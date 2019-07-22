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“Екатерина Великая”. Трейлер

14:27. 22 июля 2019 Просмотров - 142 Нет комментариев Опубликовал:


Трейлер сериала "Екатерина Великая" от HBO.
Посвящен заверщающему периоду царствования императрицы.



Кучно то как пошло. "Смерть Сталина", "Чернобыль", "Последний царь"…
Выглядит так, что где-то в США клон Мединского договорился о том, что надо увеличить число фильмов о российской истории.
С учетом накала клюквы в "Последнем царе", вряд ли стоит ожидать чего-то путного.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5151999.html

Метки: xviii век, екатерина великая, история, кино, сериалы, юмор

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