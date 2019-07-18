Неуважение к власти, Царские дни, Переговоры в Минске // Галопом по Европам #66

В этом выпуске:

- На Калининской АЭС отключились три энергоблока;

- «Ростех» избавляется от «Мотовилихинских заводов», которые производят системы залпового огня «Град» и «Смерч»;

- Антимонопольная служба замахнулась на РЖД;

- Renault хочет получить господдержку на производство электромобилей в России;

- Реальные доходы в России за полгода снизились почти на полтора процента;

- Иранские военные задержали нефтяной танкер, принадлежащий арабским эмиратам;

- В Нью-Йорке к пожизненному сроку и штрафу почти в 13 миллиардов долларов приговорен один из главных мексиканских наркобаронов – Эль Чапо;

- Сенат США просит ФБР проверить российское приложение FaceApp на предмет угрозы нацбезопасности;

- Полицейским разъяснили, кого нужно наказывать за неуважение к власти;

- Бумажные паспорта в России могут перестать выдавать уже через три года;

- Путин тем временем упростил выдачу паспортов жителям подконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей;

- Прокуратура Москвы занялась «Нестле-Россия»;

- Страховка покроет чуть более 1 процента ущерба от наводнения в Иркутской области;

- Штраф за неоплаченный проезд по платной трассе составит от 2,5 до 10 тысяч рублей;

- Госдума почтила память Николая II и “невинноубиенных жертв гражданской войны” минутой молчания.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=l11cdL7wuZI