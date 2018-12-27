Вершки и корешки

Вечером 22 декабря 2018 года в калийной шахте под Соликамском произошла трагедия. Пожар на строящейся шахте компании "Уралкалий" заблокировал в ней девять рабочих, все они погибли.

Спасатели совершали свыше шести попыток пройти ниже аварийной отметки, однако из-за сильной температуры и постоянного воспламенения это так и не получилось сделать. Утром 23 декабря после окончательного тушения огня, сотрудники чрезвычайной службы безопасности обнаружили тела девяти шахтёров.

Первой возможной причиной аварии был назван взрыв метана, однако спасатели практически сразу же опровергли эту информацию. Пока что основной версией произошедшего является техногенная авария: весьма вероятно, что в строящейся шахте загорелись высоковольтные провода или монтажная пена, которая наносилась на стены перед отделочными работами. Впрочем, в самом "Уралкалии" уже поспешили сообщить, что ещё в декабре 2017 года объект был передан подрядчику для проведения работ "со всеми мероприятиями, связанными с обеспечением соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда", чем практически попытались снять с себя ответственность за аварию. Как говорится, "стрелочников" уже попытались "назначить", однако корень проблемы, как представляется, лежит несколько глубже.

Вот уже пятый год "Уралкалий" лихорадит. В 2013 году, на фоне скандала с Белоруссией по "калийному делу", компания была продана её тогдашним владельцем, Сулейманом Керимовым, новым собственникам — структурам олигархов Михаила Прохорова и Дмитрия Мазепина. Именно второй бизнесмен и стал фактическим руководителем "Уралкалия", обеспечив контроль над компанией через свою структуру "Уралхим". Впрочем, саму сделку уже почти традиционно российские олигархи финансировали не из своих денег: для целей покупки доли в "Уралкалии" Мазепин получил на "Уралхим" кредит в банке ВТБ в размере 4,5 миллиарда долларов. Для понимания несоразмерности масштабов Мазепина и "Уралкалия" можно привести вторую цифру: в 2015 году Мазепин занял в рейтинге российского списка Forbes 63-е место с капиталом в 1,3 миллиарда долларов, а в 2016 и 2017 годах в рейтинг не попадал. Таким образом, только на покупку "Уралкалия" Мазепину выдали кредит, почти что в три с половиной раза превышающий его состояние — конечно же, в расчёте на то, что "стричь купоны" получится уже с флагмана российского калийного рынка.

Однако, уже начиная с 2013 года дела у "Уралкалия" не заладились: с того времени стоимость компании упала в разы, а к к концу 2016 года чистый убыток его составил более 33 млрд. рублей. В 2017 году компания снова стала прибыльной (заработав 26,1 млрд. рублей), однако в 2018 году снова "просела", показав в первом полугодии убыток в 242 млн. рублей. Причина происходящего банальна: в 2017 году чистый долг "Уралкалия" составлял 5,4 млрд. долларов, а проценты по этим долгам тянули компанию вниз.

Дополнительным фактором неуспеха стало и весьма неудачное размещение акций "Уралкалия" на бирже, в рамках которой олигархи-владельцы также хотели перейти к удобной западной модели публичной компании. Из этого на фоне убыточности "Уралкалия" мало что вышло — и уже в 2015 году компания провела снятие своих акций с Лондонской фондовой биржи; в декабре 2017 года появилось сообщение об уходе с Московской фондовой биржи. Не помогло даже постоянное ослабление рубля, которое помогает любому экспортёру — "Уралкалий" мог экономить на рублёвых зарплатах персонала и на производственных издержках, но не мог избавиться от "проклятия" неподъёмного валютного кредита.

Впрочем, как уже понятно, именно экономия копеечных производственных издержек и пренебрежение правилами охраны труда и производственной безопасности и стали первопричиной аварии, какое бы конкретно упущение ни вызвало её на строящейся шахте. В очередной раз прибыль от эксплуатации российских недр оседает в карманах олигархов, а недра берут кровавый "налог" жизнями простых рабочих, вынужденных экономить жалкие копейки в тесноте подземной выработки.

Кстати, российским олигархом Дмитрия Мазепина можно считать весьма условно: ещё в середине 2010-х годов он получил вид на жительство в Латвии, где постоянно и проживает.

Именно там, за рубежом, мыслят размещать свои "вершки" нынешние владельцы "Уралкалия", которые практически высасывают предприятие досуха, оставляя в России лишь не нужные им "корешки": провалы в земле, брошенные городские кварталы в проседающих воронках, шахтёрские жизни под землёй.

Станет ли итоговой точкой в затянувшейся агонии реорганизация, ликвидация или же очередная продажа "Уралкалия"? Не исключено, ведь именно в рамках такой схемы до сих пор менялись недолговечные собственники предприятия, каждый из которых снимал с него очередные "вершки". Произошедшая авария — лишь наглядный симптом болезни, в рамках которой люди оказываются лишней "переменной" в бизнес-уравнении. Переменной, которой можно при желании пренебречь.

А ведь такая ситуация не только с "Уралкалием", вся добывающая отрасль находится в плачевном состоянии. Акционеры забирают себе всю прибыль, а на технику безопасности денег не хватает. Я уже не гворю о модернизации, её просто нет. В основоном- это тяжёлый, ручной труд, а в тесной горной выработке такой труд превращается в настоящую пытку. Мизерная зарплата и репресивные меры со стороны администрации за малейшую оплошность. Зарплата у ИТР и рабочих отличается в разы, а со стороны высшего руководства это достигается в десятки раз. Профсоюзы не работают- они карманные и контрольные органы все куплены. Это была очень большая ошибка отдать недра в частные руки, не может частник дать ума, для него главное- это прибыль, а человек, как заменяемый винтик. Скажу прямо, терпение шахтёров находится на пределе так, как за такой опасный и тяжёлый труд мы получаем мизер, а это страшно обидно, только доказать мы не чего не можем и государство нас просто кинуло...

Источник: zavtra.ru