включая войска союзников США. На территории Катара также действует военная база «Эс-Салия», где располагается передовой орган управления CENTCOM.
Между Ираном и Катаром нет договорённости о неиспользовании своих территорий во враждебных целях по отношению друг к другу. Зато между Вашингтоном и Дохой имеются двусторонние соглашения с прописанными в них гарантиями обеспечения безопасности полуостровного эмирата и взаимопомощи в случае регионального вооружённого конфликта с участием Ирана.
На фоне крайне напряжённых отношений с Саудовской Аравией и ОАЭ (с первой у Тегерана ныне нет полноценных дипломатических сношений после конфликта с Эр-Риядом в начале 2016 года) иранские власти периодически поднимали вопрос заключения двусторонних пактов о ненападении с арабскими монархиями залива, а также предлагали создание многостороннего механизма поддержания безопасности в этом регионе исключительно силами прибрежных стран. Однако все подобные инициативы Тегерана до сегодняшнего дня остаются невостребованными.
Пожалуй, единственно возможным в нынешних условиях вариантом разрядки ситуации представляется установление между Ираном и США конфиденциального канала общения при посредничестве одного из арабских государств. Но и в этом вопросе Катар не может быть полезен иранцам. Между Дохой и Тегераном после июня 2017 года отношения заметно улучшились, однако не стали настолько близкими, чтобы можно было говорить о полном взаимном доверии. Ранее свои услуги потенциального медиатора между Ираном и США предложили Ирак и Оман. Именно они лучше всего подходят на роль «передаточного канала».
26 мая с рабочей поездкой в Омане находился замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Здесь он провёл встречу с главой оманской дипломатии Юсуфом бин Алави бин Абдаллой. В те же часы в Багдаде находился министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Тем не менее, напрашивающиеся предположения официальный Тегеран поспешил опровергнуть указанием на то, что никакой подготовки к созданию «горячей линии» связи с Вашингтоном при содействии Багдада или Маската не имеет места быть.
Так или иначе, но после Омана замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи посетил Катар и Кувейт. Иран готов вступить в диалог с арабскими странами Персидского залива для деэскалации обстановки на Ближнем Востоке, заявил Аракчи после переговоров 28 мая в Дохе с главой МИД Катара Мухаммедом бин Абдулрахманом аль-Тани. Обе стороны «выразили обеспокоенность по поводу эскалации и проблем в регионе», говорилось в заявлении катарского внешнеполитического ведомства.
Со всеми указанными арабскими странами Иран, в отличие от трёх нынешних «законодателей мод» в арабском мире — Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ — сохранил в целом ровные отношения. Этот фактор Тегеран пытается использовать в двух главных целях: не допустить формирования против него широкой арабской коалиции и держать в качестве резервного варианта установление быстрого непрямого канала коммуникации с американской администрацией.
Десять лет назад, летом 2009 года, подобный конфиденциальный канал между Ираном и США был установлен при содействии султана Омана Кабуса бин Саида. Тогда это создало предпосылки для заключения в июле 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в бытность Барака Обамы в Белом доме. Теперь, после одностороннего выхода США из СВПД в мае 2018 года, расширения американских санкций против Ирана и концентрации администрацией Дональда Трампа военных сил вокруг Исламской Республики, задача примирения США и ИРИ для арабских медиаторов значительно усложнилась.
Все последние месяцы руководство Ирана заявляло, что будет придерживаться линии «ни войны, ни переговоров» с США. При этом не уточнялось, подпадает ли под такие «переговоры» ведение опосредованного третьей стороной диалога по конфиденциальной линии общения. А значит шансы на востребованность арабского медиаторства всё же сохраняются. Однако вместе с ними остаётся высокой и вероятность попадания Ирана в крайне опасную для него ситуацию испорченных отношений со всеми арабскими монархиями залива. Пока этого Тегерану удаётся избегать. Иранцы отточили навыки игры на межарабских противоречиях, особенно после разразившегося летом 2017-го кризиса вокруг Катара. Между тем любой масштабный военный конфликт в регионе может в одночасье отбросить Иран в состояние «одинокой державы», находящейся в глухой обороне. Похожая ситуация была во время ирано-иракской войны 1980−88-х гг., и тогда Тегерану едва удалось выстоять перед лицом относительно единого фронта арабских противников.
Иран отверг то, что он назвал «необоснованными обвинениями», выдвинутыми по итогам арабских саммитов, прошедших 30 мая в саудовской Мекке. В пятницу МИД Исламской Республики выступил с заявлением, в котором указывается, что Саудовская Аравия присоединилась к США и Израилю в их «безнадёжных усилиях» по мобилизации регионального мнения против Тегерана.
