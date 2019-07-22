Бомбу под СССР заложил Хрущёв

И это не мои слова, а обоснованное утверждение Елены Анатольевны Прудниковой, 1958 года рождения, чьи расследования журналистки-историка, писательницы-архивистки, получили признание практически всей Россией. Прудникова полжизни провела в архивах, и все свои архивные изыскания проверяла своей железной логикой, потому что немало документов было фальсифицировано Хрущёвым, а затем «академиком» Яковлевым, целые отделы занимались этим, послушные приказу, «забыв» про партийную этику и принципиальность. Можно соглашаться или не соглашаться с трактовками Прудниковой, но факт остаётся фактом – каждое её слово железно аргументировано, что признавали корифеи русской историографии Ю.Н. Жуков, Е.Ю.Спицын, А.В.Пыжиков и другие.Я несколько раз пересмотрел короткий видеоролик с её участием (13 мин.), порылся в Рунете в поисках косвенных доказательств и только тогда понял, что Елена Анатольевна права – после смерти Сталина Хрущёв 26 июня 1953 года и на ХХ съезде заложил бомбу под СССР. Понятное дело, что он один не смог бы этого сделать без помощи добровольных и вынужденных помощников из Политбюро и генералитета.Коротенькая цитата: «…Около 2 часов дня Президиум ЦК собрался на очередное собрание, по звонку Хрущёва в кабинет вошли генералы с пистолетами, несколько военных внесли ковёр с мёртвым Берия, после чего Хрущёв сказал: – А теперь будем слушать меня, мы все в одной лодке, нам надо из всего этого как-то выпутываться… Они очень долго сидели, историк Ю.Н.Жуков по журналу посещений проследил – они разошлись чуть ли не в 10 вечера…»Президиум ЦК КПСС, избранный пленумом 16.10.1952. Андрианов, Аристов, Булганин, Ворошилов, Игнатьев, Каганович, Коротченко, Кузнецов, Куусинен, Маленков, Малышев, Мельников, Микоян, Михайлов, Молотов, Первухин, Пономаренко, Сабуров, Суслов, Хрущёв, Чесноков, Шверник, Шкирятов.Прошу запомнить фамилии тех, кого Хрущёв сделал невольными соучастниками заговора с помощью Жукова, и которые спустя десятилетие, продолжая ненавидеть Хрущёва, с трудом, но всё же скинули его.«…За спинами у них стояли генералы с пистолетами – то есть это был конкретно и чётко государственный переворот, тем более что первым человеком в государстве стал человек, который по рейтингу не имел на это никаких прав. Хрущёв, который стал Генсеком КПСС, формально входил в сталинское Политбюро, но кем он был на самом деле, мы прекрасно видим по ВОВ, когда толковые люди старого сталинского Политбюро сидели в тылу и занимались организацией обороны, а Хрущёв болтался на фронте в роли члена Военного Совета, то есть старым сталинцам он был не ровня… Зачем всё это Хрущёву понадобилось? Да, Берия хотел отодвинуть от власти партаппаратчиков и передать реальную власть народу, то есть Верховному Совету… но это не повод – эти люди защищали собственную шкуру, причём грозила им смертная казнь, перевороты производят не ради каких-то няшек, а ради спасения собственных жизней. Ну и что могло грозить хрущёвской команде, которая вычисляется очень просто – это люди, которые пошли резко в гору после возвышения Хрущёва. В гору пошёл маршал Жуков, поднялся Серов и другие, а зачем всё это производилось?…Заговорщики совершили государственный переворот, который и положил начало падению СССР, это не пороки системы, это во многом преобразования самого Хрущёва, а главное, та страшная вещь, которую он произвёл в 1956 году – он начал бить по Сталину, чтобы избавиться от вынужденных заговорщиков – сталинского Политбюро. В 1956 году он заложил бомбу под СССР, которая сработала через 30 лет…»

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9018763.html