Вершки и корешки либерализма

Пора научиться понимать, что нам говорят. Например, сказано свыше — президентом России В. Путиным в интервью журналу «Financial Times», — что либеральная идея себя изжила. И пошло-поехало: все на полном серьезе обсуждают, как «наш им врезал». Смело так, невзирая на лица журналистов самого рупора этого самого либерализма. Один уважаемый эксперт, со значительным опытом и политической деятельности, и госслужбы даже написал: «Неужто господь услышал наши молитвы?»…

Логично ожидать, что отечественные «либералы» в шоке и срочно пакуют чемоданы. Так?

Присматриваемся, но ни малейшего подобия паники в стане основного (подзападно-либерального) окружения нашего руководителя не замечаем. Весь «экономический блок» — на месте, вполне здоров и даже упитан.

Так это они что-то не понимают, необоснованно самоуверенны? Или, напротив, мы не понимаем, что и зачем сказано?

Более похоже на последнее. «Операция прикрытия» — слышали такой термин?

Напомню: в 2007 году нас обнадежили знаменитой «мюнхенской речью». Что за этим последовало существенное? Не слова красивые, а дела реальные? Правильно: назначение министром обороны России видного специалиста по строительству вооруженных сил Сердюкова. Что было дальше и чем закончилось — всем известно. Скрупулезно выполнивший поставленную перед ним Главнокомандующим задачу видный «строитель вооруженных сил» — опять в фаворе, возглавляет всякие фактически государственные советы директоров в одной из стратегических оборонных сфер…

Аналогично чего ожидать теперь? Хотел предложить кандидатуры (аналогичные Сердюкову) на посты министра экономики, финансов, социального развития, председателей Центробанка и Счетной палаты. Но… эти посты уже заняты более чем достойными и заслуженными перед «изжившим себя» мировым либерализмом фигурами — подобрать на них новых «сердюковых» еще круче, чем есть, не так-то и легко.

В части же действий «сердюковых» по этим направлениям — так, вроде, уже все успешно (с точки зрения «изживших себя» идей) реализуется. Продолжаются самые вульгарные антисоциальные «реформы» — точно под диктат мировых центров неолиберализма.

Напомню, с момента сдачи страны в ВТО на крайне невыгодных с точки зрения возможности научно-технологического и промышленного развития условиях прошло чуть больше пятилетки. Промежуточные итоги? Крайне неутешительные. Но никто не покаялся. Разве что этой священной корове в верности последнее время, вроде, уже не клянутся…

Система общедоступного здравоохранения — практически уничтожена, подменена формально страховой, а фактически коммерческой медициной. Все, строго в соответствии с требованиями ВТО, переведено в «услуги» и коммерциализировано. Отсюда масштабное сокращение коечного фонда и врачей в больницах, ограничения на госпитализацию даже по прежде безусловным показаниям, практическая недоступность для большинства населения жизненно важных лекарств и бесконечные сборы средств в СМИ на «помощь маленькому Ванечке». В каких же «научных» центрах разработаны и спланированы эти «реформы»? Известно — в ВШЭ и иных самых что ни есть центрах, точнее, филиалах глобального живодерского ультралиберализма.

Солидарная государственная пенсионная система, позволявшая в советское время пенсионерам получать порядка 50 процентов от прежнего среднего заработка, намеренно дискредитируется и уничтожается, подменяется навязываемой системой индивидуального накопления, а фактически — кредитования частных «пенсионных фондов». Последний же акт — никак не спровоцированное какими-либо объективными проблемами повышение возраста выхода на пенсию — прямой грабеж миллионов граждан, уже заработавших свою пенсию. А это по чьим рецептам? Неужто разработка Российской академии наук? Или коммунисты и националисты предложили? Да нет, пролоббировали все те же свои — родные «либералы». Опять же, строго в соответствии с рекомендациями Всемирного банка и МВФ.

А бесконечные «инновации» в системе образования, в том числе, с отказом от специалитета и переходом к бакалавриату и магистратуре. А оценка деятельности ученых и научных организаций по индексам цитирования в зарубежных частных системах — это не вершина ли маразма, точнее, прямого предательства национальных интересов, продиктованная теми же центрами неоколониализма под прикрытием либерализма?

Значит, получается, опять лицемерил наш руководитель государства? Ни в коем случае — не смеем даже заподозрить, тем более, что за подобное оскорбление теперь и ответственность предусмотрена. Просто, надо понимать, имел в виду совсем другое. Другое, с его точки зрения, изжило себя, о чем он и поспешил заявить миру. А именно — созидательная суть изначального либерализма как идейного течения, противостоявшего полному абсолютизму. Та самая, против которой мы — граждане — ничего против не имеем, но которая нашим властям — явно поперек горла.

