“Екатерина Великая”. Трейлер
14:27. 22 июля 2019 Просмотров - 142 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Трейлер сериала "Екатерина Великая" от HBO.
Посвящен заверщающему периоду царствования императрицы.
Кучно то как пошло. "Смерть Сталина", "Чернобыль", "Последний царь"…
Выглядит так, что где-то в США клон Мединского договорился о том, что надо увеличить число фильмов о российской истории.
С учетом накала клюквы в "Последнем царе", вряд ли стоит ожидать чего-то путного.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5151999.html