Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо

«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.

«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — сказал глава государства, отвечая на вопрос рабочих о повышении цен на топливо. Его слова приводит ТАСС.

Серьезное ограничение стоимости моторного топлива не будет верным, так как из-за этого замедлится развитие российского нефтеперерабатывающего бизнеса, что вызовет новый скачок цен. Об этом в пятницу, 19 июля, заявил президент России Владимир Путин во время визита на Магнитогорский металлургический комбинат.

65% в цене литра - налоги, акцизы, НДПИ, НДС и прочие платежи государству, от которого мы получаем антисоциальные реформы. Плюс аппетиты нефтяных олигархов. Нефть сегодня стоит столько же, сколько и летом 2005г ($63), а бензин подорожал в 3 раза с 16 до 48 руб.//

Как вкладывают средства в предприятия по переработке нефти:

Глава «Роснефти» Игорь Сечин купил в Москве 5-этажную квартиру за 2 млрд рублей

Глава «Роснефти» Игорь Сечин приобрел квартиру в Москве размером с площадку для игры в хоккей. Об этом пишет издание The Insider

Квартира находится в районе «золотой мили», в жилищном комплексе клубного типа Crystal House по адресу переулок Коробейников, 1. Площадь апартаментов — 1 229 кв. м., они занимают пять этажей. В жилище есть хамам, бассейн, кинотеатр и винная комната.

4 Октября 2018

https://www.rline.tv/news/2018-10-04-glava-rosnefti-i..

Пять этажей, 25 тысяч квадратных метров

Baza рассказала о новом особняке Игоря Сечина в форме буквы «Ж» стоимостью около ₽20 млрд

Проект Baza рассказал о строительстве главой «Роснефти» Игорем Сечиным очередного особняка на Рублевке общей стоимостью около 20 млрд рублей. По данным Baza, Сечин возводит гигантский пятиэтажный особняк на участке в Одинцовском районе Подмосковья, где ранее находился дом, построенный для второй жены главы «Роснефти» Ольги Рожковой, которая несколько лет назад ушла от Сечина к итальянскому гонщику Франческо Провенцано. Сечин, как пишет Baza, после развода снес до основания дом, построенный для бывшей жены, и занялся строительством нового особняка в форме буквы «Ж».

Интересно, что площадь участка, на котором Сечин строит свой новый дом, увеличилась за последние несколько лет почти в 2,5 раза — с 3 до 7,8 гектара. По рассказам внедренного проектом Baza на стройку человека, в строительстве дома Сечина задействована почти сотня рабочих. Между собой они посмеиваются над проектом будущего дома Игоря Сечина в форме буквы «Ж», рассказывает один из бывших строителей. «Хозяйский дом на площадке все между собой называют жопой: и рабочие, и бригадиры, и даже проектировщики. Если тебя посылают на этот объект, то обычно говорят: „Сходи в жопу, сбегай на жопу, тебя в жопу вызвали“ — и другие похожие вариации. Сначала это было шуткой, а потом просто как данность уже: жопа и жопа», — рассказывает один из бывших рабочих.

По его словам, объект строительства находится под «усиленной охраной»: «на подъезде к объекту проверяет ЧОП: осматривают машины, особо „крысятся“ на видеорегистраторы, требуют сдать, смотрят, что записано, делают предупреждения. На самом объекте все камеры повернуты не вовнутрь, а вовне. Здесь уже охраняют росгвардейцы. Они отвечают в том числе и за конфиденциальность: следят, чтобы никто не проносил телефоны, видео- и аудиотехнику».

«Если посмотреть на главный дом сверху, то выше него можно увидеть гору грунта. Его привезли, чтобы сделать насыпную гору. Как рассказывали инженеры, с этой горы, по замыслу Сечина, будет стекать ручей в озеро — озеро, кстати, тоже должны вырыть. Пока даже не приступали», — рассказывает строитель. По его словам, «когда [на стройплощадку] приезжает Сечин, всем устраивают выходной или короткий день: никто его видеть не должен, никого на объекте быть не должно». «Я слышал, что он лично выбирал деревья, которые ни в коем случае нельзя убирать. Показывал, какие спилить, а какие оставить. Они там высокие, красивые. Потом на стволах отметки оставили — пилим или нет», — говорит рабочий.

В пятиэтажном доме Сечина высота потолков составляет 6 метров, по проекту предусмотрен лифт, шахты которого уже заготовлены. У гостевого дома на участке Сечина будет два этажа, высота потолков по проекту здесь тоже 6 метров. Общая площадь домов на участке Сечина может составить 25 тыс. квадратных метров.

Один из ведущих российских архитекторов рассказал Baza, что в общей сложности такие владения могут стоит около 20 млрд рублей: строительство одного квадратного метра обойдется примерно в 5 тыс. долларов, стоимость отделки и интерьеров составит около 25 тыс. евро за квадратный метр в доме Сечина и 10-15 тыс. евро за метр в гостевом доме, отделка всех подсобных помещений обойдется примерно в 112 млн евро в доме Сечина и в 48 млн евро в гостевом доме.

https://www.znak.com/2019-07-04/baza_rasskazala_o_novom_osobnyake_igorya_sechina_v_forme_bukvy_zh_stoimostyu_okolo_20_mlrd