Именно четвёрка в лице Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна задаёт антииранский тон в арабском мире, находясь в авангарде всех инициатив по сдерживанию «преступного поведения» Тегерана в регионе. Подобная формулировка в избытке представлена в арабских СМИ после двух саммитов в Мекке. Каждая из трёх монархий «квартета» продвинула в итоговые документы саммитов собственное видение того, что Иран должен сделать на пути отказа от «враждебности» по отношению к своим соседям. Саудовская Аравия потребовала прекратить вмешательство в дела других арабских государств, упомянув Сирию и Йемен, а также незамедлительно остановить поставки йеменским хуситам баллистических ракет, которыми они периодически атакуют саудовскую территорию. Стараниями Объединённых Арабских Эмиратов в текст принятых в Мекке документов вошла ставшая уже традиционной ссылка на «оккупацию» Ираном трёх островов в Персидском заливе (Большой и Малый Томб, Абу Муса), «принадлежащих» ОАЭ. По инициативе же Бахрейна иранцев вновь обвинили в поддержке Ираном «террористических организаций» на территории островного королевства.
Итогом работы саммитов ЛАГ и ССАГПЗ стали и заявления административных глав этих организаций с обращённым к Ирану призывом «пересмотреть свою роль» в ближневосточном регионе.
«Чрезвычайный саммит Лиги арабских государств в Мекке призвал Иран пересмотреть свою роль в регионе», — сообщил генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт.
В свою очередь, генсек ССАГПЗ Абдуллатиф бин Рашид аль-Заяни заявил, что Совет подтвердил свою солидарность с Саудовской Аравией и ОАЭ после недавних атак в регионе Персидского залива.
А пока Соединённые Штаты и арабские монархии приступили к проведению совместных «расширенных патрулей» в акватории Персидского залива. Об этом ранее сообщило командование 5-го оперативного флота ВМС США со штабом базирования в Бахрейне (в зону ответственности входит Ближний Восток). «Расширенные патрули» стартовали ещё 18 мая. Согласно информации, операции сил США и стран региона направлены на «усиление координации друг с другом в поддержку регионального военно-морского сотрудничества и обеспечение безопасности на море».
https://eadaily.com/ru/news/2019/06/01/katar-iranu-ne-posrednik-melodii-voyny-arabskogo-kvarteta – цинк
PS. Неплохой разбор, правда упускается роль Турции, которая ныне имеет большое влияние на Катар, так как она по сути стала гарантом безопасности в условиях подготовки Эр-Риядом военной интервенции. За все эти военные услуги Катар уже расплатился предоставлением доступа турецкому военному контингенту, кредитными вливаниями в турецкую экономику и личными презентами Эрдогану. И разумеется Турция также заинтересована в возможности влиять через Катар на ситуацию в Персидском заливе. Так что Анкара при желании, может повлиять на политику Катара как в пользу Ирана, так и в пользу его оппонентов.
PS2. Несколько десятков американских генералов написали открытое письмо Трампу, где предостерегали его от войны с Ираном, угрожая тяжелыми последствиями для США и региона. Генералитет можно понять, тут из Ирака с большим трудом выползали, а из Афганистана еще только предстоит уходить с позором. Втягиваться в очередную военную авантюру с сомнительными перспективами в интересах Израиля и Саудовской Аравии, выглядт очередной авантюрой, о чем Трампа в свое время информировал предыдущий министр обороны Мэттис, предлагая более рациональные методы давления на Иран. Но сейчас Трамп окружен целой сворой экстремистов, поэтому опасения военных из кулуаров прорываются в публичную плоскость.
Плюс видео иранского подземного хранилища для баллистических ракет.
Иран продолжает занимать позицию, что войну он ни в коем случае первым не начнет, но если на него полезет, ударит так, что мало никому не покажется. Публичные демонстрации различных ракет служат иллюстрацией к громким заявлениям представителей иранского военного ведомства и КСИР.
Но главная проблема тут пожалуй даже не ракета, а то, что в случае военного конфликта, он распространится сразу на несколько государств, которые станут полем боя для столкновения про-иранских сил и их оппонентов.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Сирия: Боевики готовят наступление, сосредотачивая большие силы в Идлибе и горах Латакии
Идлибская зона остается предметом повышенного внимания и обеспокоенности. Это единственный крупный регион, который все еще находится во власти десятков тысяч боевиков террористических группировок, предпринимающих попытки прорвать линию обороны правительственных войск.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
Банды Идлиба готовятся к наступлению в Латакии и Хаме
Не похоже, что джихадисты готовы добровольно оставить занимаемые позиции в демилитаризованной зоне. В настоящий момент боевики террористической организации перегруппировывают силы, стягивая все доступные резервы из центральных районов зоны деэскалации в горную часть провинции Латакии.