Действительно, ну отняты все более или менее прибыльные бизнесы у чужих — у каких-то не имеющих отношения к нынешней властной команде выскочек и розданы по своим, а вы как хотели бы? Все на равных для всех? Ну пристроены все сыночки нынешних начальников, кто — президентом банка, а кто и уже министром, ну и что в этом такого? А если кто-то не согласен, требует чуть ли ни равных возможностей для всех — вот это и есть возмутительный либерализм, отказ от главной, надо понимать, традиционной ценности — покорности любому начальству.

Вообще, сколько еще можно терпеть, что всякие, не пойми кто, на полном серьезе оспаривают право нынешней команды на власть и распоряжение всем, что есть в стране? Такой либерализм — явно себя изжил! И потому Павла Грудинина давили, давят и будут давить — чтобы другим неповадно было.

С либерализмом в СМИ, как известно, уже давно покончено, все под контролем, но вот интернет — пишут же, буквально, что хотят! То панамские оффшору им не нравятся, то виолончели. Так все и норовят залезть начальству в карман и подсмотреть, что там есть и почему. И картинки эти издевательские, на которых руководители страны — не премудрые пескари, а какие-то прямо-таки сказочные… Значит, за перепосты картинок — сажать! А Интернет — под полный государственный контроль: чтоб мышь не проскочила.

А тут еще некоторые пытаются выходить на улицу и ссылаются при этом на Конституцию… Сама идея, что Конституция важнее права власти взять и запретить — это ведь уж точно себя изжило?

А вот еще выборы, например, в Москве: неужто и впрямь те, кто из правящей партии «Единая Россия», но скрывают это и представляются «самовыдвиженцами», и те, кто к нынешней власти никакого отношения не имеют, но нахально на власть претендуют, должны на выборах соревноваться на равных? И подписи в поддержку собирать одинаково — без «административного ресурса», а потом еще и проверять их — тоже одинаково, да еще и публично? Так вот взять — и допустить альтернативных кандидатов до выборов? Так на то и Росгвардия, чтобы этих кандидатов в кандидаты разгонять — чтоб и духу не было, чтоб народ зря не смущали.

А в Питере что же — разве нельзя просто не принимать документы на муниципальные выборы у тех, кто для власти не «свой»? Почему нельзя, если они — начальники, и им — все можно? Приходится представителей ЦИКа в Питер посылать, изображать их озабоченность…

Вот этот либерализм для нашего властителя — явно неприемлем. Когда, вместо так и напрашивающегося «всем молчать!» и «сидеть тихо!» (а еще была замечательная фраза классово близкого нашим властям: «У кого нет миллиарда, пусть идет в …»), приходится с этими выскочками, которые никто и звать никак, у которых не то, что миллиарда, лишней тысячи нет, как-то почти всерьез разговаривать, делать вид, что их аргументы выслушиваешь и еще какие-то свои доводы приводить. Наконец, когда насылаешь на них полицаев и «росгвардейцев», еще и какие-то протоколы составлять, в суд их зачем-то представлять… И все это вместо того, чтобы просто взять и запороть всех на конюшне…

Кстати, те, кого можно безо всяких протоколов запороть на конюшне, обычно как-то меньше настаивают на своем якобы праве на здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение. Барин смилостивится — будете жить, может еще какими-то крохами со своего барского стола одарит. А не смилостивится — значит, такова его воля и ваша судьба.

Так что «крушению либерализма» радоваться явно рано, во всяком случае, у нас — в России. Демонтажу из либерализма подлежит (и это уже успешно осуществляется) лишь то, что служит нашим интересам — то, что называется у нас «основы конституционного строя». Это про наши права, свободы, гарантии. Уже не тихой сапой зажимается, а еще и с заявлением во весь голос на весь мир, что, мол, «изжило» себя.

То же, что вызыват наше несогласие — неолиберализм, вульгарный либерализм, противостоящий не абсолютизму, но всякой социальности — это наши властители оспаривать не собираются, это их более чем устраивает.

А вообще, чем бы, какой бы идеологией они ни прикрывались, пока они при власти, итог всегда будет один: им — панамские оффшоры, нам — «патриотизм» телепропагандистов с двойным гражданством…

Не напоминает ли сказку о вершках и корешках?