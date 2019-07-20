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Царские дни. Константин Сёмин // АгитПроп 20.07.2019

12:36. 20 июля 2019 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал:

Царские дни в Екатеринбурге собирают тысячи верующих. Июльская литургия и крестный ход становятся чем-то вроде неофициального государственного праздника, ведь помимо четырех традиционных ветвей власти у нашего бюрократического баобаба давно отросла пятая — религиозная.

Молебны за что-нибудь хорошее уже перестали быть редкостью в здании бывшего Госплана СССР, где теперь гораздо проще встретить человека в рясе, чем в шахтерской спецовке или рабочем комбинезоне.




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#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A8DhmEj6qTQ

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