ЕЦБ и МВФ – смена караула. Валентин Катасонов

Концептуал СМИ На пост главы Европейского центрального банка выдвинута исполнительный директор МВФ Кристин Лагард

Фото: marketwatch.com



После майских выборов в Европарламент следующим важнейшим событием в Европейском союзе стало назначение руководителей ключевых институтов ЕС. На чрезвычайном саммите ЕС, который начался в воскресенье, 30 июня, и продолжался без малого сутки, удалось достичь консенсуса по четырём ключевым позициям.

На первом месте стоит Урсула фон дер Ляйен, министр обороны Германии, рекомендованная на пост главы Европейской комиссии. Главой Евросовета предложено сделать Шарля Мишеля, премьер-министра Бельгии. Жозеп Боррель, министр иностранных дел Испании, выдвинут кандидатом на пост высокого представителя ЕС по внешней политике и обороне. Четвёртая позиция – президент Европейского центрального банка (ЕЦБ). На этот пост предложена Кристин Лагард, исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ).

Сейчас президентом ЕЦБ является итальянец Марио Драги. 31 октября истекает положенный восьмилетний срок его пребывания на этом посту, продления срока устав ЕЦБ не допускает.

Удивительно, но в европейской прессе, охочей до всяких версий, тема преемника Марио Драги активно не обсуждалась. По сравнению с другими институтами ЕС Европейский центральный банк – наиболее закрытый. Ещё до появления новости о кандидатуре Кристин Лагард эксперты предсказали, что нынешний президент ЕЦБ, проявлявший всегда большую осторожность, в оставшиеся месяцы может пойти на принятие очень радикальных решений. Последние три заседания ЕЦБ под руководством Драги в июле, сентябре и октябре рассматриваются как возможность возвращения к сверхмягкой («голубиной») денежно-кредитной политике, которую с этого года ЕЦБ обещал сворачивать.

В частности, аналитики ожидают, что ЕЦБ понизит процентные ставки. По депозитам они уже отрицательны, составляют минус 0,4%, а ключевая ставка равна нулю и к осени может стать отрицательной (как, например, у Банка Японии), а по депозитам опуститься до минус 0,8%. При Марио Драги ЕЦБ проводил политику количественного смягчения, которая формально была завершена к 1 января сего года. Европейским центробанком было скуплено государственных долговых бумаг на сумму 2,6 трлн. евро (примерно 3 трлн. долл. США). Эксперты ожидают, что уже летом ЕЦБ возобновит скупку государственных облигаций стран-членов еврозоны и продолжит накачивать европейскую экономику деньгами. Сейчас ЕЦБ может выкупать не более 33% долгов каждого правительства, но Драги намекнул, что правила могут измениться. Повышение лимита до 50% позволит ЕЦБ докупить облигаций ещё на 1 трлн евро. Наблюдатели обращают внимание на то, что Марио Драги синхронизирует курс ЕЦБ с курсом ФРС США, которая с середины июня чётко развернулась в сторону сверхмягкой денежно-кредитной политики.

Длительное проведение «голубиной» политики любым Центробанком действует на экономику разрушительно. Ожидаемая резкая либерализация политики ЕЦБ в последние месяцы пребывания Драги на его посту означает, что на короткое время может возникнуть видимость экономического оживления в Европе, но затем наступит тяжёлое похмелье. И наступит оно тогда, когда на вахту заступит Кристин Лагард. «Пространство для манёвров у будущего президента, кто бы им ни стал, будет очень ограниченным», – заявил 30 июня Юрген Штарк, ранее занимавший должность старшего экономиста ЕЦБ.

Согласно источникам, близким к Елисейскому дворцу, на кандидатуре Лагард настоял президент Франции Эммануэль Макрон. Эксперты говорят, что при этом Макрон заручился поддержкой канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пообещав в свою очередь поддержать назначение министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Франция очень довольна. Все понимают, что ЕЦБ в системе управления ЕС, может быть, даже более влиятельный институт, чем Еврокомиссия.

