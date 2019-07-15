Низкие зарплаты россиян как залог их безоговорочного послушания

Удивительная история о заработках грузчиков аэропорта Шереметьево гипнотически заставляет думать о деньгах. Хотя раньше применительно к авиации мы имели в виду совсем иные ценности…

После чемоданного кризиса в Шереметьево там чудесным образом удалось повысить зарплаты грузчикам в разы. СМИ называли цифру в 200 тысяч рублей – и хотя источники из самого аэропорта настаивали на более скромных суммах, оклады грузчикам все же существенно повысили. Не иначе как благодать пролилась на Шереметьево благодаря Пушкину, имя которого недавно получила эта небесная гавань.

Но трезвый бес рационализма мешает насладиться поэтической версией и подкидывает подлый вопрос: откуда этот шереметьевский рост зарплат? Ведь в финансовую яму аэропорт в итоге не рухнул, все у него в ажуре. Не означает ли это, что и в других отраслях есть скрытый ресурс для повышения зарплаты всем другим работникам, которые вот уже шесть лет на своем кармане чувствуют падение реальных доходов? А если этого повышения не происходит, почему власть не вмешается?

Все профессии важны и нужны. Но если заработок грузчика, квалификация которого сводится к тому, что «круглое кати, плоское тащи», превышает оклад профессора, это разрушает традиционную и необходимую обществу систему ценностей. «Мама, я грузчика люблю! Мама, я за грузчика поду!» Если неученые грузчики получают зарплату, на которую не могут рассчитывать специалисты, написавшие умные диссертации, то о цифровизации экономики, искусственном интеллекте и роботизации мы не может и мечтать.

Перечислять средние зарплаты по профессиям в России смысла нет, потому что эта статистика весьма недобросовестна. Иначе не возникал бы на прямых линиях Путина каждый год один и тот же сюжет, когда учительница или пожарный называет свою нищенскую зарплату, а вооруженный Росстатом президент говорит: «Этого не может быть».

Но даже в сфере государственного управления и безопасности средняя зарплата – 48 тысяч рублей, что выше средней по РФ, но ниже, чем у поймавших за хвост птицу счастья грузчиков из Шереметьево.

Сравним наши заработки с зарубежными. Средняя зарплата в России – 650 долларов, хотя в 2012 году подбиралась к 900 долларам, что было очень пристойно и приближало страну к элитному дивизиону. Сейчас мы рядом с Румынией, но все-таки выше Болгарии, Казахстана, Китая, Мексики, Бразилии. Заработки в России в два раза ниже, чем в Португалии, которую мы силимся догнать, как Ахиллес черепаху. Или чем в Греции, которая, как она считает, пребывает в перманентном кризисе.

В советское время был популярен тезис о том, что мы плохо живем, потому что плохо работаем. Однако есть официальная статистика о том, что рабочая неделя в нынешней России длиннее, чем в развитых странах. И даже при том, что мы уступаем в производительности труда, русский человек часто упаривается на работе так, что немцу и не снится.

Несколько лет назад академик Дмитрий Львов, возглавлявший Отделение экономики РАН, подсчитал, что на каждый доллар заработной платы российский работник производит в три раза большую часть ВВП, чем аналогичный американец. И это говорит о том, что более высокой эксплуатации наемного труда, чем в России, нет ни в одной развитой экономике мира.

70 процентов налоговых поступлений бюджет РФ получает из фонда оплаты труда. Этот показатель роднит Россию с развитыми странами. Но когда зарплаты маленькие, то и казна скудна. И выходит парадокс: наиболее угнетенный фактор экономики создает основную часть дохода России. То есть страна живет за счет того, что простой мужик горбатится, а ему откровенно недоплачивают. Работодатель может открыть карман только в случае угрозы социального взрыва – и это единственное, что выводит верховную власть из оцепенения.

Назначают зарплаты в России те, кто шутят в своем кругу: «Чтоб тебе жить на одну зарплату!» Это элита России, вершители ее судеб. Источники доходов этих высших лиц – тайна, которая не снилась мадридскому двору. Они твердо усвоили: бог весть что полезет в голову простолюдину, если его досыта накормить. Пусть лучше землю роет, а на звезды мы сами смотреть горазды. В итоге заработки в России в пять-шесть раз ниже, чем в развитых странах.

Экономическому росту и зарплатам мог бы помочь бизнес, но 70 процентов предпринимателей (последний опрос ВЦИОМ) считают бизнес-атмосферу в России неблагоприятной. Не рискуют идти в инвестиции, предпочитают уводить капиталы за границу.

Россия входит в число стран с самой высокой фискальной нагрузкой. По оценке Всемирного банка, российский бизнес вынужден отдавать в виде налогов 46,5% прибыли, на 15% больше, чем в Европе. А неналоговые сборы разрастаются лавиной. Власти с параноидальным энтузиазмом увеличивают фискальную нагрузку на бизнес и граждан, не замечая, что скоро выплеснут с водой ребеночка и зарежут несушку. Сейчас над Россией нависла угроза нового экологического тарифа и нового углеродного сбора.

Знаменитый экономист Джон Кейнс, женатый, кстати, на русской балерине, учил президента Франклина Рузвельта, как выйти из Великой депрессии. Первый ход – рост потребления, который поможет раскрутить экономику. А для этого надо повысить доходы граждан – это вроде инъекции лежачему больному. «Накачка спроса» – что как велосипедная цепь приводит в движение промышленность. Попутно надо увеличить государственные расходы, уменьшить налоги, снизить банковский процент…

Метод Кейнса оправдал себя при восстановлении после Второй мировой войны разрушенной экономики Европы. Про современную Россию Джон Кейнс сказал бы так: вы плохо работаете, потому что плохо живете.

Русский велосипед едет в свою сторону. Нет сомнения, что наши министры-экономисты изучили лучшие экономические теории. Но если наш кризис напоминает засуху в Сахаре, отсюда следует один непреложный вывод. Задача, поставленная перед нашим экономическим блоком, такова: не должны люди в России жить хотя бы как грузчики в Шереметьево. Потому как неизвестно чего потребуют сытые обыватели. Теми, кто живет впроголодь, легче управлять.

Бедность - хороший поводок .

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/110660/31982/-