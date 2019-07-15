У власти и в мыслях нет планов по возрождению отечественного авиапрома.

" Ту-334 был тупиковым проектом " - социолог Денис Мантуров.

Проект ближнемагистрального пассажирского самолета Ту-334 по сравнению с программой SuperJet 100 (SSJ 100) был тупиковым, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Об этом пишет Lenta.ru.

«Если кратко, то у этой машины был тупик развития. То есть мы бы не получили никаких компетенций и международную кооперацию, которая, хотя сегодня нас в каких-то вопросах и ограничивает уже, но по другим причинам и факторам», — заявил министр.

По его словам, хотя «теперь мы не можем без согласования с нашими партнерами поставить SuperJet в те страны, куда мы могли бы поставить без всяких проблем и ограничений Ту-334», зато «мы бы не получили бы и тех наработок, которые сейчас имеем».

«Для меня SuperJet важен не количеством собираемых самолетов, а сформированным капиталом надежных и конкурентных научных и технологических решений, которые позволили нам двигаться дальше, к МС-21, широкофюзеляжному самолету, с Китаем и так далее», — сказал Мантуров.

Если кратко, то у этой машины был тупик развития. То есть мы бы не получили никаких компетенций и международную кооперацию, которая, хотя сегодня нас в каких-то вопросах и ограничивает уже, но по другим причинам и факторам»

в переводе - локализаця производства ТУ была местная. А у СУ минимум на 50% зарубежная. ТУ был практически готов - на проектировании "суперждет" можно было деньги пилить, старые КБ громить, "партнёров" кормить. И в чём "компетенции"? В распилах на закупки у "партнёров"? Непреодолимая зависимисть от "партнёров" либо западных либо восточных? Вот капитал эти свиньи действительно нарастили. Свой личный. Ну и "партнёры" не в накладе. А так "тупик" как раз с "суперджетом", который уже на стадии проектирования был очень средним самолётом. Впрочем пассажир расплатится, и деньгами, и здоровьем. Свой опять. "Партнёры" не очень способствуют продажам у себя.

Добавлю. "РФ остается одним из пяти ключевых рынков для Boeing и в ближайшие 20 лет компания поставит 1280 самолетов на $160 млрд, рассказал РБК Екатеринбург на полях «Иннопрома» президент Boeing в РФ и СНГ Сергей Кравченко." А Мантуров об этом "не знает", но отечественный Ту-334 называет тупиковым проектом.

Вдумайтесь: Ту-334 для него хуже "Сухого Суперджета" прежде всего тем, что Россия может его производить сама, не завися от Запада! Что может быть более убедительным доказательством антипатриотизма либералов, того, что суверенитет России для них абсолютно неприемлем?

Какие такие особые умения и "компетенции" получила и развила Россия при производстве ординарного с самого начала проектирования, неудачного и никогда не претендовавшего даже на минимальную оригинальность, истинного дитя лоббизма Оганесяна "Сухого Суперджета" - совершенно не понятно. Это еще и невозможно в принципе, ибо 80% "Сухого Суперджета" - это импорт: не наши умения и "компетенции", а наших конкурентов!

При этом "Сухой" - самолет исходно устаревшей схемы (пять кресел в ряду вместо шести - когда-то, в 70-е это делал McDonell-Duglas, отчасти из-за этой неудачной схемы и проигравший конкуренцию), чрезмерно относительно его конструкции утяжеленный (так что он не может перевозить полную нагрузку, что затягивает окупаемость и затрудняет эксплуатацию). Наконец, этот самолет просто не доведен, не доделан, что наглядно показал его частичный выход из строя при ударе молнии (что и привело к недавней катастрофе с гибелью более половины пассажиров).

И чем этот неудачный (пусть и летающий) самолет хуже полностью доведенного Ту-334? Похоже, Мантуров просто клевещет на "враждебную" ему разработку - при этом понимая, что на деле она превосходит те изделия, которые он лоббирует.

Характерно, что они ни словом ни упоминает об уничтоженном российскими лоббистами Запада Ту-204 - отличную машину, поставленную на прикол просто для того, чтобы не мешала "боингам", "эйрбасам" и их правительственным лоббистам.

Чудесно упоминание о том, что надо отказаться от Ту-334, чтобы "двигаться к МС-21" (который не удается сделать из-за американских санкций) и вместе с китайцами проектировать новый широкофюзеляжный самолет. Почему же либерал Мантуров нм словом не упоминает непревзойденный Ил-96? Похоже, "принцип Мантурова" прост: не допустить самостоятельного развития России, обеспечить ее зависимость от кого угодно, - хоть от Китая!

Мантуров производит впечатление могильщика России, вполне достойного Медведева и Набиуллиной.

Нахождение таких людей в правительстве России столь же смертельно опасно, что и нахождения цианистого калия - в желудке.