Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — сказал глава государства, отвечая на вопрос рабочих о повышении цен на топливо. Его слова приводит ТАСС.
Путин отметил, что рост стоимости бензина на сегодняшний день ниже уровня инфляции.
«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
65% в цене литра - налоги, акцизы, НДПИ, НДС и прочие платежи государству, от которого мы получаем антисоциальные реформы. Плюс аппетиты нефтяных олигархов. Нефть сегодня стоит столько же, сколько и летом 2005г ($63), а бензин подорожал в 3 раза с 16 до 48 руб.//
Глава «Роснефти» Игорь Сечин купил в Москве 5-этажную квартиру за 2 млрд рублей
Глава «Роснефти» Игорь Сечин приобрел квартиру в Москве размером с площадку для игры в хоккей. Об этом пишет издание The Insider
Квартира находится в районе «золотой мили», в жилищном комплексе клубного типа Crystal House по адресу переулок Коробейников, 1. Площадь апартаментов — 1 229 кв. м., они занимают пять этажей. В жилище есть хамам, бассейн, кинотеатр и винная комната.
4 Октября 2018
https://www.rline.tv/news/2018-10-04-glava-rosnefti-i..
Пять этажей, 25 тысяч квадратных метров
Baza рассказала о новом особняке Игоря Сечина в форме буквы «Ж» стоимостью около ₽20 млрд
Проект Baza рассказал о строительстве главой «Роснефти» Игорем Сечиным очередного особняка на Рублевке общей стоимостью около 20 млрд рублей. По данным Baza, Сечин возводит гигантский пятиэтажный особняк на участке в Одинцовском районе Подмосковья, где ранее находился дом, построенный для второй жены главы «Роснефти» Ольги Рожковой, которая несколько лет назад ушла от Сечина к итальянскому гонщику Франческо Провенцано. Сечин, как пишет Baza, после развода снес до основания дом, построенный для бывшей жены, и занялся строительством нового особняка в форме буквы «Ж».
Интересно, что площадь участка, на котором Сечин строит свой новый дом, увеличилась за последние несколько лет почти в 2,5 раза — с 3 до 7,8 гектара. По рассказам внедренного проектом Baza на стройку человека, в строительстве дома Сечина задействована почти сотня рабочих. Между собой они посмеиваются над проектом будущего дома Игоря Сечина в форме буквы «Ж», рассказывает один из бывших строителей. «Хозяйский дом на площадке все между собой называют жопой: и рабочие, и бригадиры, и даже проектировщики. Если тебя посылают на этот объект, то обычно говорят: „Сходи в жопу, сбегай на жопу, тебя в жопу вызвали“ — и другие похожие вариации. Сначала это было шуткой, а потом просто как данность уже: жопа и жопа», — рассказывает один из бывших рабочих.
По его словам, объект строительства находится под «усиленной охраной»: «на подъезде к объекту проверяет ЧОП: осматривают машины, особо „крысятся“ на видеорегистраторы, требуют сдать, смотрят, что записано, делают предупреждения. На самом объекте все камеры повернуты не вовнутрь, а вовне. Здесь уже охраняют росгвардейцы. Они отвечают в том числе и за конфиденциальность: следят, чтобы никто не проносил телефоны, видео- и аудиотехнику».
«Если посмотреть на главный дом сверху, то выше него можно увидеть гору грунта. Его привезли, чтобы сделать насыпную гору. Как рассказывали инженеры, с этой горы, по замыслу Сечина, будет стекать ручей в озеро — озеро, кстати, тоже должны вырыть. Пока даже не приступали», — рассказывает строитель. По его словам, «когда [на стройплощадку] приезжает Сечин, всем устраивают выходной или короткий день: никто его видеть не должен, никого на объекте быть не должно». «Я слышал, что он лично выбирал деревья, которые ни в коем случае нельзя убирать. Показывал, какие спилить, а какие оставить. Они там высокие, красивые. Потом на стволах отметки оставили — пилим или нет», — говорит рабочий.
В пятиэтажном доме Сечина высота потолков составляет 6 метров, по проекту предусмотрен лифт, шахты которого уже заготовлены. У гостевого дома на участке Сечина будет два этажа, высота потолков по проекту здесь тоже 6 метров. Общая площадь домов на участке Сечина может составить 25 тыс. квадратных метров.
Один из ведущих российских архитекторов рассказал Baza, что в общей сложности такие владения могут стоит около 20 млрд рублей: строительство одного квадратного метра обойдется примерно в 5 тыс. долларов, стоимость отделки и интерьеров составит около 25 тыс. евро за квадратный метр в доме Сечина и 10-15 тыс. евро за метр в гостевом доме, отделка всех подсобных помещений обойдется примерно в 112 млн евро в доме Сечина и в 48 млн евро в гостевом доме.
https://www.znak.com/2019-07-04/baza_rasskazala_o_novom_osobnyake_igorya_sechina_v_forme_bukvy_zh_stoimostyu_okolo_20_mlrd
Источник: https://iz.ru/901252/2019-07-19/putin-obiasnil-opasnost-silnogo-ogranicheniia-tcen-na-toplivo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Сережа, а что такой тайный переход от топлива к дому ?
Ждешь подругу поплакать про несчастную страну ?
Да это не серый! это евреец и выпускник МГИМО владик жуковский пиндосникам подмахивает. У них, выпускников МГИМО, мода такая: после практики у жыдосаксов гадить на Россию и Путина. Без сомненья, абсолютно бескорыстно:)).. А серый так, просто недовольный всем…
Это чьё, потом, будет ?
Устал, даже не дочитал сколько он общежитий для будущих хозяев настроил, пусть, пусть пыжится строит больше, до 1917 многие графья да царьки то же строили, все на общаги пошло