Так, в окрестности поселений Кбана, Сирмания и Мааранд, расположенных к югу и юго-западу от города Джиср-эш-Шугур, только за последние несколько дней прибыло до 500 радикальных экстремистов на 70 пикапах-«техничках». В составе колонн периодически появляется тяжелая бронированная техника, в том числе танки, а также артиллерия: мобильные системы залпового огня и 120-миллиметровые минометы.
Концентрация экстремистских групп в буферной зоне может указывать на подготовку боевиков к очередным наступательным действиям, что напрямую противоречит астанинским договоренностям и сочинскому соглашению.
Также продолжает поступать информация о перемещении в район Ас-Сахрии на юге провинции Идлиб новых групп боевиков и техники. Террористы проводят мероприятия по переброске резервов для восполнения потерь и наращивания группировки, действующей против правительственных сил.
Вечером 31 мая вблизи Ас-Сахрии была замечена колонна из 8 пикапов с пулеметами и трех грузовиков, перевозивших людей. По словам очевидцев, еще на двух машинах были загружены различные ящики, скорее всего с боеприпасами. Судя по количеству машин, боевиков в колонне было не менее 70 человек.
Кроме того, сообщается, что в район населенного пункта Майдан-эль-Газаль, находящегося в трех километрах от Ас-Сахрии, переброшена бандгруппа группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» численностью около 100 человек. Помимо стрелкового оружия этот отряд оснащен четырьмя минометами. Очевидцы утверждают, что видели несколько ПТРК «ТОW» американского производства.
Ранее сообщалось о движении колонн с боевиками вблизи населенных пунктов Эль-Хобейт и Эль-Хуайдж, расположенных рядом с Ас-Сахрией.
Эти перемещения подтверждают предположения о подготовке боевиками ударной группировки для наступления на город Кафер-Набуду, освобожденный от террористов правительственными войсками 26 мая.
Эс-Сахрия находится всего в 8 км северо-западнее Кафер-Набуда.
Близость расстояния позволяет террористам вести прицельный огонь по городу и окрестностям из всех видов имеющегося у них артиллерийского вооружения, включая самодельные минометы.
Ежедневным обстрелам подвергаются не только позиции правительственных войск, но и гражданские объекты — школы и больницы. От огня боевиков страдают мирные жители.
Несмотря на то, что Турция, которая должна была обеспечить соблюдение режима прекращения огня боевиками в идлибской зоне деэскалаци,и со своими обязательствами не справилась, ответственность за активизацию боевых действий страны Запада пытаются возложить на Сирию.
При этом не учитывается тот факт, что к обострению противостояния в идлибской зоне привела попытка наступления на Хаму, предпринятая группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» в середине мая.
Эта авантюра террористов завершилась контратакой правительственных войск, которая привела к освобождению Кафер-Набуды и ряда близлежащих населенных пунктов.
Россия и Турция обсуждают сложную ситуацию
Неудивительно, что обстановка в Идлибе дважды обсуждалась на этой неделе на самом высоком уровне. Накануне данный вопрос поднимался в ходе переговоров начальников генеральных штабов России и Турции генерала армии Валерия Герасимова и генерала армии Яшара Гюлера.
В четверг, 30 мая, президент России Владимир Путин также обсуждал с турецким лидером Реджепом Эрдоганом важность развития совместной работы для стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации.
По итогам этих телефонных переговоров обеими сторонами отмечена необходимость принятия дополнительных мер для прекращения огня и нейтрализации угрозы со стороны террористических группировок во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам»*.
Повышенное внимание к северо-западному региону продиктовано чрезмерной активностью боевиков на юге зоны деэскалации, в том числе в северных районах провинции Хамы и горной части провинции Латакия, где продолжают фиксироваться случаи обстрелов с стороны террористов из тяжелого вооружения.
По данным военных источников, с 25 мая по 1 июня задокументировано 79 фактов нарушения режима прекращения огня в горной Латакии. При этом минометный огонь открывался боевиками-исламистами 59 раз, из артиллерии — 7 раз и систем залпового огня — 3. В результате обстрелов погибло 7 мирных жителей и 10 сирийских военнослужащих, получили ранения 12 жителей и 5 военных сирийской армии.
В сентябре 2018 года по итогам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Сочи было принято решение о создании демилитаризованной зоны глубиной 15–20 километров вдоль линии соприкосновения формирований террористов и подразделений регулярных войск.
Предполагалось, что из этой территории будут выведены отряды экстремистов и тяжелые вооружения. Но лидеры джихадистов отвергли условия достигнутых на межгосударственном уровне соглашений, поглотив более мелкие группировки и подчинив себе практически всю зону деэскалации. Демилитаризованная зона по-прежнему является районом сосредоточения маневренных групп боевиков с минометами и РСЗО для поражения мирных населенных пунктов, а также мест дислокаций регулярных войск.
Вполне закономерно, что анклав «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая, «Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*), исключен из режима прекращения боевых действий. Фактически, это делает его законной мишенью для нанесения ударов.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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