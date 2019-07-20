Царские дни. Константин Сёмин // АгитПроп 20.07.2019

Царские дни в Екатеринбурге собирают тысячи верующих. Июльская литургия и крестный ход становятся чем-то вроде неофициального государственного праздника, ведь помимо четырех традиционных ветвей власти у нашего бюрократического баобаба давно отросла пятая — религиозная.



Молебны за что-нибудь хорошее уже перестали быть редкостью в здании бывшего Госплана СССР, где теперь гораздо проще встретить человека в рясе, чем в шахтерской спецовке или рабочем комбинезоне.









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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A8DhmEj6qTQ