Неуважение к власти, Царские дни, Переговоры в Минске // Галопом по Европам #66
В этом выпуске:
- На Калининской АЭС отключились три энергоблока;
- «Ростех» избавляется от «Мотовилихинских заводов», которые производят системы залпового огня «Град» и «Смерч»;
- Антимонопольная служба замахнулась на РЖД;
- Renault хочет получить господдержку на производство электромобилей в России;
- Реальные доходы в России за полгода снизились почти на полтора процента;
- Иранские военные задержали нефтяной танкер, принадлежащий арабским эмиратам;
- В Нью-Йорке к пожизненному сроку и штрафу почти в 13 миллиардов долларов приговорен один из главных мексиканских наркобаронов – Эль Чапо;
- Сенат США просит ФБР проверить российское приложение FaceApp на предмет угрозы нацбезопасности;
- Полицейским разъяснили, кого нужно наказывать за неуважение к власти;
- Бумажные паспорта в России могут перестать выдавать уже через три года;
- Путин тем временем упростил выдачу паспортов жителям подконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей;
- Прокуратура Москвы занялась «Нестле-Россия»;
- Страховка покроет чуть более 1 процента ущерба от наводнения в Иркутской области;
- Штраф за неоплаченный проезд по платной трассе составит от 2,5 до 10 тысяч рублей;
- Госдума почтила память Николая II и “невинноубиенных жертв гражданской войны” минутой молчания.
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