Европейцы порядком устали от Марио Драги. Он итальянец, но его воспринимают как проамериканского чиновника и лоббиста интересов американского банка Голдман Сакс, где он в своё время занимал высокие посты. Однако не стоит думать, что Кристин Лагард на посту президента ЕЦБ будет проводить решения, выгодные Франции и всей Европе. Она будет таким же проамериканским чиновником. Большую часть своей сознательной жизни Лагард провела в Новом Свете. Четверть века (с 1981 по 2005 г.) работала адвокатом в Чикаго в одной из крупнейших в мире юридических и консалтинговых фирм Baker & McKenzie, где сделала головокружительную карьеру, и в 1999 году стала первой женщиной, возглавившей эту организацию. У Лагард американская хватка. 2005-2011 годы она провела во Франции, занимая должности министра-делегата по внешней торговле (2005-2007 гг.), министра сельского хозяйства и рыболовства (2007-2008), наконец, министра экономики и промышленности (2008-2011). Ее пребывание на министерских постах сопровождалось рождением анекдотов. Находясь на посту министра экономики, она заявила, например: «Если бензин слишком дорог, французам нужно пересесть на велосипеды». Её сравнивают с Марией-Антуанеттой, которой приписывают фразу: «У народа нет хлеба? Так пусть едят пирожные». За американскую бесцеремонность французы окрестили Кристин Лагард Мадам Бестактность.

В 2011 году она вернулась в США, заняв кресло директора МВФ. Её предшественник в Фонде Доминик Стросс-Кан отзывался о Лагард со скепсисом: «Для описания наших отношений с мадам Лагард слово «уважение» вряд ли подходит. Она некомпетентна, это всего лишь красивый фасад».

2 июля председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что Кристин Лагард будет «очень независимым» главой Европейского центрального банка. Это звучит издёвкой. Свою «независимость» Лагар показала на посту директора МВФ, где она была на постоянной связи с Минфином США, который диктовал, что она должна говорить и какие решения проводить. При Лагард нормальная работа Фонда была фактически парализована. Даже либерально настроенные экономисты признают, что в текущем десятилетии МВФ находится в состоянии перманентного кризиса.

Поведением дамы на руководящих постах очень удобно управлять. Во французских судах на неё лежат дела. Находясь на посту министра экономики и промышленности, согласно материалам следствия, она допустила незаконную растрату бюджетных денег на сумму более 400 млн. евро. Споры идут лишь о том, был ли со стороны министра умысел (участие в сговоре) или это была халатность. Дело несколько раз открывали и вновь закрывали. В таком положении Лагард вряд ли будет перечить тем, кто станет давать ей команды с более высоких этажей власти.

А как будет жить МВФ, когда Кристин Лагард оттуда уйдёт? Она уже успела заявить о сложении с себя полномочий главы Фонда в связи с выдвижением на пост президента ЕЦБ. 2 июля исполнительный совет МВФ отреагировал на заявление Лагард: «Мы принимаем решение госпожи Лагард временно отказаться от своих обязанностей в МВФ на период выдвижения. Мы полностью доверяем первому заместителю управляющего директора Дэвиду Липтону в качестве исполняющего обязанности директора-распорядителя МВФ». Дэвид Липтон занял пост первого заместителя директора-распорядителя МВФ 1 сентября 2011 года, а до этого исполнял обязанности специального советника директора-распорядителя Фонда. Он американец. До прихода в МВФ работал специальным помощником президента США, старшим директором по международным экономическим вопросам в Национальном экономическом совете США и Совете национальной безопасности.

Никаких предположений о кандидатуре нового директора МВФ пока нет. По неписаному правилу на этом посту должен находиться европеец. Первый директор Фонда Камиль Гутт (Camille Gutt) был бельгийцем (находился на посту в 1946-1951 гг.). Из последующих десяти директоров МВФ двое были шведами, один немец, один голландец, один испанец. А французов было аж пять: Пьер-Поль Швейцер (Pierre-Paul Schweitzer; 1963-1973), Жак де Ларозьер (Jacques de Larosière; 1978-1987), Мишель Камдессю (Michel Camdessus; 1987-2000), Доминик Стросс-Кан (Dominique Strauss-Kahn; 2007-2011), Кристин Лагард (Christine Lagarde; 2011-2019). За весь период активной деятельности Фонда (1946-2019 гг.), равный 73 годам, французы занимали кресло директора МВФ на протяжении 44 лет. Можно сказать, что должность директора-распорядителя Фонда – французская. Скорее всего, окончательно имя преемника Лагард станет известно в августе.

Пост президента ЕЦБ очень непростой, но должность директора-распорядителя МВФ ещё сложнее. Во время нахождения Лагард на этой должности Фонд переживал острейший кризис, связанный с тем, что реформы организации (прежде всего, пересмотр квот стран-членов) блокировались её «главным акционером» – Соединёнными Штатами. При Лагард МВФ под давлением «главного акционера» пустился во все тяжкие, грубо нарушая правила своей работы, особенно при выдаче кредитов Украине. Даме надо радоваться, что она сменит одно кресло на другое. Впрочем, в МВФ она лишь исполняла команды «главного акционера». Видимо, и в ЕЦБ она останется исполнителем команд незримых акционеров этого банка.

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